【美國疫情分佈圖】確診達40萬 紐約死亡再創新高

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數逼近40萬，死亡人數增至近1.3萬。重災區紐約州疫情反覆，單日死亡數字再創新高。紐約市疫情死亡人數，更正式超過2001年911恐怖襲擊。紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
紐約州單日731死 再創新高「痛苦巨大」
紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|4月7日
星期二
|確診39.62萬
增2.96萬
|4月6日
星期一
|確診36.67萬
增2.96萬
|4月5日
星期日
|確診33.71萬
增2.82萬
|4月4日
星期六
|確診30.89萬
增3.33萬
|4月3日
星期五
|確診27.56萬
增3.21萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉
美國增11萬呼吸機 特朗普：用不着
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（8日）中午，美國共有超過39.9萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1.29萬人。
美國疫情重災區紐約州錄得最致命一天，周二（7日）新增731人死亡，累計增至5,489死。單計紐約市，死亡人數已超過4,000人，遠遠拋離911恐襲約3,000死。
紐約市死亡超911恐襲 仍漏報500死
美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引
華府早前預期，美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。
紐約州日前已提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。
紐約社交禁令罰款 倍增至1000美元
美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到
白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購
CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟
【歐洲疫情分佈】西班牙意大利緩和 英法急惡化
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／399,886宗／12,907死
- ————————
- 紐約州／139,876宗／5,489死
- 新澤西州／44,416宗／1,232死
- 密歇根州／18,970宗／845死
- 加利福尼亞州／17,625宗／452死
- 路易斯安那州／16,284宗／582死
- 馬薩諸塞州／15,202宗／356死
- 賓夕法尼亞州／14,956宗／250死
- 佛羅里達州／14,747宗／296死
- 伊利諾伊州／13,553宗／380死
- 德克薩斯州／9,195宗／176死
- 佐治亞州／9,156宗／348死
- 華盛頓州／8,696宗／408死
- 康涅狄格州／7,781宗／277死
- 印第安納州／5,510宗／173死
- 科羅拉多州／5,429宗／179死
- 俄亥俄州／4,782宗／167死
- 馬里蘭州／4,371宗／103死
- 田納西州／4,139宗／72死
- 弗吉尼亞州／3,335宗／66死
- 北卡羅萊納州／3,304宗／55死
- 密蘇里州／3,209宗／86死
- 亞利桑那州／2,885宗／73死
- 威斯康星州／2,578宗／92死
- 南卡羅萊納州／2,417宗／51死
- 亞拉巴馬州／2,197宗／64死
- 內華達州／2,131宗／72死
- 密西西比州／1,915宗／60死
- 猶他州／1,746宗／13死
- 俄克拉荷馬州／1,474宗／67死
- 羅德島州／1,229宗／30死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／1,211宗／22死
- 愛達荷州／1,210宗／15死
- 俄勒岡州／1,181宗／33死
- 肯塔基州／1,149宗／65死
- 明尼蘇達州／1,069宗／34死
- 艾奧瓦州／1,048宗／26死
- 阿肯色州／997宗／18死
- 特拉華州／928宗／16死
- 堪薩斯州／928宗／29死
- 新墨西哥州／902宗／13死
- 新罕布什爾州／747宗／13死
- 佛蒙特州／575宗／23死
- 緬因州／519宗／12死
- 內布拉斯加州／478宗／10死
- 西弗吉尼亞州／412宗／4死
- 夏威夷州／410宗／5死
- 南達科他州／320宗／6死
- 蒙大拿州／319宗／6死
- 北達科他州／237宗／4死
- 懷俄明州／221宗
- 阿拉斯加／213宗／6死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／573宗／23死
- 關島／121宗／4死
- 美屬維珍群島／45宗／1死
- 北馬里亞納群島／8宗／2死
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
以上數字截至香港時間周三（8日）中午。
華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣
3M反駁特朗普 美國禁口罩出口會招報復
【日本疫情分佈】本土確診破3000千宗
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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