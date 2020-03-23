【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 3分1人受居家禁足令影響

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州。美國加強檢測下，新冠肺炎確診人數也迅速增加，累計已增至逾3.5萬宗。紐約州確診數字突破1.6萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。美國總統特朗普宣布，華盛頓州為「重大災區」，此前加州已是「重大災區」。另外，繼加州以居家禁足令「封州」後，紐約州、伊利諾利州、新澤西州、康涅狄格州、路易斯安那州、俄亥俄州、特拉華州也跟隨，美國3分1人口受影響。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國5州實施居家令 全國4分1人口禁足
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（23日）下午，美國共有35206宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約8459宗。美國疫情再增約131死，死亡人數升至471人。
紐約州疫情極其嚴重，確診數字升至16916，死亡人數也增至153。相比下，美國疫情第二嚴重州份華盛頓州，至今有1996人確診，死亡則有95人。
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隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／16916宗／153死
- 華盛頓州／1996宗／95死
- 新澤西州／1914宗／21死
- 加利福尼亞州／1812宗／35死
- 伊利諾伊州／1050宗／9死
- 密歇根州／1038宗／9死
- 佛羅里達州／1007宗／13死
- 路易斯安那州／837宗／20死
- 德克薩斯州／668宗／8死
- 馬薩諸塞州／646宗／5死
- 佐治亞州／621宗／25死
- 科羅拉多州／595宗／7死
- 賓夕法尼亞州／516宗／5死
- 田納西州／504宗／2死
- 威斯康星州／383宗／4死
- 俄亥俄州／356宗／3死
- 康涅狄格州／327宗／8死
- 北卡羅萊納州／311宗
- 馬里蘭州／249宗／3死
- 弗吉尼亞州／221宗／6死
- 密西西比州／207宗／1死
- 印第安納州／204宗／7死
- 南卡羅萊納州／196宗／3死
- 內華達州／191宗／2死
- 猶他州／180宗／1死
- 明尼蘇達州／169宗／1死
- 阿肯色州／165宗
- 俄勒岡州／161宗／5死
- 亞拉巴馬州／157宗
- 亞利桑那州／152宗／2死
- 密蘇里州／144宗／3死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／120宗／2死
- 肯塔基州／103宗／3死
- 艾奧瓦州／90宗
- 緬因州／89宗
- 羅德島州／83宗
- 新罕布什爾州／78宗
- 堪薩斯州／67宗／2死
- 俄克拉荷馬州／67宗／2死
- 新墨西哥州／61宗
- 特拉華州／56宗
- 夏威夷州／56宗
- 佛蒙特州／52宗／2死
- 愛達荷州／51宗
- 內布拉斯加州／51宗
- 蒙大拿州／34宗
- 北達科他州／30宗
- 懷俄明州／26宗
- 阿拉斯加／22宗
- 南達科他州／21宗／1死
- 西弗吉尼亞州／16宗
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- 美國領地：
- 關島／27宗
- 波多黎各／23宗／1死
- 美屬維珍群島／6宗
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- 鑽石公主號遊輪／761宗
- 至尊公主號遊輪／43宗
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- 總數／35206宗／471死
以上數字截至香港時間周一（23日）下午。
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美國疫情可持續多久 華府料最少18個月
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者
特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬
特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
美國或派兩次錢 大人1000美元細路500
美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口
美國目前所有州份，確診病例數目都在10宗以上。
美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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