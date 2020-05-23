【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至逾160萬，死亡人數超過9.6萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約州、新澤西州後，第3個確診人數突破10萬州份。紐約州長宣布放寬限制措施，允許最多10人進行任何合法目的的聚會，但要保持社交距離。
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（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,601,434
|350,135
|96,007
|1,155,292
（增加中）
|截至香港時間5月23日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周六最新變化
|5月23日
星期五
|確診160.15萬
增2.38萬
|5月22日
星期四
|確診157.77萬
增2.59萬
|5月21日
星期三
|確診155.18萬
增2.33萬
|5月20日
星期二
|確診152.85萬
增2.03萬
|5月19日
星期一
|確診150.82萬
增2.16萬
|5月17日
星期日
|確診148.66萬
增1.90萬
|5月16日
星期六
|確診146.76萬
增2.50萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（23日）下午，美國共有逾160.1萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.6萬人死亡。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）因應疫情有放緩趨勢，放寬該州的限聚措施，允許該州居民在維持社交距離的情況下，進行不多於10人的聚會。
另外，由於保守宗教派為美國總統特朗普（Donald Trump）的選民重要基礎，特朗普指教堂等宗教場所為必要服務的場所，要求美國各州州長於周末重開宗教場所。特朗普更揚言各州州長如拒絕重開宗教場所，就會推翻（override）這些州長。
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特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。
特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,601,434宗／96,007死
- ————————
- 紐約州／358,154 宗／28,853死
- 新澤西州／152,579宗／10,985死
- 伊利諾伊州／105,444宗／4,715死
- 馬薩諸塞州／90,889宗／6,228死
- 加利福尼亞州／90,628宗／3,672死
- 賓夕法尼亞州／70,211宗／5,010死
- 密歇根州／53,913宗／5,158死
- 德克薩斯州／53,539宗／1,470死
- 佛羅里達州／49,451宗／2,190死
- 馬里蘭州／44,424宗／2,207死
- 佐治亞州／41,482宗／1,808死
- 康涅狄格州／39,640宗／3,637死
- 路易斯安那州／36,925宗／2,668死
- 弗吉尼亞州／34,950宗／1,136死
- 俄亥俄州／30,794宗／1,872死
- 印第安納州／30,409宗／1,941死
- 科羅拉多州／23,487宗／1,324死
- 北卡羅萊納州／22,110宗／775死
- 田納西州／19,394宗／315死
- 華盛頓州／19,265宗／1,050死
- 明尼蘇達州／19,005宗／851死
- 艾奧瓦州／16,508宗／441死
- 亞利桑那州／15,720宗／778死
- 威斯康星州／14,396宗／496死
- 羅德島州／13,736宗／579死
- 亞拉巴馬州／13,670宗／541死
- 密西西比州／12,625宗／596死
- 密蘇里州／11,844宗／677死
- 內布拉斯加州／11,662宗／147死
- 南卡羅萊納州／9,638宗／419死
- 堪薩斯州／8,909宗／205死
- 特拉華州／8,529宗／322死／
- 肯塔基州／8,426宗／391死
- 猶他州／8,057宗／93死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,893宗／418死
- 內華達州／7,526宗／387死
- 新墨西哥州／6,625宗／302死
- 俄克拉荷馬州／5,849宗／307死
- 阿肯色州／5,612宗／113死
- 南達科他州／4,356宗／50死
- 新罕布什爾州／4,014宗／204死
- 俄勒岡州／3,864宗／147死
- 愛達荷州／2,595宗／79死
- 北達科他州／2,317宗／52死
- 緬因州／1,948宗／75死
- 西弗吉尼亞州／1,705宗／72死
- 佛蒙特州／952宗／54死
- 懷俄明州／803宗／12死
- 夏威夷州／642宗／17死
- 蒙大拿州／479宗／16死
- 阿拉斯加州／403宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／3,030宗／126死
- 關島／165宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／22宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周六（23日）下午。
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