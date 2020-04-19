【美國疫情分佈圖】紐約日增死亡創2周低 華府擴大檢測

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再次反彈，美國上周新增確診人數再創新高，一天增加逾3萬人確診。美國疫情死亡人數迫近4萬人，紐約州日增死亡創2周低。美國總統特朗普讚美國檢測率強大，正擴大檢測，換取盡快復工、復產。多個州分繼續有民眾示威，要求放寬防疫限制，盡快重啟經濟。
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【美國疫情】哈佛：每日檢測50萬 才有效防第二波爆發
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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|新冠肺炎疫情死亡人數最高國家
|美國
|39,090
|意大利
|23,227
|西班牙
|20,639
|法國
|19,349
|英國
|15,498
|截至香港時間4月19日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工
復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周六最新變化
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.07萬
|4月17日
星期五
|確診70.15萬
增3.37萬
一周最高增幅
|4月16日
星期四
|確診66.78萬
增3.14萬
|4月15日
星期三
|確診63.64萬
增2.87萬
|4月14日
星期二
|確診60.77萬
增2.71萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（19日）下午，美國共有超過73萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.9萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。
美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／735,287宗／39,090死
- ————————
- 紐約州／242,570宗／17,627死
- 新澤西州／81,599宗／4,249死
- 馬薩諸塞州／36,372宗／1,560死
- 賓夕法尼亞州／31,795宗／1,105死
- 加利福尼亞州／30,812宗／1,148死
- 密歇根州／30,791宗／2,308死
- 伊利諾伊州／29,161宗／1,259死
- 佛羅里達州／25,492宗／748死
- 路易斯安那州／23,580宗／1,267死
- 德克薩斯州／18,905宗／483死
- 佐治亞州／17,841宗／677死
- 康涅狄格州／17,550宗／1,086死
- 馬里蘭州／12,326宗／421死
- 華盛頓州／12,064宗／630死
- 印第安納州／10,641宗／545死
- 俄亥俄州／10,222宗／451死
- 科羅拉多州／9,440宗／411死
- 弗吉尼亞州／8,053宗／258死
- 田納西州／6,762宗／146死
- 北卡羅萊納州／6,376宗／191死
- 密蘇里州／5,596宗／198死
- 亞利桑那州／4,724宗／180死
- 亞拉巴馬州／4,723宗／147死
- 羅德島州／4,491宗／137死
- 南卡羅萊納州／4,248宗／119死
- 威斯康星州／4,199宗／212死
- 密西西比州／3,974宗／152死
- 內華達州／3,644宗／151死
- 猶他州／2,917宗／25死
- 肯塔基州／2,707宗／144死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,666宗／91死
- 俄克拉荷馬州／2,570宗／139死
- 特拉華州／2,538宗／67死
- 艾奧瓦州／2,513宗／74死
- 明尼蘇達州／2,213宗／121死
- 堪薩斯州／1,854宗／86死
- 俄勒岡州／1,844宗／72死
- 新墨西哥州／1,798宗／53死
- 阿肯色州／1,777宗／38死
- 愛達荷州／1,668宗／44死
- 南達科他州／1,542宗／7死
- 新罕布什爾州／1,342宗／38死
- 內布拉斯加州／1,287宗／28死
- 緬因州／874宗／32死
- 西弗吉尼亞州／826宗／18死
- 佛蒙特州／803宗／38死
- 夏威夷州／574宗／9死
- 北達科他州／528宗／9死
- 蒙大拿州／426宗／9死
- 阿拉斯加／314宗／9死
- 懷俄明州／309宗／2死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,118宗／60死
- 關島／136宗／5死
- 美屬維珍群島／53宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周日（19日）下午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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