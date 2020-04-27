【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數已突破96萬，死亡人數也接近5.5萬人，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。但美國疫情重災區紐約州有緩和趨勢，本月首次單日新冠肺炎死亡病例低於400宗。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，如確診病例等數字繼續回落，或於5月中讓建築業及製造業率先復工。
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【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增死亡病例低於400宗
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|4月26日
星期日
|確診96.58萬
增2.76萬
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|4月24日
星期五
|確診90.54萬
增3.62萬
|4月23日
星期四
|確診86.92萬
增2.90萬
|4月22日
星期三
|確診84.02萬
增2.82萬
|4月21日
星期二
|確診81.20萬
增2.77萬
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（27日）下午，美國有96.5萬多宗新冠肺炎確診病例，近5.5萬人死亡。
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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州的確診人數逼近11萬，近6,000人死亡，也是全美第2高。
紐約州確診人數增至超過28.8萬，死亡人數突破2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，科莫有意容許部分產業分階段重開。
科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。
紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍
疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／965,933宗／54,877死
- ————————
- 紐約州／288,045宗／22,269死
- 新澤西州／109,038宗／5,938死
- 馬薩諸塞州／54,938宗／2,899死
- 伊利諾伊州／43,903宗／1,933死
- 加利福尼亞州／43,720宗／1,723死
- 賓夕法尼亞州／42,616宗／1,816死
- 密歇根州／37,778宗／3,315死
- 佛羅里達州／31,532宗／1,075死
- 路易斯安那州／26,773宗／1,729死
- 康涅狄格州／25,269宗／1,924死
- 德克薩斯州／24,968宗／651死
- 佐治亞州／23,481宗／916死
- 馬里蘭州／18,581宗／910死
- 俄亥俄州／15,972宗／728死
- 印第安納州／15,012宗／813死
- 華盛頓州／13,521宗／749死
- 科羅拉多州／13,441宗／687死
- 弗吉尼亞州／12,970宗／449死
- 田納西州／9,667宗／181死
- 北卡羅萊納州／8,997宗／324死
- 羅德島州／7,439宗／226死
- 密蘇里州／7,120宗／283死
- 亞利桑那州／6,534宗／275死
- 亞拉巴馬州／6,421宗／219死
- 密西西比州／5,911宗／227死
- 威斯康星州／5,911宗／272死
- 南卡羅萊納州／5,498宗／174死
- 艾奧瓦州／5,476宗／118死
- 內華達州／4,734宗／206死
- 猶他州／4,123宗／41死
- 肯塔基州／4,078宗／208死
- 特拉華州／4,034宗／120死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,841宗／178死
- 明尼蘇達州／3,602宗／272死
- 堪薩斯州／3,277宗／121死
- 俄克拉荷馬州／3,254宗／195死
- 內布拉斯加州／3,028宗／56死
- 阿肯色州／3,001宗／50死
- 新墨西哥州／2,726宗／99死
- 俄勒岡州／2,311宗／92死
- 南達科他州／2,212宗／11死
- 愛達荷州／1,897宗／56死
- 新罕布什爾州／1,864宗／60死
- 西弗吉尼亞州／1,055宗／34死
- 緬因州／1,015宗／50死
- 北達科他州／867宗／17死
- 佛蒙特州／851宗／46死
- 夏威夷州／606宗／14死
- 懷俄明州／502宗／7死
- 蒙大拿州／448宗／14死
- 阿拉斯加州／340宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,371宗／84死
- 關島／141宗／5死
- 美屬維珍群島／57宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周一（27日）下午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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