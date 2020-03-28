【美國疫情分佈圖】確診破10萬拋離各國 25州禁足

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診突破10萬大關 拋離中國意大利

美國確診人數突破10萬大關，佔全球約6分1。新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情超越意大利及中國，全球最嚴重。美國確診人數超速增長，連續兩天狂增約1.8萬病例，總數已達到10.4萬宗，拋離超越中國之意大利。美國新冠肺炎死亡人數增至超過1,700。美國現有25州頒佈全州居家禁足令，限制民眾出行。但微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）認為，各州各自為政不會有效遏止疫情，美國必須全國封城。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約變死城 商戶不交租或自行減租

美國確診超速增長 全球最多 日期 美國 #1 意大利 #2 中國 #3 3月27日

星期五 確診10.17萬

增1.79萬 確診8.65萬

增0.59萬 確診8.19萬

增~0.01萬 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.80萬 確診8.06萬

增0.62萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 確診8.16萬

增~0.01萬 3月23日

星期一 確診4.38萬

增1.05萬 確診6.39萬

增0.48萬 確診8.15萬

增~0.01萬 3月22日

星期日 確診3.33萬

增0.78萬 確診5.91萬

增0.55萬 確診8.14萬

增~0.01萬 3月21日

星期六 確診2.55萬

增0.64萬 確診5.36萬

增0.66萬 確診8.13萬

增<0.01萬 3月20日

星期五 確診1.91萬

增0.54萬 確診4.70萬

增0.60萬 確診8.13萬

增~0.01萬 數字未反映周六最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

多地封城商戶關門 英國賠償最豪爽

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（28日）上午時前，美國共有10.44萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加約1.8萬宗。美國疫情死亡人數增至1,702人。

相比下，歐洲最重災區意大利，最新確診數字約8.65萬宗。縱意大利確診人數已超越中國，成為全球第二，亦顯著低於美國。

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

紐約州疫情繼續惡化，新增約7,000宗病例，比意大利全國增幅還要多。

紐約州確診人數超過4.6萬，死亡人數達610，至少365名死者來自紐約市。

紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

不戴口罩只保持距離1.8米 封車路變行人路

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

但美國民眾至今仍普遍堅持不戴口罩，只選擇互相保持1.8米以上距離。為了做到這一點，紐約市向汽車封閉部分主要道路，改為行人專用區，讓民眾有更多空間互相迴避。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過8,800人，遠遠拋離西岸重災區加州之4,800餘人、華盛頓州之3,700餘人，為美國第二嚴重疫區。

全球確診 2天由40萬突破50萬

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

【歐洲疫情分佈】西班牙延長封城 死亡超中國

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／104,007宗／1,693死

————————

紐約州／46,016宗／610死

新澤西州／8,825宗／108死

加利福尼亞州／4,714宗／98死

華盛頓州／3,723宗／174死

密歇根州／3,634宗／92死

馬薩諸塞州／3,240宗／35死

佛羅里達州／3,918宗／46死

伊利諾伊州／3,027宗／34死

路易斯安那州／2,744宗／119死

賓夕法尼亞州／2,345宗／23死

佐治亞州／2.000宗／64死

德克薩斯州／1,949宗／26死

科羅拉多州／1,738宗／31死

田納西州／1,318宗／6死

康涅狄格州／1,291宗／27死

俄亥俄州／1,139宗／19死

印第安納州／979宗／25死

威斯康星州／926宗／14死

北卡羅萊納州／904宗／5死

馬里蘭州／776宗／5死

密蘇里州／682宗／9死

亞利桑那州／665宗／13死

亞拉巴馬州／627宗／4死

弗吉尼亞州／607宗／12死

密西西比州／579宗／8死

南卡羅萊納州／542宗／13死

內華達州／536宗／10死

猶他州／472宗／1死

俄勒岡州／416宗／12死

明尼蘇達州／396宗／4死

阿肯色州／381宗／3死

俄克拉荷馬州／322宗／8死

肯塔基州／301宗／7死

首都華盛頓哥倫比亞特區／271宗／4死

艾奧瓦州／235宗／3死

堪薩斯州／219宗／4死

愛達荷州／206宗／4死

羅德島州／203宗

新墨西哥州／191宗／1死

新罕布什爾州／187宗／2死

佛蒙特州／184宗／10死

緬因州／168宗／1死

特拉華州／165宗／2死

蒙大拿州／121宗／1死

夏威夷州／120宗

內布拉斯加州／90宗／2死

西弗吉尼亞州／84宗

懷俄明州／73宗

北達科他州／68宗／1死

阿拉斯加／58宗／1死

南達科他州／58宗／1死

————————

美國領地：

波多黎各／79宗／3死

關島／51宗／1死

美屬維珍群島／19宗

————————

鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周六（28日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有25州全州禁足，佔全美一半，另外14州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口