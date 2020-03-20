【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，新冠肺炎確診人數一天激增50%，至超過1.4萬人。紐約州成為美國疫情最重災區，紐約州病例近3000宗，再次一天接近翻倍。加州確診病例亦突破1000宗，加州頒佈封城令，並料可能有多達2500萬加州人染病。美國政府調動美軍醫院船到紐約及西岸抗疫救災。美國50州目前已全部在疫情下失守。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（20日）中午，美國共有14250宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加約5000宗，增幅達到50%。美國疫情再增約50死，死亡人數升至205人。

紐約州疫情急轉直下。紐約州確診病例再次在一日之間接近翻倍，至5711宗。相比之下，全美疫情第二嚴重西岸華盛頓州，亦只有1376病例。紐約州現有38人死亡，華盛頓州至今則有74死全美最多。

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美軍醫院船營救紐約西岸 支援醫療機構

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／5711宗／38死

華盛頓州／1376宗／74死

加利福尼亞州／1030宗／18死

新澤西州／742宗／9死

佛羅里達州／432宗／9死

伊利諾伊州／422宗／4死

路易斯安那州／392宗／10死

密歇根州／334宗／3死

馬薩諸塞州／328宗

德克薩斯州／307宗／5死

佐治亞州／287宗／10死

科羅拉多州／277宗／4死

賓夕法尼亞州／206宗／1死

威斯康星州／160宗

康涅狄格州／159宗／3死

田納西州／154宗

北卡羅萊納州／123宗

俄亥俄州／119宗

馬里蘭州／107宗／1死

弗吉尼亞州／105宗／2死

內華達州／95宗／1死

明尼蘇達州／89宗

俄勒岡州／88宗／3死

南卡羅萊納州／81宗／1死

猶他州／80宗

亞拉巴馬州／78宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／71宗

阿肯色州／62宗

印第安納州／60宗／2死

緬因州／52宗

肯塔基州／50宗／2死

密西西比州／50宗／1死

亞利桑那州／45宗

艾奧瓦州／44宗

新罕布什爾州／44宗

俄克拉荷馬州／44宗／1死

羅德島州／44宗

密蘇里州／39宗／1死

堪薩斯州／35宗／1死

新墨西哥州／35宗

特拉華州／30宗

內布拉斯加州／29宗

夏威夷州／26宗

愛達荷州／23宗

佛蒙特州／22宗

北達科他州／19宗

懷俄明州／18宗

南達科他州／14宗／1死

蒙大拿州／11宗

阿拉斯加／9宗

西弗吉尼亞州／2宗

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美國領地：

關島／12宗

波多黎各／5宗

美屬維珍群島／3宗

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鑽石公主號遊輪／47宗

至尊公主號遊輪／22宗

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總數／9410宗／205死

以上數字截至香港時間周五（20日）中午。

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美國目前亦只有2州，確診病例數目少於10宗，分別是西弗吉尼亞、阿拉斯加州。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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