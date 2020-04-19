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【美國疫情分佈圖】紐約日增死亡創2周低 華府擴大檢測

環球社會熱點 18:53 2020/04/19

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡數字統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再次反彈，美國上周新增確診人數再創新高，一天增加逾3萬人確診。美國疫情死亡人數迫近4萬人，紐約州日增死亡創2周低。美國總統特朗普讚美國檢測率強大，正擴大檢測，換取盡快復工、復產。多個州分繼續有民眾示威，要求放寬防疫限制，盡快重啟經濟。

【美國疫情】歌頌檢測率 特朗普：紐約高過新加坡

【美國疫情】哈佛：每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

【美國疫情】哈佛：每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

新冠肺炎疫情死亡人數最高國家
美國 39,090
意大利 23,227
西班牙 20,639
法國 19,349
英國 15,498
截至香港時間4月19日下午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

美國疫情最近5天趨勢
數字未反映周六最新變化
4月18日
星期六		 確診73.22萬
增3.07萬
4月17日
星期五		 確診70.15萬
增3.37萬
一周最高增幅
4月16日
星期四		 確診66.78萬
增3.14萬
4月15日
星期三		 確診63.64萬
增2.87萬
4月14日
星期二		 確診60.77萬
增2.71萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（19日）下午，美國共有超過73萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.9萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

英國外相藍韜文：疫情後中英生意難如常

【歐洲疫情分佈】西班牙意大利緩和 英法急惡化

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

全球最大豬肉商300確診 關閉美國廠房

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／735,287宗／39,090死
  • ————————
  • 紐約州／242,570宗／17,627死
  • 新澤西州／81,599宗／4,249死
  • 馬薩諸塞州／36,372宗／1,560死
  • 賓夕法尼亞州／31,795宗／1,105死
  • 加利福尼亞州／30,812宗／1,148死
  • 密歇根州／30,791宗／2,308死
  • 伊利諾伊州／29,161宗／1,259死
  • 佛羅里達州／25,492宗／748死
  • 路易斯安那州／23,580宗／1,267死
  • 德克薩斯州／18,905宗／483死
  • 佐治亞州／17,841宗／677死
  • 康涅狄格州／17,550宗／1,086死
  • 馬里蘭州／12,326宗／421死
  • 華盛頓州／12,064宗／630死
  • 印第安納州／10,641宗／545死
  • 俄亥俄州／10,222宗／451死
  • 科羅拉多州／9,440宗／411死
  • 弗吉尼亞州／8,053宗／258死
  • 田納西州／6,762宗／146死
  • 北卡羅萊納州／6,376宗／191死
  • 密蘇里州／5,596宗／198死
  • 亞利桑那州／4,724宗／180死
  • 亞拉巴馬州／4,723宗／147死
  • 羅德島州／4,491宗／137死
  • 南卡羅萊納州／4,248宗／119死
  • 威斯康星州／4,199宗／212死
  • 密西西比州／3,974宗／152死
  • 內華達州／3,644宗／151死
  • 猶他州／2,917宗／25死
  • 肯塔基州／2,707宗／144死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,666宗／91死
  • 俄克拉荷馬州／2,570宗／139死
  • 特拉華州／2,538宗／67死
  • 艾奧瓦州／2,513宗／74死
  • 明尼蘇達州／2,213宗／121死
  • 堪薩斯州／1,854宗／86死
  • 俄勒岡州／1,844宗／72死
  • 新墨西哥州／1,798宗／53死
  • 阿肯色州／1,777宗／38死
  • 愛達荷州／1,668宗／44死
  • 南達科他州／1,542宗／7死
  • 新罕布什爾州／1,342宗／38死
  • 內布拉斯加州／1,287宗／28死
  • 緬因州／874宗／32死
  • 西弗吉尼亞州／826宗／18死
  • 佛蒙特州／803宗／38死
  • 夏威夷州／574宗／9死
  • 北達科他州／528宗／9死
  • 蒙大拿州／426宗／9死
  • 阿拉斯加／314宗／9死
  • 懷俄明州／309宗／2死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,118宗／60死
  • 關島／136宗／5死
  • 美屬維珍群島／53宗／3死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周日（19日）下午。

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果iPhone SE試水溫 測試企業復原力

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