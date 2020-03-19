【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，新冠肺炎確診人數大幅上升直逼1萬。紐約州更成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破3000宗，幾乎一天翻倍。美國政府調動美軍醫院船到紐約及西岸抗疫救災。美國西弗吉尼亞州日前出現首宗確診病例後，美國50州已全部在疫情下失守。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（19日）中午，美國共有9410宗新冠肺炎確診病例，比前一天增加近3000宗。美國疫情死亡人數增至150人。
紐約州疫情急轉直下。紐約州確診病例在一日之間接近翻倍，至3083過宗。相比之下，全美疫情第二嚴重西岸華盛頓州，亦只有1187病例。紐約州現有20人死亡，華盛頓州則佔美國疫情死亡病例逾半，至今有68死。
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美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院，有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
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特朗普政府早前亦放出風聲，白宮有意推出規模介乎8500億至1萬億美元以上財政措施救市，形式預料包括直接向民眾派錢。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／3083宗／20死
- 華盛頓州／1187宗／68死
- 加利福尼亞州／865宗／16死
- 新澤西州／427宗／5死
- 佛羅里達州／330宗／8死
- 伊利諾伊州／290宗／1死
- 路易斯安那州／280宗／7死
- 馬薩諸塞州／256宗
- 德克薩斯州／223宗／3死
- 科羅拉多州／221宗／2死
- 佐治亞州／197宗／4死
- 賓夕法尼亞州／154宗／1死
- 密歇根州／119宗／1死
- 威斯康星州／111宗
- 田納西州／100宗
- 康涅狄格州／97宗／1死
- 北卡羅萊納州／93宗
- 俄亥俄州／89宗
- 馬里蘭州／85宗
- 內華達州／84宗／1死
- 弗吉尼亞州／79宗／2死
- 明尼蘇達州／76宗
- 俄勒岡州／75宗／3死
- 猶他州／66宗
- 南卡羅萊納州／60宗／1死
- 亞拉巴馬州／52宗
- 緬因州／42宗
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／40宗
- 印第安納州／39宗／2死
- 艾奧瓦州／39宗
- 新罕布什爾州／39宗
- 阿肯色州／37宗
- 肯塔基州／35宗／1死
- 密西西比州／34宗
- 羅德島州／33宗
- 俄克拉荷馬州／31宗
- 內布拉斯加州／29宗
- 新墨西哥州／28宗
- 亞利桑那州／27宗
- 特拉華州／26宗
- 密蘇里州／24宗／1死
- 堪薩斯州／22宗／1死
- 佛蒙特州／18宗
- 懷俄明州／18宗
- 夏威夷州／16宗
- 愛達荷州／11宗
- 蒙大拿州／11宗
- 南達科他州／11宗／1死
- 阿拉斯加／9宗
- 北達科他州／7宗
- 西弗吉尼亞州／2宗
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- 美國領地：
- 關島／5宗
- 波多黎各／5宗
- 美屬維珍群島／2宗
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- 鑽石公主號遊輪／47宗
- 至尊公主號遊輪／21宗
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- 總數／9410宗／150死
以上數字截至香港時間周四（19日）中午。
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美國疫情已擴至全美50州，西弗吉尼亞周二（17日）出現首宗病例，是為美國最後失守一州。西弗吉尼亞州下令餐廳、酒吧、賭場停止營業，只能提供外賣服務。
美國目前亦只有3州，確診病例數目少於10宗，分別是西弗吉尼亞、阿拉斯加、愛達荷州。
美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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