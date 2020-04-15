【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情反遷，美國新增確診人數打破3天跌勢，累計突破60萬人確診。美國疫情死亡人數亦增至超過2.6萬人，單計紐約市已有1萬人死亡。美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
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|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|4月14日
星期二
|確診60.72萬
增2.70萬
|4月13日
星期一
|確診58.02萬
增2.49萬
|4月12日
星期日
|確診55.53萬
增2.89萬
|4月11日
星期六
|確診52.64萬
增2.99萬
|4月10日
星期五
|確診49.65萬
增3.51萬
紀錄增幅
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（15日）上午，美國共有超過60.9萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2.6萬人。
美國周二（14日）新增2.7萬人確診，比周一所有反彈，打破連續3日跌勢。
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／608,458宗／26,033死
- ————————
- 紐約州／203,348宗／10,842死
- 新澤西州／68,824宗／2,805死
- 馬薩諸塞州／26,164宗／957死
- 密歇根州／27,001宗／1,768死
- 加利福尼亞州／25,587宗／786死
- 賓夕法尼亞州／25,591宗／702死
- 伊利諾伊州／23,248宗／868死
- 佛羅里達州／21,628宗／571死
- 路易斯安那州／21,518宗／1,013死
- 德克薩斯州／15,342宗／362死
- 佐治亞州／14,578宗／525死
- 康涅狄格州／13,989宗／671死
- 華盛頓州／10,976宗／546死
- 馬里蘭州／9,472宗／302死
- 印第安納州／8,527宗／387死
- 科羅拉多州／7,950宗／327死
- 俄亥俄州／7,285宗／324死
- 弗吉尼亞州／6,182宗／157死
- 田納西州／5,827宗／124死
- 北卡羅萊納州／5,170宗／112死
- 密蘇里州／4,784宗／153死
- 亞拉巴馬州／3,953宗／114死
- 亞利桑那州／3,809宗／131死
- 威斯康星州／3,555宗／170死
- 南卡羅萊納州／3,553宗／97死
- 羅德島州／3,251宗／80死
- 內華達州／3,134宗／126死
- 密西西比州／3,087宗／111死
- 猶他州／2,417宗／18死
- 肯塔基州／2,210宗／115死
- 俄克拉荷馬州／2,184宗／108死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,058宗／67死
- 特拉華州／1,926宗／43死
- 艾奧瓦州／1,899宗／49死
- 明尼蘇達州／1,695宗／79死
- 俄勒岡州／1,633宗／55死
- 阿肯色州／1,498宗／32死
- 愛達荷州／1,463宗／33死
- 堪薩斯州／1,441宗／69死
- 新墨西哥州／1,407宗／36死
- 南達科他州／988宗／6死
- 新罕布什爾州／922宗／25死
- 內布拉斯加州／897宗／20死
- 佛蒙特州／752宗／29死
- 緬因州／735宗／21死
- 西弗吉尼亞州／694宗／10死
- 夏威夷州／511宗／9死
- 蒙大拿州／399宗／7死
- 北達科他州／341宗／8死
- 阿拉斯加／285宗／8死
- 懷俄明州／282宗／1死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／923宗／45死
- 關島／133宗／5死
- 美屬維珍群島／51宗／1死
- 北馬里亞納群島／11宗／2死
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
以上數字截至香港時間周三（15日）上午。
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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普上周改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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