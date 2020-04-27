【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數已突破96萬，死亡人數也接近5.5萬人，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。但美國疫情重災區紐約州有緩和趨勢，本月首次單日新冠肺炎死亡病例低於400宗。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，如確診病例等數字繼續回落，或於5月中讓建築業及製造業率先復工。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周一最新變化 4月26日

星期日 確診96.58萬

增2.76萬 4月25日

星期六 確診93.82萬

增3.28萬 4月24日

星期五 確診90.54萬

增3.62萬 4月23日

星期四 確診86.92萬

增2.90萬 4月22日

星期三 確診84.02萬

增2.82萬 4月21日

星期二 確診81.20萬

增2.77萬 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（27日）下午，美國有96.5萬多宗新冠肺炎確診病例，近5.5萬人死亡。

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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州的確診人數逼近11萬，近6,000人死亡，也是全美第2高。

紐約州確診人數增至超過28.8萬，死亡人數突破2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，科莫有意容許部分產業分階段重開。

科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。

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疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／965,933宗／54,877死

————————

紐約州／288,045宗／22,269死

新澤西州／109,038宗／5,938死

馬薩諸塞州／54,938宗／2,899死

伊利諾伊州／43,903宗／1,933死

加利福尼亞州／43,720宗／1,723死

賓夕法尼亞州／42,616宗／1,816死

密歇根州／37,778宗／3,315死

佛羅里達州／31,532宗／1,075死

路易斯安那州／26,773宗／1,729死

康涅狄格州／25,269宗／1,924死

德克薩斯州／24,968宗／651死

佐治亞州／23,481宗／916死

馬里蘭州／18,581宗／910死

俄亥俄州／15,972宗／728死

印第安納州／15,012宗／813死

華盛頓州／13,521宗／749死

科羅拉多州／13,441宗／687死

弗吉尼亞州／12,970宗／449死

田納西州／9,667宗／181死

北卡羅萊納州／8,997宗／324死

羅德島州／7,439宗／226死

密蘇里州／7,120宗／283死

亞利桑那州／6,534宗／275死

亞拉巴馬州／6,421宗／219死

密西西比州／5,911宗／227死

威斯康星州／5,911宗／272死

南卡羅萊納州／5,498宗／174死

艾奧瓦州／5,476宗／118死

內華達州／4,734宗／206死

猶他州／4,123宗／41死

肯塔基州／4,078宗／208死

特拉華州／4,034宗／120死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,841宗／178死

明尼蘇達州／3,602宗／272死

堪薩斯州／3,277宗／121死

俄克拉荷馬州／3,254宗／195死

內布拉斯加州／3,028宗／56死

阿肯色州／3,001宗／50死

新墨西哥州／2,726宗／99死

俄勒岡州／2,311宗／92死

南達科他州／2,212宗／11死

愛達荷州／1,897宗／56死

新罕布什爾州／1,864宗／60死

西弗吉尼亞州／1,055宗／34死

緬因州／1,015宗／50死

北達科他州／867宗／17死

佛蒙特州／851宗／46死

夏威夷州／606宗／14死

懷俄明州／502宗／7死

蒙大拿州／448宗／14死

阿拉斯加州／340宗／9死

————————

美國領地：

波多黎各／1,371宗／84死

關島／141宗／5死

美屬維珍群島／57宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（27日）下午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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