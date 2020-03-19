【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】紐約州佔全美確診3分1 美國50州全部淪陷

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，新冠肺炎確診人數大幅上升直逼1萬。紐約州更成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破3000宗，幾乎一天翻倍。美國政府調動美軍醫院船到紐約及西岸抗疫救災。美國西弗吉尼亞州日前出現首宗確診病例後，美國50州已全部在疫情下失守。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（19日）中午，美國共有9410宗新冠肺炎確診病例，比前一天增加近3000宗。美國疫情死亡人數增至150人。

紐約州疫情急轉直下。紐約州確診病例在一日之間接近翻倍，至3083過宗。相比之下，全美疫情第二嚴重西岸華盛頓州，亦只有1187病例。紐約州現有20人死亡，華盛頓州則佔美國疫情死亡病例逾半，至今有68死。

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美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院，有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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特朗普政府早前亦放出風聲，白宮有意推出規模介乎8500億至1萬億美元以上財政措施救市，形式預料包括直接向民眾派錢。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／3083宗／20死

華盛頓州／1187宗／68死

加利福尼亞州／865宗／16死

新澤西州／427宗／5死

佛羅里達州／330宗／8死

伊利諾伊州／290宗／1死

路易斯安那州／280宗／7死

馬薩諸塞州／256宗

德克薩斯州／223宗／3死

科羅拉多州／221宗／2死

佐治亞州／197宗／4死

賓夕法尼亞州／154宗／1死

密歇根州／119宗／1死

威斯康星州／111宗

田納西州／100宗

康涅狄格州／97宗／1死

北卡羅萊納州／93宗

俄亥俄州／89宗

馬里蘭州／85宗

內華達州／84宗／1死

弗吉尼亞州／79宗／2死

明尼蘇達州／76宗

俄勒岡州／75宗／3死

猶他州／66宗

南卡羅萊納州／60宗／1死

亞拉巴馬州／52宗

緬因州／42宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／40宗

印第安納州／39宗／2死

艾奧瓦州／39宗

新罕布什爾州／39宗

阿肯色州／37宗

肯塔基州／35宗／1死

密西西比州／34宗

羅德島州／33宗

俄克拉荷馬州／31宗

內布拉斯加州／29宗

新墨西哥州／28宗

亞利桑那州／27宗

特拉華州／26宗

密蘇里州／24宗／1死

堪薩斯州／22宗／1死

佛蒙特州／18宗

懷俄明州／18宗

夏威夷州／16宗

愛達荷州／11宗

蒙大拿州／11宗

南達科他州／11宗／1死

阿拉斯加／9宗

北達科他州／7宗

西弗吉尼亞州／2宗

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美國領地：

關島／5宗

波多黎各／5宗

美屬維珍群島／2宗

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鑽石公主號遊輪／47宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／9410宗／150死

以上數字截至香港時間周四（19日）中午。

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美國疫情已擴至全美50州，西弗吉尼亞周二（17日）出現首宗病例，是為美國最後失守一州。西弗吉尼亞州下令餐廳、酒吧、賭場停止營業，只能提供外賣服務。

美國目前亦只有3州，確診病例數目少於10宗，分別是西弗吉尼亞、阿拉斯加、愛達荷州。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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