【美國疫情分佈圖】確診增速再升 紐約州連續4日創新高

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再度惡化。美國累計增至超過50萬人確診，死亡人數增至1.8萬。美國疫情重災區紐約州，單日死亡數字更連續4天創新高。紐約州確診人數現已逾17萬，比美國以外任何一個國家都要多。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
【美國疫情】確診突破50萬 特朗普：國家健康前不重啟經濟
【美國疫情】單日2000人死創新高 特朗普調低之前估算
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|4月10日
星期五
|確診50.13萬
增3.99萬
|4月9日
星期四
|確診46.14萬
增3.23萬
|4月8日
星期三
|確診42.91萬
增3.29萬
|4月7日
星期二
|確診39.62萬
增2.96萬
|4月6日
星期一
|確診36.67萬
增2.96萬
|4月5日
星期日
|確診33.71萬
增2.82萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（10日）上午，美國共有超過50萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1.8萬人。
美國疫情重災區紐約州，繼周三後再次錄得最致命一天，周五（10日）新增820人死，累計增至7,887死。單計紐約市，死亡人數為5,820人，遠遠拋離911恐襲約3,000死。
紐約市死亡超911恐襲 仍漏報500死
紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
紐約死亡人數暴增，震驚當地醫護人員。有護士坦言，病人轉過頭就可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。
紐約州早前提高違反「社交距離禁令」罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／501,301宗／18,777死
- ————————
- 紐約州／174,489宗／7,887死
- 新澤西州／54,588宗／1,932死
- 密歇根州／22,434宗／1,276死
- 加利福尼亞州／21,408宗／599死
- 馬薩諸塞州／20,974宗／599死
- 賓夕法尼亞州／20,408宗／449死
- 路易斯安那州／19,253宗／755死
- 佛羅里達州／17,968宗／419死
- 伊利諾伊州／17,903宗／597死
- 德克薩斯州／12,397宗／248死
- 佐治亞州／11,859宗／425死
- 康涅狄格州／10,538宗／448死
- 華盛頓州／10,221宗／484死
- 印第安納州／6,907宗／300死
- 科羅拉多州／6,513宗／250死
- 馬里蘭州／6,968宗／171死
- 俄亥俄州／5,878宗／231死
- 田納西州／4,891宗／98死
- 弗吉尼亞州／4,509宗／121死
- 北卡羅萊納州／4,090宗／87死
- 密蘇里州／3,902宗／105死
- 亞利桑那州／3,112宗／97死
- 威斯康星州／3,068宗／128死
- 亞拉巴馬州／3,008宗／80死
- 南卡羅萊納州／3,067宗／72死
- 內華達州／2,603宗／102死
- 密西西比州／2,469宗／82死
- 猶他州／2,103宗／17死
- 羅德島州／2,015宗／49死
- 俄克拉荷馬州／1,794宗／88死
- 肯塔基州／1,693宗／90死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／1,660宗／38死
- 愛達荷州／1,396宗／25死
- 俄勒岡州／1,371宗／48死
- 艾奧瓦州／1,388宗／31死
- 明尼蘇達州／1,336宗／57死
- 特拉華州／1,326宗／32死
- 堪薩斯州／1,178宗／50死
- 阿肯色州／1,202宗／24死
- 新墨西哥州／1,091宗／19死
- 新罕布什爾州／885宗／22死
- 佛蒙特州／679宗／24死
- 內布拉斯加州／647宗／17死
- 緬因州／586宗／17死
- 西弗吉尼亞州／574宗／5死
- 南達科他州／536宗／6死
- 夏威夷州／465宗／8死
- 蒙大拿州／365宗／6死
- 北達科他州／278宗／6死
- 懷俄明州／253宗／0死
- 阿拉斯加／246宗／7死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／725宗／39死
- 關島／130宗／4死
- 美屬維珍群島／50宗／1死
- 北馬里亞納群島／11宗／2死
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
以上數字截至香港時間周六（11日）中午。
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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普周五改口，下下解早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購
CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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