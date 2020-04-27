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【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工

環球社會熱點 16:38 2020/04/27

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數已突破96萬，死亡人數也接近5.5萬人，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。但美國疫情重災區紐約州有緩和趨勢，本月首次單日新冠肺炎死亡病例低於400宗。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，如確診病例等數字繼續回落，或於5月中讓建築業及製造業率先復工。

【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增死亡病例低於400宗

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周一最新變化
4月26日
星期日		 確診96.58萬
增2.76萬
4月25日
星期六		 確診93.82萬
增3.28萬
4月24日
星期五		 確診90.54萬
增3.62萬
4月23日
星期四		 確診86.92萬
增2.90萬
4月22日
星期三		 確診84.02萬
增2.82萬
4月21日
星期二		 確診81.20萬
增2.77萬
4月20日
星期一		 確診78.43萬
增2.52萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

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【停世衛撥款】美國國會領袖：世衛已淪武漢衛生組織

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（27日）下午，美國有96.5萬多宗新冠肺炎確診病例，近5.5萬人死亡。

眾議員索償中國22萬億 要求7月底找數

【美國疫情】加州人逼爆海灘消暑 不怕病毒但怕熱

新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州的確診人數逼近11萬，近6,000人死亡，也是全美第2高。

紐約州確診人數增至超過28.8萬，死亡人數突破2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，科莫有意容許部分產業分階段重開。

科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。

紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

美國窮人想洗手也無水！黑人最慘

美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／965,933宗／54,877死
  • ————————
  • 紐約州／288,045宗／22,269死
  • 新澤西州／109,038宗／5,938死
  • 馬薩諸塞州／54,938宗／2,899死
  • 伊利諾伊州／43,903宗／1,933死
  • 加利福尼亞州／43,720宗／1,723死
  • 賓夕法尼亞州／42,616宗／1,816死
  • 密歇根州／37,778宗／3,315死
  • 佛羅里達州／31,532宗／1,075死
  • 路易斯安那州／26,773宗／1,729死
  • 康涅狄格州／25,269宗／1,924死
  • 德克薩斯州／24,968宗／651死
  • 佐治亞州／23,481宗／916死
  • 馬里蘭州／18,581宗／910死
  • 俄亥俄州／15,972宗／728死
  • 印第安納州／15,012宗／813死
  • 華盛頓州／13,521宗／749死
  • 科羅拉多州／13,441宗／687死
  • 弗吉尼亞州／12,970宗／449死
  • 田納西州／9,667宗／181死
  • 北卡羅萊納州／8,997宗／324死
  • 羅德島州／7,439宗／226死
  • 密蘇里州／7,120宗／283死
  • 亞利桑那州／6,534宗／275死
  • 亞拉巴馬州／6,421宗／219死
  • 密西西比州／5,911宗／227死
  • 威斯康星州／5,911宗／272死
  • 南卡羅萊納州／5,498宗／174死
  • 艾奧瓦州／5,476宗／118死
  • 內華達州／4,734宗／206死
  • 猶他州／4,123宗／41死
  • 肯塔基州／4,078宗／208死
  • 特拉華州／4,034宗／120死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,841宗／178死
  • 明尼蘇達州／3,602宗／272死
  • 堪薩斯州／3,277宗／121死
  • 俄克拉荷馬州／3,254宗／195死
  • 內布拉斯加州／3,028宗／56死
  • 阿肯色州／3,001宗／50死
  • 新墨西哥州／2,726宗／99死
  • 俄勒岡州／2,311宗／92死
  • 南達科他州／2,212宗／11死
  • 愛達荷州／1,897宗／56死
  • 新罕布什爾州／1,864宗／60死
  • 西弗吉尼亞州／1,055宗／34死
  • 緬因州／1,015宗／50死
  • 北達科他州／867宗／17死
  • 佛蒙特州／851宗／46死
  • 夏威夷州／606宗／14死
  • 懷俄明州／502宗／7死
  • 蒙大拿州／448宗／14死
  • 阿拉斯加州／340宗／9死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,371宗／84死
  • 關島／141宗／5死
  • 美屬維珍群島／57宗／4死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（27日）下午。

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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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