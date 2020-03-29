【美國疫情分佈圖】確診破12萬拋離各國 佔全球20%

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，確診人數日增2萬，至超過12萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數突破2,000。美國頒佈全州居家禁足令州份增至26州，限制民眾出行，但仍有10多州沒有任何禁足措拖。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）認為，各州各自為政不會有效遏止疫情，美國必須全國封城，首先控制疫情，然後才應對封城產生經濟問題。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

專家：美國醫療系統最快2周後崩潰

美國疫情最近5天趨勢 相對意大利 日期 美國 意大利 3月28日

星期六 確診12.15萬

增1.98萬 確診9.25萬

增0.60萬 3月27日

星期五 確診10.17萬

增1.79萬 確診8.65萬

增0.59萬 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.80萬 確診8.06萬

增0.62萬 3月25日

星期三 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 3月24日

星期二 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 數字未反映周日最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（29日）中午，美國共有12.44萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增約2萬宗。美國疫情死亡人數增至2,191人。

相比下，歐洲最重災區意大利，最新確診數字約9.25萬宗。縱意大利確診人數已超越中國，成為全球第二，亦顯著低於美國。

美國確診人數現佔全球66.47萬19%，意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。假如現時趨勢不變，比例還會繼續上升。

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紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

紐約州疫情繼續惡化，新增病例速度維持在7,000宗水平，比意大利全國增幅還要多。

紐約州確診人數超過5.3萬，死亡人數增至834，至少672名死者來自紐約市。

紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

不戴口罩只保持距離1.8米 封車路變行人路

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但美國民眾至今仍普遍堅持不戴口罩，只選擇互相保持1.8米以上距離。為了做到這一點，紐約市向汽車封閉部分主要道路，改為行人專用區，讓民眾有更多空間互相迴避。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數突破1萬關，是為美國第二嚴重疫區。

全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／124,464宗／2,191死

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紐約州／53,520宗／834死

新澤西州／11,124宗／140死

加利福尼亞州／5,636宗／120死

密歇根州／4,658宗／112死

華盛頓州／4,310宗／189死

馬薩諸塞州／4,527宗／44死

佛羅里達州／4,308宗／56死

伊利諾伊州／3,498宗／47死

路易斯安那州／3,315宗／137死

賓夕法尼亞州／2,909宗／35死

德克薩斯州／2,523宗／34死

佐治亞州／2,446宗／79死

科羅拉多州／2,061宗／44死

康涅狄格州／1,524宗／33死

田納西州／1,512宗／7死

俄亥俄州／1,406宗／25死

印第安納州／1,231宗／31死

北卡羅萊納州／1,062宗／5死

威斯康星州／1,055宗／17死

馬里蘭州／995宗／10死

密蘇里州／836宗／10死

亞利桑那州／773宗／15死

弗吉尼亞州／740宗／13死

亞拉巴馬州／702宗／9死

密西西比州／663宗／13死

南卡羅萊納州／660宗／15死

內華達州／644宗／14死

猶他州／602宗／1死

俄勒岡州／479宗／13死

明尼蘇達州／441宗／5死

阿肯色州／409宗／5死

肯塔基州／393宗／9死

俄克拉荷馬州／377宗／15死

首都華盛頓哥倫比亞特區／342宗／4死

艾奧瓦州／298宗／3死

堪薩斯州／269宗／5死

愛達荷州／265宗／5死

羅德島州／239宗／2死

特拉華州／214宗／5死

新罕布什爾州／214宗／2死

緬因州／211宗／1死

佛蒙特州／211宗／12死

新墨西哥州／208宗／2死

夏威夷州／149宗

蒙大拿州／147宗／1死

西弗吉尼亞州／113宗

內布拉斯加州／108宗／2死

阿拉斯加／102宗／2死

北達科他州／94宗／1死

懷俄明州／84宗

南達科他州／68宗／1死

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美國領地：

波多黎各／100宗／3死

關島／55宗／1死

美屬維珍群島／22宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周日（29日）中午。

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【日本疫情分佈】日增百人確診 東京周末禁足死城

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有26州全州禁足，佔全美超過一半，另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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