【美國疫情分佈圖】確診達40萬 紐約死亡再創新高

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國死亡人數突破1萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數逼近40萬，死亡人數增至近1.3萬。重災區紐約州疫情反覆，單日死亡數字再創新高。紐約市疫情死亡人數，更正式超過2001年911恐怖襲擊。紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

紐約州單日731死 再創新高「痛苦巨大」

紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周三最新變化 4月7日

星期二 確診39.62萬

增2.96萬 4月6日

星期一 確診36.67萬

增2.96萬 4月5日

星期日 確診33.71萬

增2.82萬 4月4日

星期六 確診30.89萬

增3.33萬 4月3日

星期五 確診27.56萬

增3.21萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（8日）中午，美國共有超過39.9萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1.29萬人。

美國疫情重災區紐約州錄得最致命一天，周二（7日）新增731人死亡，累計增至5,489死。單計紐約市，死亡人數已超過4,000人，遠遠拋離911恐襲約3,000死。

紐約市死亡超911恐襲 仍漏報500死

美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引

華府早前預期，美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。

紐約州日前已提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。

紐約社交禁令罰款 倍增至1000美元

美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／399,886宗／12,907死

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紐約州／139,876宗／5,489死

新澤西州／44,416宗／1,232死

密歇根州／18,970宗／845死

加利福尼亞州／17,625宗／452死

路易斯安那州／16,284宗／582死

馬薩諸塞州／15,202宗／356死

賓夕法尼亞州／14,956宗／250死

佛羅里達州／14,747宗／296死

伊利諾伊州／13,553宗／380死

德克薩斯州／9,195宗／176死

佐治亞州／9,156宗／348死

華盛頓州／8,696宗／408死

康涅狄格州／7,781宗／277死

印第安納州／5,510宗／173死

科羅拉多州／5,429宗／179死

俄亥俄州／4,782宗／167死

馬里蘭州／4,371宗／103死

田納西州／4,139宗／72死

弗吉尼亞州／3,335宗／66死

北卡羅萊納州／3,304宗／55死

密蘇里州／3,209宗／86死

亞利桑那州／2,885宗／73死

威斯康星州／2,578宗／92死

南卡羅萊納州／2,417宗／51死

亞拉巴馬州／2,197宗／64死

內華達州／2,131宗／72死

密西西比州／1,915宗／60死

猶他州／1,746宗／13死

俄克拉荷馬州／1,474宗／67死

羅德島州／1,229宗／30死

首都華盛頓哥倫比亞特區／1,211宗／22死

愛達荷州／1,210宗／15死

俄勒岡州／1,181宗／33死

肯塔基州／1,149宗／65死

明尼蘇達州／1,069宗／34死

艾奧瓦州／1,048宗／26死

阿肯色州／997宗／18死

特拉華州／928宗／16死

堪薩斯州／928宗／29死

新墨西哥州／902宗／13死

新罕布什爾州／747宗／13死

佛蒙特州／575宗／23死

緬因州／519宗／12死

內布拉斯加州／478宗／10死

西弗吉尼亞州／412宗／4死

夏威夷州／410宗／5死

南達科他州／320宗／6死

蒙大拿州／319宗／6死

北達科他州／237宗／4死

懷俄明州／221宗

阿拉斯加／213宗／6死

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美國領地：

波多黎各／573宗／23死

關島／121宗／4死

美屬維珍群島／45宗／1死

北馬里亞納群島／8宗／2死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周三（8日）中午。

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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