【美國疫情分佈圖】確診破12萬拋離各國 佔全球20%

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【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬
美國疫情繼續加速擴散，確診人數日增2萬，至超過12萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數突破2,000。美國頒佈全州居家禁足令州份增至26州，限制民眾出行，但仍有10多州沒有任何禁足措拖。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）認為，各州各自為政不會有效遏止疫情，美國必須全國封城，首先控制疫情，然後才應對封城產生經濟問題。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢 相對意大利
|日期
|美國
|意大利
|3月28日
星期六
|確診12.15萬
增1.98萬
|確診9.25萬
增0.60萬
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
增1.79萬
|確診8.65萬
增0.59萬
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.80萬
|確診8.06萬
增0.62萬
|3月25日
星期三
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|3月24日
星期二
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|數字未反映周日最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（29日）中午，美國共有12.44萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增約2萬宗。美國疫情死亡人數增至2,191人。
相比下，歐洲最重災區意大利，最新確診數字約9.25萬宗。縱意大利確診人數已超越中國，成為全球第二，亦顯著低於美國。
美國確診人數現佔全球66.47萬19%，意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。假如現時趨勢不變，比例還會繼續上升。
紐約州疫情繼續惡化，新增病例速度維持在7,000宗水平，比意大利全國增幅還要多。
紐約州確診人數超過5.3萬，死亡人數增至834，至少672名死者來自紐約市。
紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
但美國民眾至今仍普遍堅持不戴口罩，只選擇互相保持1.8米以上距離。為了做到這一點，紐約市向汽車封閉部分主要道路，改為行人專用區，讓民眾有更多空間互相迴避。
紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數突破1萬關，是為美國第二嚴重疫區。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周日（29日）中午。
美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有26州全州禁足，佔全美超過一半，另外13州局部地區禁足。
然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。