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【美國疫情分佈圖】確診破10萬拋離各國 25州禁足

環球社會熱點 11:28 2020/03/28

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診突破10萬大關 拋離中國意大利

美國確診人數突破10萬大關，佔全球約6分1。新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情超越意大利及中國，全球最嚴重。美國確診人數超速增長，連續兩天狂增約1.8萬病例，總數已達到10.4萬宗，拋離超越中國之意大利。美國新冠肺炎死亡人數增至超過1,700。美國現有25州頒佈全州居家禁足令，限制民眾出行。但微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）認為，各州各自為政不會有效遏止疫情，美國必須全國封城。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約變死城 商戶不交租或自行減租

美國確診超速增長 全球最多
日期 美國 #1 意大利 #2 中國 #3
3月27日
星期五		 確診10.17萬
增1.79萬		 確診8.65萬
增0.59萬		 確診8.19萬
增~0.01萬
3月26日
星期四		 確診8.38萬
增1.80萬		 確診8.06萬
增0.62萬		 確診8.18萬
增~0.01萬
3月25日
星期三		 確診6.58萬
增1.21萬		 確診7.44萬
增0.52萬		 確診8.17萬
增~0.01萬
3月24日
星期二		 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬		 確診8.16萬
增~0.01萬
3月23日
星期一		 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬		 確診8.15萬
增~0.01萬
3月22日
星期日		 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬		 確診8.14萬
增~0.01萬
3月21日
星期六		 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬		 確診8.13萬
增<0.01萬
3月20日
星期五		 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬		 確診8.13萬
增~0.01萬
數字未反映周六最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

多地封城商戶關門 英國賠償最豪爽

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（28日）上午時前，美國共有10.44萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加約1.8萬宗。美國疫情死亡人數增至1,702人。

相比下，歐洲最重災區意大利，最新確診數字約8.65萬宗。縱意大利確診人數已超越中國，成為全球第二，亦顯著低於美國。

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

紐約州疫情繼續惡化，新增約7,000宗病例，比意大利全國增幅還要多。

紐約州確診人數超過4.6萬，死亡人數達610，至少365名死者來自紐約市。

紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

不戴口罩只保持距離1.8米 封車路變行人路

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

但美國民眾至今仍普遍堅持不戴口罩，只選擇互相保持1.8米以上距離。為了做到這一點，紐約市向汽車封閉部分主要道路，改為行人專用區，讓民眾有更多空間互相迴避。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過8,800人，遠遠拋離西岸重災區加州之4,800餘人、華盛頓州之3,700餘人，為美國第二嚴重疫區。

全球確診 2天由40萬突破50萬

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

【歐洲疫情分佈】西班牙延長封城 死亡超中國

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／104,007宗／1,693死
  • ————————
  • 紐約州／46,016宗／610死
  • 新澤西州／8,825宗／108死
  • 加利福尼亞州／4,714宗／98死
  • 華盛頓州／3,723宗／174死
  • 密歇根州／3,634宗／92死
  • 馬薩諸塞州／3,240宗／35死
  • 佛羅里達州／3,918宗／46死
  • 伊利諾伊州／3,027宗／34死
  • 路易斯安那州／2,744宗／119死
  • 賓夕法尼亞州／2,345宗／23死
  • 佐治亞州／2.000宗／64死
  • 德克薩斯州／1,949宗／26死
  • 科羅拉多州／1,738宗／31死
  • 田納西州／1,318宗／6死
  • 康涅狄格州／1,291宗／27死
  • 俄亥俄州／1,139宗／19死
  • 印第安納州／979宗／25死
  • 威斯康星州／926宗／14死
  • 北卡羅萊納州／904宗／5死
  • 馬里蘭州／776宗／5死
  • 密蘇里州／682宗／9死
  • 亞利桑那州／665宗／13死
  • 亞拉巴馬州／627宗／4死
  • 弗吉尼亞州／607宗／12死
  • 密西西比州／579宗／8死
  • 南卡羅萊納州／542宗／13死
  • 內華達州／536宗／10死
  • 猶他州／472宗／1死
  • 俄勒岡州／416宗／12死
  • 明尼蘇達州／396宗／4死
  • 阿肯色州／381宗／3死
  • 俄克拉荷馬州／322宗／8死
  • 肯塔基州／301宗／7死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／271宗／4死
  • 艾奧瓦州／235宗／3死
  • 堪薩斯州／219宗／4死
  • 愛達荷州／206宗／4死
  • 羅德島州／203宗
  • 新墨西哥州／191宗／1死
  • 新罕布什爾州／187宗／2死
  • 佛蒙特州／184宗／10死
  • 緬因州／168宗／1死
  • 特拉華州／165宗／2死
  • 蒙大拿州／121宗／1死
  • 夏威夷州／120宗
  • 內布拉斯加州／90宗／2死
  • 西弗吉尼亞州／84宗
  • 懷俄明州／73宗
  • 北達科他州／68宗／1死
  • 阿拉斯加／58宗／1死
  • 南達科他州／58宗／1死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／79宗／3死
  • 關島／51宗／1死
  • 美屬維珍群島／19宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周六（28日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有25州全州禁足，佔全美一半，另外14州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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