【美國疫情分佈圖】突破115萬確診 佔全球近三分一病例

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數升至115萬，單日新增確診人數為2.55萬。全球確診病例於周一（4日）已突破350萬人，其中美國已佔近三分一。
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【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂
（新增美國各州復工復產情況圖；美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,158,041
|180,152
|67,682
|910,207
|截至香港時間5月4日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|5月3日
星期日
|確診115.33萬
增2.55萬
|5月2日
星期六
|確診112.78萬
增2.91萬
|5月1日
星期五
|確診109.87萬
增3.4萬
|4月30日
星期四
|確診106.47萬
增2.95萬
|4月29日
星期三
|確診103.52萬
增2.73萬
|4月28日
星期二
|確診100.79萬
增2.44萬
|4月27日
星期一
|確診98.35萬
增2.24萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（4日）下午，美國有超過115萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.7萬人死亡。
美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
儘管美國疫情最高峰時期可能已經過去，但疫情仍然反覆。美國新增確診人數在周日（3日）再增2.5萬多人。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,158,041宗／67,682死
- ————————
- 紐約州／316,415宗／24,708死／未解封
- 新澤西州／126,744宗／7,871死／未解封
- 馬薩諸塞州／68,087宗／4,004死／未解封
- 伊利諾伊州／61,499宗／2,618死／未解封
- 加利福尼亞州／54,903宗／2,216死／未解封
- 賓夕法尼亞州／51,225宗／2,720死／未解封
- 密歇根州／43,801宗／4,053死／正逐漸解封
- 佛羅里達州／36,078宗／1,379死／正逐漸解封
- 德克薩斯州／31,998宗／878死／正逐漸解封
- 路易斯安那州／29,340宗／2,012死／未解封
- 康涅狄格州／29,287宗／2,436死／未解封
- 佐治亞州／28,666宗／1,184死／已局部解封
- 馬里蘭州／25,462宗／1,281死／未解封
- 印第安納州／19,933宗／1,132死／正逐漸解封
- 俄亥俄州／19,914宗／1,039死／未解封
- 弗吉尼亞州／18,672宗／660／未解封
- 科羅拉多州/16,635宗 / 842死／已局部解封
- 華盛頓州／15,185宗／834死／未解封
- 田納西州／13,177宗／210死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／11,770宗／434死／未解封
- 羅德島州／9,477宗／320死／未解封
- 艾奧瓦州／9,175宗／184死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／8,640宗／362死／未解封
- 密蘇里州／8,618宗／381死／正逐漸解封
- 威斯康星州／7,964宗／339死／未解封
- 亞拉巴馬州／7,888宗／290死／正逐漸解封
- 密西西比州／7,550宗／303死／已局部解封
- 明尼蘇達州／6,663宗／418死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／6,626宗／275死／已局部解封
- 內布拉斯加州／5,661宗／78死／正逐漸解封
- 內華達州／5,472宗／258死／未解封
- 特拉華州／5,208宗／177死／未解封
- 猶他州／5,175宗／50死／正逐漸解封
- 堪薩斯州／5,156宗／144死／正逐漸解封
- 肯塔基州／5,130宗／253死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／5,016宗／251死／未解封
- 俄克拉荷馬州／3,972宗／238死／已局部解封
- 新墨西哥州／3,850宗／151死／未解封
- 阿肯色州／3,437宗／76死／未解封
- 俄勒岡州／2,680宗／109死／未解封
- 南達科他州／2,631宗／21死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,518宗／86死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,061宗／64死／正逐漸解封
- 西弗吉尼亞州／1,195宗／48死／正逐漸解封
- 北達科他州／1,191宗／25死／正逐漸解封
- 緬因州／1,185宗／57死／正逐漸解封
- 佛蒙特州／897宗／53死／未解封
- 夏威夷州／620宗／17死／未解封
- 懷俄明州／586宗／7死／正逐漸解封
- 蒙大拿州／455宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／368宗／9死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,808宗／97死
- 關島／145宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周一（4日）下午。
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