【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球比率逼近4分1

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數增至超過33萬，但新增幅度有所回落，4天以來首次一日少於3萬人確診。美國疫情死亡人數逼近1萬，累計死亡人數近8,500人，僅次意大利、西班牙全球第三，衝向1萬關。華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，慘痛程度會有如911恐襲、偷襲珍珠港。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 4月5日

星期日 確診33.71萬

（佔全球26%）

增2.82萬 確診127.22萬

增7.47萬 4月4日

星期六 確診30.89萬

（佔全球26%）

增3.33萬 確診119.75萬

增10.15萬 4月3日

星期五 確診27.56萬

（佔全球25%）

增3.21萬 確診109.60萬

增8.28萬 4月2日

星期四 確診24.35萬

（佔全球24%）

增3.01萬 確診101.32萬

增8.06萬 4月1日

星期三 確診21.34萬

（佔全球23%）

增2.52萬 確診93.26萬

增7.51萬 數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

疫情「打沉」美軍航母 艦長求救遭革職

美軍航母中毒千人撤離 逼爆關島酒店

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（6日）上午，美國共有超過33.7萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾9,600人。

美國周日（5日）增加超過2.8萬宗確診個案，幅度仍然驚人，但這是美國疫情連續3日新增確診3萬以上後，首次回落。美國佔全球確診人數比率亦停留在26%水平，未有進一步跳升。

美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

紐約疫情見頂2徵兆 惟非過海神仙

美國疫情重災區紐約亦見曙光，周日新增確診和入院人數雙雙回落。但紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，疫情見頂可能只是代表高峰期開始，而高峰期或會是片高原。

華府亦預期美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。

特朗普調1000美軍進駐紐約「去打仗」

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

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【歐洲疫情分佈】西班牙死1.1萬人全球第二

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；啡色至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／337,620宗／9,643死

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紐約州／123,160宗／4,159死

新澤西州／37,505宗／917死

密歇根州／15,718宗／617死

加利福尼亞州／15,154宗／349死

路易斯安那州／13,010宗／477死

馬薩諸塞州／12,500宗／231死

佛羅里達州／12,350宗／221死

賓夕法尼亞州／11,589宗／151死

伊利諾伊州／11,259宗／274死

華盛頓州／7,984宗／343死

德克薩斯州／7,288宗／139死

佐治亞州／6,459宗／214死

康涅狄格州／5,675宗／189死

科羅拉多州／4,950宗／140死

印第安納州／4,411宗／127死

俄亥俄州／4,043宗／119死

田納西州／3,633宗／53死

馬里蘭州／3,617 宗／67死

北卡羅萊納州／2,660宗／40死

弗吉尼亞州／2,640宗／52死

亞利桑那州／2,545宗／64死

密蘇里州／2,466宗／47死

威斯康星州／2,320宗／75死

南卡羅萊納州／2,049宗／44死

內華達州／1,855宗／46死

亞拉巴馬州／1,827宗／45死

密西西比州／1,638宗／43死

猶他州／1,608宗／8死

俄克拉荷馬州／1,254宗／46死

愛達荷州／1,101宗／10死

俄勒岡州／1,068宗／27死

首都華盛頓哥倫比亞特區／1,002宗／22死

肯塔基州／955宗／45死

明尼蘇達州／935宗／29死

羅德島州／922宗／25死

艾奧瓦州／869宗／22死

阿肯色州／853宗／16死

堪薩斯州／751宗／22死

新墨西哥州／695宗／12死

特拉華州／673宗／14死

新罕布什爾州／669宗／9死

佛蒙特州／512宗／22死

緬因州／470宗／10死

夏威夷州／371宗／4死

內布拉斯加州／364宗／8死

西弗吉尼亞州／324宗／3死

蒙大拿州／298宗／6死

南達科他州／240宗／2死

北達科他州／207宗／3死

懷俄明州／200宗

阿拉斯加／185宗／6死

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美國領地：

波多黎各／475宗／20死

關島／112宗／4死

美屬維珍群島／42宗／1死

北馬里亞納群島／8宗／1死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周一（6日）上午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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