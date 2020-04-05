【美國疫情分佈圖】確診破30萬日增3萬 死亡衝1萬

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間11:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情繼續加速擴散，美國確診人數突破30萬，佔全球確診四分一，並以每日新增3萬人確診速度增加。美國疫情繼續每日新增超過1,000人死亡，累計死亡人數近8,500人，僅次意大利、西班牙全球第三，衝向1萬關。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|4月4日
星期六
|確診30.89萬
（佔全球26%）
增3.33萬
|確診119.75萬
增10.15萬
|4月3日
星期五
|確診27.56萬
（佔全球25%）
增3.21萬
|確診109.60萬
增8.28萬
|4月2日
星期四
|確診24.35萬
（佔全球24%）
增3.01萬
|確診101.32萬
增8.06萬
|4月1日
星期三
|確診21.34萬
（佔全球23%）
增2.52萬
|確診93.26萬
增7.51萬
|3月31日
星期二
|確診18.82萬
（佔全球22%）
增2.64萬
|確診85.75萬
增9.51萬
|數字未反映周日最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（5日）上午，美國共有超過31.1萬宗新冠肺炎確診病例，連續3天劇增超過3萬宗。
美國確診人數現佔全球近120萬人的26%，比率每日不停上升。這意味全球每4名確診者，就有1人在美國。
美國疫情累計死亡人數突破升至8,488人，繼意大利、西班牙後全球第三高。
白宮預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情重災區紐約州，情況再度惡化，確診人數日增1萬宗，累計近11.4萬宗，相當於西班牙及意大利全國疫情。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，以目前消耗率計算，全州呼吸機只是夠用不到一星期。
紐約州死亡人數增至超過3,500，2,200多名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周日（5日）上午。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。