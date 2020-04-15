【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數急升

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情反遷，美國新增確診人數打破3天跌勢，累計突破60萬人確診。美國疫情死亡人數亦增至超過2.6萬人，單計紐約市已有1萬人死亡。美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

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美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周三最新變化 4月14日

星期二 確診60.72萬

增2.70萬 4月13日

星期一 確診58.02萬

增2.49萬 4月12日

星期日 確診55.53萬

增2.89萬 4月11日

星期六 確診52.64萬

增2.99萬 4月10日

星期五 確診49.65萬

增3.51萬

紀錄增幅 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（15日）上午，美國共有超過60.9萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2.6萬人。

美國周二（14日）新增2.7萬人確診，比周一所有反彈，打破連續3日跌勢。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／608,458宗／26,033死

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紐約州／203,348宗／10,842死

新澤西州／68,824宗／2,805死

馬薩諸塞州／26,164宗／957死

密歇根州／27,001宗／1,768死

加利福尼亞州／25,587宗／786死

賓夕法尼亞州／25,591宗／702死

伊利諾伊州／23,248宗／868死

佛羅里達州／21,628宗／571死

路易斯安那州／21,518宗／1,013死

德克薩斯州／15,342宗／362死

佐治亞州／14,578宗／525死

康涅狄格州／13,989宗／671死

華盛頓州／10,976宗／546死

馬里蘭州／9,472宗／302死

印第安納州／8,527宗／387死

科羅拉多州／7,950宗／327死

俄亥俄州／7,285宗／324死

弗吉尼亞州／6,182宗／157死

田納西州／5,827宗／124死

北卡羅萊納州／5,170宗／112死

密蘇里州／4,784宗／153死

亞拉巴馬州／3,953宗／114死

亞利桑那州／3,809宗／131死

威斯康星州／3,555宗／170死

南卡羅萊納州／3,553宗／97死

羅德島州／3,251宗／80死

內華達州／3,134宗／126死

密西西比州／3,087宗／111死

猶他州／2,417宗／18死

肯塔基州／2,210宗／115死

俄克拉荷馬州／2,184宗／108死

首都華盛頓哥倫比亞特區／2,058宗／67死

特拉華州／1,926宗／43死

艾奧瓦州／1,899宗／49死

明尼蘇達州／1,695宗／79死

俄勒岡州／1,633宗／55死

阿肯色州／1,498宗／32死

愛達荷州／1,463宗／33死

堪薩斯州／1,441宗／69死

新墨西哥州／1,407宗／36死

南達科他州／988宗／6死

新罕布什爾州／922宗／25死

內布拉斯加州／897宗／20死

佛蒙特州／752宗／29死

緬因州／735宗／21死

西弗吉尼亞州／694宗／10死

夏威夷州／511宗／9死

蒙大拿州／399宗／7死

北達科他州／341宗／8死

阿拉斯加／285宗／8死

懷俄明州／282宗／1死

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美國領地：

波多黎各／923宗／45死

關島／133宗／5死

美屬維珍群島／51宗／1死

北馬里亞納群島／11宗／2死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周三（15日）上午。

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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普上周改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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