【美國疫情分佈圖】確診增幅創一周新低 紐約州擬5月中復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數已突破118萬，單日新增確診人數為2.23萬，為最近7日以來錄得的最低單日確診增幅。紐約州的確診數字亦有放緩趨勢，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，已制定分爲4階段的計劃，5月15日將讓部分行業率先復工。

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（新增美國各州復工復產情況圖；美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,180,634 187,180 68,934 924,520 截至香港時間5月5日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周二最新變化 5月4日

星期一 確診117.56萬

增2.23萬 5月3日

星期日 確診115.33萬

增2.55萬 5月2日

星期六 確診112.78萬

增2.91萬 5月1日

星期五 確診109.87萬

增3.4萬 4月30日

星期四 確診106.47萬

增2.95萬 4月29日

星期三 確診103.52萬

增2.73萬 4月28日

星期二 確診100.79萬

增2.44萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（5日）下午，美國有超過118萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.8萬人死亡。全球約有358.5萬人確診，美國的確診病例約佔全球近三分之一。

美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

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紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。科莫周一公布紐約州4階段復工計劃，他表示首階段會讓建築業、製造業及某些零售商店率先復工，料最快於5月16日。但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。

但有美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在今月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：

總數 ／1,180,634宗／68,934死

／1,180,634宗／68,934死 ————————

紐約州 ／318,953宗／24,999死／未解封

／318,953宗／24,999死／未解封 新澤西州 ／128,269宗／7,910死／未解封

／128,269宗／7,910死／未解封 馬薩諸塞州 ／69,087宗／4,090死／未解封

／69,087宗／4,090死／未解封 伊利諾伊州 ／63,777宗／2,659死／未解封

／63,777宗／2,659死／未解封 加利福尼亞州 ／56,135宗／2,289死／未解封

／56,135宗／2,289死／未解封 賓夕法尼亞州 ／52,816宗／2,838死／未解封

／52,816宗／2,838死／未解封 密歇根州 ／43,990宗／4,139死／正逐漸解封

／43,990宗／4,139死／正逐漸解封 佛羅里達州 ／36,897宗／1,399死／正逐漸解封

／36,897宗／1,399死／正逐漸解封 德克薩斯州 ／32,812宗／902死／正逐漸解封

／32,812宗／902死／正逐漸解封 康涅狄格州 ／29,973宗／2,556死／未解封

／29,973宗／2,556死／未解封 路易斯安那州 ／29,673宗／2,064死／未解封

／29,673宗／2,064死／未解封 佐治亞州 ／29,452宗／1,246死／已局部解封

／29,452宗／1,246死／已局部解封 馬里蘭州 ／26,408宗／1,317死／未解封

／26,408宗／1,317死／未解封 印第安納州 ／20,507宗／1,151死／正逐漸解封

／20,507宗／1,151死／正逐漸解封 俄亥俄州 ／20,474宗／1,057死／未解封

／20,474宗／1,057死／未解封 弗吉尼亞州 ／19,493宗／684死／未解封

／19,493宗／684死／未解封 科羅拉多州 /16,913宗 / 851死／已局部解封

/16,913宗 / 851死／已局部解封 華盛頓州 ／15,462宗／841死／未解封

／15,462宗／841死／未解封 田納西州 ／13,571宗／219死／已局部解封

／13,571宗／219死／已局部解封 北卡羅萊納州 ／11,971宗／442死／未解封

／11,971宗／442死／未解封 艾奧瓦州 ／9,703宗／188死／正逐漸解封

／9,703宗／188死／正逐漸解封 羅德島州 ／9,652宗／341死／未解封

／9,652宗／341死／未解封 密蘇里州 ／8,946宗／386死／正逐漸解封

／8,946宗／386死／正逐漸解封 亞利桑那州 ／8,924宗／362死／未解封

／8,924宗／362死／未解封 威斯康星州 ／8,236宗／340死／未解封

／8,236宗／340死／未解封 亞拉巴馬州 ／8,112宗／298死／正逐漸解封

／8,112宗／298死／正逐漸解封 密西西比州 ／7,877宗／310死／已局部解封

／7,877宗／310死／已局部解封 明尼蘇達州 ／7,234宗／427死／已局部解封

／7,234宗／427死／已局部解封 南卡羅萊納州 ／6,757宗／283死／已局部解封

／6,757宗／283死／已局部解封 內布拉斯加州 ／6,037宗／78死／正逐漸解封

／6,037宗／78死／正逐漸解封 內華達州 ／5,630宗／265死／未解封

／5,630宗／265死／未解封 堪薩斯州 ／5,383宗／156死／正逐漸解封

／5,383宗／156死／正逐漸解封 猶他州 ／5,317宗／50死／正逐漸解封

／5,317宗／50死／正逐漸解封 特拉華州 ／5,288宗／182死／未解封

／5,288宗／182死／未解封 肯塔基州 ／5,245宗／261死／未解封

／5,245宗／261死／未解封 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／5,170宗／258死／未解封

／5,170宗／258死／未解封 俄克拉荷馬州 ／4,044宗／238死／已局部解封

／4,044宗／238死／已局部解封 新墨西哥州 ／4,031宗／156死／未解封

／4,031宗／156死／未解封 阿肯色州 ／3,469宗／80死／未解封

／3,469宗／80死／未解封 俄勒岡州 ／2,759宗／109死／未解封

／2,759宗／109死／未解封 南達科他州 ／2,668宗／21死／已局部解封

／2,668宗／21死／已局部解封 新罕布什爾州 ／2,588宗／86死／正逐漸解封

／2,588宗／86死／正逐漸解封 愛達荷州 ／2,106宗／64死／正逐漸解封

／2,106宗／64死／正逐漸解封 北達科他州 ／1,225宗／25死／正逐漸解封

／1,225宗／25死／正逐漸解封 西弗吉尼亞州 ／1,224宗／48死／正逐漸解封

／1,224宗／48死／正逐漸解封 緬因州 ／1,205宗／57死／正逐漸解封

／1,205宗／57死／正逐漸解封 佛蒙特州 ／902宗／52死／未解封

／902宗／52死／未解封 夏威夷州 ／621宗／17死／未解封

／621宗／17死／未解封 懷俄明州 ／596宗／7死／正逐漸解封

／596宗／7死／正逐漸解封 蒙大拿州 ／457宗／16死／已局部解封

／457宗／16死／已局部解封 阿拉斯加州 ／370宗／9死／已局部解封

／370宗／9死／已局部解封 ————————

美國領地：

波多黎各／1,843宗／97死

關島／145宗／5死

美屬維珍群島／66宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（5日）下午。

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