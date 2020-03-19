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【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷

環球社會熱點 13:17 2020/03/19

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】紐約州佔全美確診3分1 美國50州全部淪陷

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，新冠肺炎確診人數大幅上升直逼1萬。紐約州更成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破3000宗，幾乎一天翻倍。美國政府調動美軍醫院船到紐約及西岸抗疫救災。美國西弗吉尼亞州日前出現首宗確診病例後，美國50州已全部在疫情下失守。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

見完特朗普確診 巴西訪美團17人中招

【美國封關加拿大】封關國家地區措施列表

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（19日）中午，美國共有9410宗新冠肺炎確診病例，比前一天增加近3000宗。美國疫情死亡人數增至150人。

紐約州疫情急轉直下。紐約州確診病例在一日之間接近翻倍，至3083過宗。相比之下，全美疫情第二嚴重西岸華盛頓州，亦只有1187病例。紐約州現有20人死亡，華盛頓州則佔美國疫情死亡病例逾半，至今有68死。

美國國會失守 2眾議員確診

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院，有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

有咩比派錢1000美元好 桑德斯倡每月派2000

特朗普政府早前亦放出風聲，白宮有意推出規模介乎8500億至1萬億美元以上財政措施救市，形式預料包括直接向民眾派錢。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元

【歐洲疫情分佈】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

美國停課未必好 2000萬童靠學校免費食物

新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】四國所有縣失守 東京確診破百

「返中國比留歐美更安全」美媒：中國成疫情避風港

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／3083宗／20死
  • 華盛頓州／1187宗／68死
  • 加利福尼亞州／865宗／16死
  • 新澤西州／427宗／5死
  • 佛羅里達州／330宗／8死
  • 伊利諾伊州／290宗／1死
  • 路易斯安那州／280宗／7死
  • 馬薩諸塞州／256宗
  • 德克薩斯州／223宗／3死
  • 科羅拉多州／221宗／2死
  • 佐治亞州／197宗／4死
  • 賓夕法尼亞州／154宗／1死
  • 密歇根州／119宗／1死
  • 威斯康星州／111宗
  • 田納西州／100宗
  • 康涅狄格州／97宗／1死
  • 北卡羅萊納州／93宗
  • 俄亥俄州／89宗
  • 馬里蘭州／85宗
  • 內華達州／84宗／1死
  • 弗吉尼亞州／79宗／2死
  • 明尼蘇達州／76宗
  • 俄勒岡州／75宗／3死
  • 猶他州／66宗
  • 南卡羅萊納州／60宗／1死
  • 亞拉巴馬州／52宗
  • 緬因州／42宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／40宗
  • 印第安納州／39宗／2死
  • 艾奧瓦州／39宗
  • 新罕布什爾州／39宗
  • 阿肯色州／37宗
  • 肯塔基州／35宗／1死
  • 密西西比州／34宗
  • 羅德島州／33宗
  • 俄克拉荷馬州／31宗
  • 內布拉斯加州／29宗
  • 新墨西哥州／28宗
  • 亞利桑那州／27宗
  • 特拉華州／26宗
  • 密蘇里州／24宗／1死
  • 堪薩斯州／22宗／1死
  • 佛蒙特州／18宗
  • 懷俄明州／18宗
  • 夏威夷州／16宗
  • 愛達荷州／11宗
  • 蒙大拿州／11宗
  • 南達科他州／11宗／1死
  • 阿拉斯加／9宗
  • 北達科他州／7宗
  • 西弗吉尼亞州／2宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 關島／5宗
  • 波多黎各／5宗
  • 美屬維珍群島／2宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／47宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • ————————
  • 總數／9410宗／150死

以上數字截至香港時間周四（19日）中午。

全球確診名人多 Kevin Durant中招無病徵

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

美國疫情已擴至全美50州，西弗吉尼亞周二（17日）出現首宗病例，是為美國最後失守一州。西弗吉尼亞州下令餐廳、酒吧、賭場停止營業，只能提供外賣服務。

美國目前亦只有3州，確診病例數目少於10宗，分別是西弗吉尼亞、阿拉斯加、愛達荷州。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

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