【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光

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【美國疫情】「已看到曙光」特朗普對疫情樂觀
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數增至超過33萬，但新增幅度有所回落，4天以來首次一日少於3萬人確診。美國疫情死亡人數逼近1萬，累計死亡人數近8,500人，僅次意大利、西班牙全球第三，衝向1萬關。華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，慘痛程度會有如911恐襲、偷襲珍珠港。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|4月5日
星期日
|確診33.71萬
（佔全球26%）
增2.82萬
|確診127.22萬
增7.47萬
|4月4日
星期六
|確診30.89萬
（佔全球26%）
增3.33萬
|確診119.75萬
增10.15萬
|4月3日
星期五
|確診27.56萬
（佔全球25%）
增3.21萬
|確診109.60萬
增8.28萬
|4月2日
星期四
|確診24.35萬
（佔全球24%）
增3.01萬
|確診101.32萬
增8.06萬
|4月1日
星期三
|確診21.34萬
（佔全球23%）
增2.52萬
|確診93.26萬
增7.51萬
|數字未反映周一最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（6日）上午，美國共有超過33.7萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾9,600人。
美國周日（5日）增加超過2.8萬宗確診個案，幅度仍然驚人，但這是美國疫情連續3日新增確診3萬以上後，首次回落。美國佔全球確診人數比率亦停留在26%水平，未有進一步跳升。
美國疫情重災區紐約亦見曙光，周日新增確診和入院人數雙雙回落。但紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，疫情見頂可能只是代表高峰期開始，而高峰期或會是片高原。
華府亦預期美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。
白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（6日）上午。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。