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【美國疫情分佈圖】確診破30萬日增3萬 死亡衝1萬

環球社會熱點 10:34 2020/04/05

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球比率逼近4分1

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情繼續加速擴散，美國確診人數突破30萬，佔全球確診四分一，並以每日新增3萬人確診速度增加。美國疫情繼續每日新增超過1,000人死亡，累計死亡人數近8,500人，僅次意大利、西班牙全球第三，衝向1萬關。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

美國疫情最近5天趨勢
日期 美國 全球
4月4日
星期六		 確診30.89萬
（佔全球26%）
增3.33萬		 確診119.75萬
增10.15萬
4月3日
星期五		 確診27.56萬
（佔全球25%）
增3.21萬		 確診109.60萬
增8.28萬
4月2日
星期四		 確診24.35萬
（佔全球24%）
增3.01萬		 確診101.32萬
增8.06萬
4月1日
星期三		 確診21.34萬
（佔全球23%）
增2.52萬		 確診93.26萬
增7.51萬
3月31日
星期二		 確診18.82萬
（佔全球22%）
增2.64萬		 確診85.75萬
增9.51萬
數字未反映周日最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

羅斯福號航母中毒千人撤離 逼爆關島酒店

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（5日）上午，美國共有超過31.1萬宗新冠肺炎確診病例，連續3天劇增超過3萬宗。

美國確診人數現佔全球近120萬人的26%，比率每日不停上升。這意味全球每4名確診者，就有1人在美國。

彭斯：美國情況似意大利 惟料6月有轉機

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

美國疫情累計死亡人數突破升至8,488人，繼意大利、西班牙後全球第三高。

白宮預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

特朗普：美國死10萬人已很好

美國疫情重災區紐約州，情況再度惡化，確診人數日增1萬宗，累計近11.4萬宗，相當於西班牙及意大利全國疫情。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，以目前消耗率計算，全州呼吸機只是夠用不到一星期。

紐約州死亡人數增至超過3,500，2,200多名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州州長警告 呼吸機將於6日內耗盡

紐約斥民眾不聽話聚集 關閉遊樂場

【歐洲疫情分佈】西班牙確診超中國 意大利破10萬

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；啡色至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗

美國百萬病毒檢測好威？實是社會照妖鏡（訂戶專享）

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／311,301宗／8,476死
  • ————————
  • 紐約州／113,833宗／3,565死
  • 新澤西州／34,124宗／846死
  • 密歇根州／14,225宗／540死
  • 加利福尼亞州／13,878宗／322死
  • 路易斯安那州／12,496宗／409死
  • 馬薩諸塞州／11,736宗／216死
  • 佛羅里達州／11,545宗／195死
  • 賓夕法尼亞州／10,444宗／136死
  • 伊利諾伊州／10,357宗／244死
  • 華盛頓州／7,591宗／315死
  • 德克薩斯州／6,739宗／119死
  • 佐治亞州／6,383宗／208死
  • 康涅狄格州／5,276宗／165死
  • 科羅拉多州／4,565宗／126死
  • 印第安納州／3,953宗／116死
  • 俄亥俄州／3,739宗／102死
  • 田納西州／3,322宗／50死
  • 馬里蘭州／3,125 宗／54死
  • 北卡羅萊納州／2,507宗／34死
  • 弗吉尼亞州／2,407宗／52死
  • 密蘇里州／2,310宗／33死
  • 亞利桑那州／2,187宗／52死
  • 威斯康星州／2,128宗／60死
  • 南卡羅萊納州／1,917宗／40死
  • 內華達州／1,742宗／46死
  • 亞拉巴馬州／1,614宗／44死
  • 密西西比州／1,455宗／35死
  • 猶他州／1,435宗／8死
  • 俄克拉荷馬州／1,161宗／42死
  • 愛達荷州／1,022宗／10死
  • 俄勒岡州／999宗／26死
  • 肯塔基州／917宗／40死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／902宗／21死
  • 明尼蘇達州／865宗／24死
  • 羅德島州／806宗／17死
  • 艾奧瓦州／787宗／14死
  • 阿肯色州／743宗／14死
  • 堪薩斯州／698宗／21死
  • 特拉華州／593宗／14死
  • 新墨西哥州／582宗／11死
  • 新罕布什爾州／540宗／7死
  • 佛蒙特州／461宗／20死
  • 緬因州／456宗／10死
  • 夏威夷州／351宗／3死
  • 內布拉斯加州／321宗／6死
  • 西弗吉尼亞州／282宗／2死
  • 蒙大拿州／281宗／6死
  • 南達科他州／212宗／2死
  • 懷俄明州／187宗
  • 北達科他州／186宗／3死
  • 阿拉斯加／171宗／5死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／452宗／18死
  • 關島／93宗／4死
  • 美屬維珍群島／40宗
  • 北馬里亞納群島／8宗／1死
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周日（5日）上午。

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

【日本疫情分佈】東京重災 奧運延至明年7月23日

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

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