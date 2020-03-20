【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，新冠肺炎確診人數一天激增50%，至超過1.4萬人。紐約州成為美國疫情最重災區，紐約州病例近3000宗，再次一天接近翻倍。加州確診病例亦突破1000宗，加州頒佈封城令，並料可能有多達2500萬加州人染病。美國政府調動美軍醫院船到紐約及西岸抗疫救災。美國50州目前已全部在疫情下失守。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（20日）中午，美國共有14250宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加約5000宗，增幅達到50%。美國疫情再增約50死，死亡人數升至205人。
紐約州疫情急轉直下。紐約州確診病例再次在一日之間接近翻倍，至5711宗。相比之下，全美疫情第二嚴重西岸華盛頓州，亦只有1376病例。紐約州現有38人死亡，華盛頓州至今則有74死全美最多。
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美軍醫院船營救紐約西岸 支援醫療機構
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
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特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／5711宗／38死
- 華盛頓州／1376宗／74死
- 加利福尼亞州／1030宗／18死
- 新澤西州／742宗／9死
- 佛羅里達州／432宗／9死
- 伊利諾伊州／422宗／4死
- 路易斯安那州／392宗／10死
- 密歇根州／334宗／3死
- 馬薩諸塞州／328宗
- 德克薩斯州／307宗／5死
- 佐治亞州／287宗／10死
- 科羅拉多州／277宗／4死
- 賓夕法尼亞州／206宗／1死
- 威斯康星州／160宗
- 康涅狄格州／159宗／3死
- 田納西州／154宗
- 北卡羅萊納州／123宗
- 俄亥俄州／119宗
- 馬里蘭州／107宗／1死
- 弗吉尼亞州／105宗／2死
- 內華達州／95宗／1死
- 明尼蘇達州／89宗
- 俄勒岡州／88宗／3死
- 南卡羅萊納州／81宗／1死
- 猶他州／80宗
- 亞拉巴馬州／78宗
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／71宗
- 阿肯色州／62宗
- 印第安納州／60宗／2死
- 緬因州／52宗
- 肯塔基州／50宗／2死
- 密西西比州／50宗／1死
- 亞利桑那州／45宗
- 艾奧瓦州／44宗
- 新罕布什爾州／44宗
- 俄克拉荷馬州／44宗／1死
- 羅德島州／44宗
- 密蘇里州／39宗／1死
- 堪薩斯州／35宗／1死
- 新墨西哥州／35宗
- 特拉華州／30宗
- 內布拉斯加州／29宗
- 夏威夷州／26宗
- 愛達荷州／23宗
- 佛蒙特州／22宗
- 北達科他州／19宗
- 懷俄明州／18宗
- 南達科他州／14宗／1死
- 蒙大拿州／11宗
- 阿拉斯加／9宗
- 西弗吉尼亞州／2宗
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- 美國領地：
- 關島／12宗
- 波多黎各／5宗
- 美屬維珍群島／3宗
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- 鑽石公主號遊輪／47宗
- 至尊公主號遊輪／22宗
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- 總數／9410宗／205死
以上數字截至香港時間周五（20日）中午。
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美國目前亦只有2州，確診病例數目少於10宗，分別是西弗吉尼亞、阿拉斯加州。
美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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