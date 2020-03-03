【美國疫情分佈圖】確診破百2死變6死 全在華盛頓州

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間09:00）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，新冠肺炎死亡人數增至6人，全在西岸華盛頓州。美國疫情確診病例亦突破100人，疫情延至12州、紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市都有確診個案。加州及華盛頓州是美國疫情重災區，集中了70%美國本地病例。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（3日）上午，美國共有102宗新冠肺炎確診病例，45宗為鑽石公主號遊輪返美公民確診，其餘57宗分佈在美國12個州份。
新冠肺炎美國疫情病例集中在西岸。加州佔22例、華盛頓州佔18例。繼周末出現首2宗死亡病例後，美國周一再添4人死亡，總數升至6人，死者都在華盛頓州西雅圖市一帶。
新冠肺炎亦情亦延至美國東岸、中部和南部。紐約州周日（1日）出現首宗確診，患者來自紐約市曼哈頓區，最近曾經前往伊朗。東岸另一大城市波士頓也有病例。
美國中西部伊利諾爾州大城市芝加哥、南部佛羅里達州、德州亦有確診個案。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（3日）上午。