【美國疫情分佈圖】確診破10萬拋離各國 25州禁足

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月28日 時間11:00）
美國確診人數突破10萬大關，佔全球約6分1。新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情超越意大利及中國，全球最嚴重。美國確診人數超速增長，連續兩天狂增約1.8萬病例，總數已達到10.4萬宗，拋離超越中國之意大利。美國新冠肺炎死亡人數增至超過1,700。美國現有25州頒佈全州居家禁足令，限制民眾出行。但微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）認為，各州各自為政不會有效遏止疫情，美國必須全國封城。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國確診超速增長 全球最多
|日期
|美國 #1
|意大利 #2
|中國 #3
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
增1.79萬
|確診8.65萬
增0.59萬
|確診8.19萬
增~0.01萬
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.80萬
|確診8.06萬
增0.62萬
|確診8.18萬
增~0.01萬
|3月25日
星期三
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|確診8.17萬
增~0.01萬
|3月24日
星期二
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|確診8.16萬
增~0.01萬
|3月23日
星期一
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|確診8.15萬
增~0.01萬
|3月22日
星期日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|確診8.14萬
增~0.01萬
|3月21日
星期六
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|確診8.13萬
增<0.01萬
|3月20日
星期五
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|確診8.13萬
增~0.01萬
|數字未反映周六最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（28日）上午時前，美國共有10.44萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加約1.8萬宗。美國疫情死亡人數增至1,702人。
相比下，歐洲最重災區意大利，最新確診數字約8.65萬宗。縱意大利確診人數已超越中國，成為全球第二，亦顯著低於美國。
紐約州疫情繼續惡化，新增約7,000宗病例，比意大利全國增幅還要多。
紐約州確診人數超過4.6萬，死亡人數達610，至少365名死者來自紐約市。
紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
但美國民眾至今仍普遍堅持不戴口罩，只選擇互相保持1.8米以上距離。為了做到這一點，紐約市向汽車封閉部分主要道路，改為行人專用區，讓民眾有更多空間互相迴避。
紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過8,800人，遠遠拋離西岸重災區加州之4,800餘人、華盛頓州之3,700餘人，為美國第二嚴重疫區。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周六（28日）上午。
美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有25州全州禁足，佔全美一半，另外14州局部地區禁足。
然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。