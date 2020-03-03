【美國疫情分佈圖】確診破百2死變6死 全在華盛頓州

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖 病擴散逾10州 紐約西雅圖等大城市染病

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，新冠肺炎死亡人數增至6人，全在西岸華盛頓州。美國疫情確診病例亦突破100人，疫情延至12州、紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市都有確診個案。加州及華盛頓州是美國疫情重災區，集中了70%美國本地病例。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（3日）上午，美國共有102宗新冠肺炎確診病例，45宗為鑽石公主號遊輪返美公民確診，其餘57宗分佈在美國12個州份。

新冠肺炎美國疫情病例集中在西岸。加州佔22例、華盛頓州佔18例。繼周末出現首2宗死亡病例後，美國周一再添4人死亡，總數升至6人，死者都在華盛頓州西雅圖市一帶。

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新冠肺炎亦情亦延至美國東岸、中部和南部。紐約州周日（1日）出現首宗確診，患者來自紐約市曼哈頓區，最近曾經前往伊朗。東岸另一大城市波士頓也有病例。

美國中西部伊利諾爾州大城市芝加哥、南部佛羅里達州、德州亦有確診個案。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。紅色州份確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

西部

加利福尼亞州／22宗

華盛頓州／18宗／6死

俄勒岡州／3宗

亞利桑那州／1宗

中西部

伊利諾伊州／4宗

威斯康星州／1宗

南部

佛羅里達州／2宗

德克薩斯州／1宗

東部

羅德島州／2宗

紐約州／1宗

馬薩諸塞州／1宗

新罕布什爾／1宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

總數／102宗／6死

以上數字截至香港時間周二（3日）上午。

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