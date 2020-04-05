【美國疫情分佈圖】確診破30萬日增3萬 死亡衝1萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球比率逼近4分1

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情繼續加速擴散，美國確診人數突破30萬，佔全球確診四分一，並以每日新增3萬人確診速度增加。美國疫情繼續每日新增超過1,000人死亡，累計死亡人數近8,500人，僅次意大利、西班牙全球第三，衝向1萬關。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 4月4日

星期六 確診30.89萬

（佔全球26%）

增3.33萬 確診119.75萬

增10.15萬 4月3日

星期五 確診27.56萬

（佔全球25%）

增3.21萬 確診109.60萬

增8.28萬 4月2日

星期四 確診24.35萬

（佔全球24%）

增3.01萬 確診101.32萬

增8.06萬 4月1日

星期三 確診21.34萬

（佔全球23%）

增2.52萬 確診93.26萬

增7.51萬 3月31日

星期二 確診18.82萬

（佔全球22%）

增2.64萬 確診85.75萬

增9.51萬 數字未反映周日最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

羅斯福號航母中毒千人撤離 逼爆關島酒店

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（5日）上午，美國共有超過31.1萬宗新冠肺炎確診病例，連續3天劇增超過3萬宗。

美國確診人數現佔全球近120萬人的26%，比率每日不停上升。這意味全球每4名確診者，就有1人在美國。

彭斯：美國情況似意大利 惟料6月有轉機

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

美國疫情累計死亡人數突破升至8,488人，繼意大利、西班牙後全球第三高。

白宮預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

特朗普：美國死10萬人已很好

美國疫情重災區紐約州，情況再度惡化，確診人數日增1萬宗，累計近11.4萬宗，相當於西班牙及意大利全國疫情。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，以目前消耗率計算，全州呼吸機只是夠用不到一星期。

紐約州死亡人數增至超過3,500，2,200多名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州州長警告 呼吸機將於6日內耗盡

紐約斥民眾不聽話聚集 關閉遊樂場

【歐洲疫情分佈】西班牙確診超中國 意大利破10萬

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；啡色至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗

美國百萬病毒檢測好威？實是社會照妖鏡（訂戶專享）

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／311,301宗／8,476死

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紐約州／113,833宗／3,565死

新澤西州／34,124宗／846死

密歇根州／14,225宗／540死

加利福尼亞州／13,878宗／322死

路易斯安那州／12,496宗／409死

馬薩諸塞州／11,736宗／216死

佛羅里達州／11,545宗／195死

賓夕法尼亞州／10,444宗／136死

伊利諾伊州／10,357宗／244死

華盛頓州／7,591宗／315死

德克薩斯州／6,739宗／119死

佐治亞州／6,383宗／208死

康涅狄格州／5,276宗／165死

科羅拉多州／4,565宗／126死

印第安納州／3,953宗／116死

俄亥俄州／3,739宗／102死

田納西州／3,322宗／50死

馬里蘭州／3,125 宗／54死

北卡羅萊納州／2,507宗／34死

弗吉尼亞州／2,407宗／52死

密蘇里州／2,310宗／33死

亞利桑那州／2,187宗／52死

威斯康星州／2,128宗／60死

南卡羅萊納州／1,917宗／40死

內華達州／1,742宗／46死

亞拉巴馬州／1,614宗／44死

密西西比州／1,455宗／35死

猶他州／1,435宗／8死

俄克拉荷馬州／1,161宗／42死

愛達荷州／1,022宗／10死

俄勒岡州／999宗／26死

肯塔基州／917宗／40死

首都華盛頓哥倫比亞特區／902宗／21死

明尼蘇達州／865宗／24死

羅德島州／806宗／17死

艾奧瓦州／787宗／14死

阿肯色州／743宗／14死

堪薩斯州／698宗／21死

特拉華州／593宗／14死

新墨西哥州／582宗／11死

新罕布什爾州／540宗／7死

佛蒙特州／461宗／20死

緬因州／456宗／10死

夏威夷州／351宗／3死

內布拉斯加州／321宗／6死

西弗吉尼亞州／282宗／2死

蒙大拿州／281宗／6死

南達科他州／212宗／2死

懷俄明州／187宗

北達科他州／186宗／3死

阿拉斯加／171宗／5死

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美國領地：

波多黎各／452宗／18死

關島／93宗／4死

美屬維珍群島／40宗

北馬里亞納群島／8宗／1死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周日（5日）上午。

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【日本疫情分佈】東京重災 奧運延至明年7月23日

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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