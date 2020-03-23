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【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 3分1人受居家禁足令影響

環球社會熱點 17:14 2020/03/23

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州。美國加強檢測下，新冠肺炎確診人數也迅速增加，累計已增至逾3.5萬宗。紐約州確診數字突破1.6萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。美國總統特朗普宣布，華盛頓州為「重大災區」，此前加州已是「重大災區」。另外，繼加州以居家禁足令「封州」後，紐約州、伊利諾利州、新澤西州、康涅狄格州、路易斯安那州、俄亥俄州、特拉華州也跟隨，美國3分1人口受影響。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國5州實施居家令 全國4分1人口禁足

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（23日）下午，美國共有35206宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約8459宗。美國疫情再增約131死，死亡人數升至471人。

紐約州疫情極其嚴重，確診數字升至16916，死亡人數也增至153。相比下，美國疫情第二嚴重州份華盛頓州，至今有1996人確診，死亡則有95人。

特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。

勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價

【歐洲疫情分佈】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】四國所有縣失守 東京確診破百

【美國封關加拿大】封關國家地區措施列表

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／16916宗／153死
  • 華盛頓州／1996宗／95死
  • 新澤西州／1914宗／21死
  • 加利福尼亞州／1812宗／35死
  • 伊利諾伊州／1050宗／9死
  • 密歇根州／1038宗／9死
  • 佛羅里達州／1007宗／13死
  • 路易斯安那州／837宗／20死
  • 德克薩斯州／668宗／8死
  • 馬薩諸塞州／646宗／5死
  • 佐治亞州／621宗／25死
  • 科羅拉多州／595宗／7死
  • 賓夕法尼亞州／516宗／5死
  • 田納西州／504宗／2死
  • 威斯康星州／383宗／4死
  • 俄亥俄州／356宗／3死
  • 康涅狄格州／327宗／8死
  • 北卡羅萊納州／311宗
  • 馬里蘭州／249宗／3死
  • 弗吉尼亞州／221宗／6死
  • 密西西比州／207宗／1死
  • 印第安納州／204宗／7死
  • 南卡羅萊納州／196宗／3死
  • 內華達州／191宗／2死
  • 猶他州／180宗／1死
  • 明尼蘇達州／169宗／1死
  • 阿肯色州／165宗
  • 俄勒岡州／161宗／5死
  • 亞拉巴馬州／157宗
  • 亞利桑那州／152宗／2死
  • 密蘇里州／144宗／3死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／120宗／2死
  • 肯塔基州／103宗／3死
  • 艾奧瓦州／90宗
  • 緬因州／89宗
  • 羅德島州／83宗
  • 新罕布什爾州／78宗
  • 堪薩斯州／67宗／2死
  • 俄克拉荷馬州／67宗／2死
  • 新墨西哥州／61宗
  • 特拉華州／56宗
  • 夏威夷州／56宗
  • 佛蒙特州／52宗／2死
  • 愛達荷州／51宗
  • 內布拉斯加州／51宗
  • 蒙大拿州／34宗
  • 北達科他州／30宗
  • 懷俄明州／26宗
  • 阿拉斯加／22宗
  • 南達科他州／21宗／1死
  • 西弗吉尼亞州／16宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 關島／27宗
  • 波多黎各／23宗／1死
  • 美屬維珍群島／6宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／761宗
  • 至尊公主號遊輪／43宗
  • ————————
  • 總數／35206宗／471死

以上數字截至香港時間周一（23日）下午。

共和黨倡4萬億救市 由聯儲局借錢予財困企業

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元

美國或派兩次錢 大人1000美元細路500

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口

美國目前所有州份，確診病例數目都在10宗以上。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

見完特朗普確診 巴西訪美團17人中招

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全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

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