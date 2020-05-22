【美國疫情分佈圖】確診破157萬 特朗普稱即使第2波疫情 也不鎖國

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至逾157萬，死亡人數超過9.4萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約、新澤西後，第3個確診人數突破10萬州份。美國總統特朗普（Donald Trump）表明，就算有第2波疫情，都不會關閉國家。

特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平

美國本可少死83%人 研究：只需早兩周封城

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,577,758 294,312 94,729 1,164,102

（增加中） 截至香港時間5月22日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周五最新變化 5月22日

星期四 確診157.77萬

增2.59萬 5月21日

星期三 確診155.18萬

增2.33萬 5月20日

星期二 確診152.85萬

增2.03萬 5月19日

星期一 確診150.82萬

增2.16萬 5月17日

星期日 確診148.66萬

增1.90萬 5月16日

星期六 確診146.76萬

增2.50萬 5月15日

星期五 確診144.26萬

增2.51萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（22日）下午，美國共有逾157.7萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.4萬人死亡。

特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。

美國近9成護士重用口罩 政府竟用46億購無效消毒機

特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

總數 ／1,577,758宗／94,729死

／1,577,758宗／94,729死 ————————

紐約州 ／356,458宗／28,743死

／356,458宗／28,743死 新澤西州 ／151,586宗／10,846死

／151,586宗／10,846死 伊利諾伊州 ／102,688宗／4,607死

／102,688宗／4,607死 馬薩諸塞州 ／90,084宗／6,148死

／90,084宗／6,148死 加利福尼亞州 ／88,480宗／3,604死

／88,480宗／3,604死 賓夕法尼亞州 ／69,252宗／4,869死

／69,252宗／4,869死 密歇根州 ／53,510宗／5,129死

／53,510宗／5,129死 德克薩斯州 ／53,053宗／1,460死

／53,053宗／1,460死 佛羅里達州 ／48,675宗／2,144死

／48,675宗／2,144死 馬里蘭州 ／43,531宗／2,159死

／43,531宗／2,159死 佐治亞州 ／40,663宗／1,775死

／40,663宗／1,775死 康涅狄格州 ／39,208宗／3,583死

／39,208宗／3,583死 路易斯安那州 ／36,504宗／2,629死

／36,504宗／2,629死 弗吉尼亞州 ／34,137宗／1,100死

／34,137宗／1,100死 俄亥俄州 ／30,167宗／1,837死

／30,167宗／1,837死 印第安納州 ／29,936宗／1,913死

／29,936宗／1,913死 科羅拉多州 ／23,191宗／1,310死

／23,191宗／1,310死 北卡羅萊納州 ／20,512宗／728死

／20,512宗／728死 華盛頓州 ／19,117宗／1,044死

／19,117宗／1,044死 田納西州 ／18,961宗／313死

／18,961宗／313死 明尼蘇達州 ／18,200宗／818死

／18,200宗／818死 艾奧瓦州 ／16,170宗／416死

／16,170宗／416死 亞利桑那州 ／15,348宗／764死

／15,348宗／764死 威斯康星州 ／13,885宗／487死

／13,885宗／487死 羅德島州 ／13,571宗／556死

／13,571宗／556死 亞拉巴馬州 ／13,414宗／529死

／13,414宗／529死 密西西比州 ／12,222宗／580死

／12,222宗／580死 密蘇里州 ／11,697宗／668死

／11,697宗／668死 內布拉斯加州 ／11,427宗／138死

／11,427宗／138死 南卡羅萊納州 ／9,381宗／416死

／9,381宗／416死 堪薩斯州 ／8,625宗／204死

／8,625宗／204死 特拉華州 ／8,386宗／317死／

／8,386宗／317死／ 肯塔基州 ／8,286宗／384死

／8,286宗／384死 猶他州 ／7,874宗／92死

／7,874宗／92死 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／7,788宗／412死

／7,788宗／412死 內華達州 ／7,400宗／383死

／7,400宗／383死 新墨西哥州 ／6,472宗／283死

／6,472宗／283死 俄克拉荷馬州 ／5,680宗／304死

／5,680宗／304死 阿肯色州 ／5,458宗／110死

／5,458宗／110死 南達科他州 ／4,177宗／48死

／4,177宗／48死 新罕布什爾州 ／3,935宗／199死

／3,935宗／199死 俄勒岡州 ／3,817宗／145死

／3,817宗／145死 愛達荷州 ／2,534宗／77死

／2,534宗／77死 北達科他州 ／2,229宗／51死

／2,229宗／51死 緬因州 ／1,877宗／73死

／1,877宗／73死 西弗吉尼亞州 ／1,593宗／70死

／1,593宗／70死 佛蒙特州 ／950宗／54死

／950宗／54死 懷俄明州 ／801宗／12死

／801宗／12死 夏威夷州 ／647宗／17死

／647宗／17死 蒙大拿州 ／479宗／16死

／479宗／16死 阿拉斯加州 ／401宗／10死

／401宗／10死 ————————

美國領地：

波多黎各／2,913宗／126死

關島／165宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／22宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（22日）下午。

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖

美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l