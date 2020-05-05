【美國疫情分佈圖】確診增幅創一周新低 紐約州擬5月中復工

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數已突破118萬，單日新增確診人數為2.23萬，為最近7日以來錄得的最低單日確診增幅。紐約州的確診數字亦有放緩趨勢，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，已制定分爲4階段的計劃，5月15日將讓部分行業率先復工。
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【美國復工】紐約州最快5月中解封 分4階段復工
（新增美國各州復工復產情況圖；美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,180,634
|187,180
|68,934
|924,520
|截至香港時間5月5日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周二最新變化
|5月4日
星期一
|確診117.56萬
增2.23萬
|5月3日
星期日
|確診115.33萬
增2.55萬
|5月2日
星期六
|確診112.78萬
增2.91萬
|5月1日
星期五
|確診109.87萬
增3.4萬
|4月30日
星期四
|確診106.47萬
增2.95萬
|4月29日
星期三
|確診103.52萬
增2.73萬
|4月28日
星期二
|確診100.79萬
增2.44萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（5日）下午，美國有超過118萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.8萬人死亡。全球約有358.5萬人確診，美國的確診病例約佔全球近三分之一。
美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
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紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。科莫周一公布紐約州4階段復工計劃，他表示首階段會讓建築業、製造業及某些零售商店率先復工，料最快於5月16日。但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。
但有美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在今月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,180,634宗／68,934死
- ————————
- 紐約州／318,953宗／24,999死／未解封
- 新澤西州／128,269宗／7,910死／未解封
- 馬薩諸塞州／69,087宗／4,090死／未解封
- 伊利諾伊州／63,777宗／2,659死／未解封
- 加利福尼亞州／56,135宗／2,289死／未解封
- 賓夕法尼亞州／52,816宗／2,838死／未解封
- 密歇根州／43,990宗／4,139死／正逐漸解封
- 佛羅里達州／36,897宗／1,399死／正逐漸解封
- 德克薩斯州／32,812宗／902死／正逐漸解封
- 康涅狄格州／29,973宗／2,556死／未解封
- 路易斯安那州／29,673宗／2,064死／未解封
- 佐治亞州／29,452宗／1,246死／已局部解封
- 馬里蘭州／26,408宗／1,317死／未解封
- 印第安納州／20,507宗／1,151死／正逐漸解封
- 俄亥俄州／20,474宗／1,057死／未解封
- 弗吉尼亞州／19,493宗／684死／未解封
- 科羅拉多州/16,913宗 / 851死／已局部解封
- 華盛頓州／15,462宗／841死／未解封
- 田納西州／13,571宗／219死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／11,971宗／442死／未解封
- 艾奧瓦州／9,703宗／188死／正逐漸解封
- 羅德島州／9,652宗／341死／未解封
- 密蘇里州／8,946宗／386死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／8,924宗／362死／未解封
- 威斯康星州／8,236宗／340死／未解封
- 亞拉巴馬州／8,112宗／298死／正逐漸解封
- 密西西比州／7,877宗／310死／已局部解封
- 明尼蘇達州／7,234宗／427死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／6,757宗／283死／已局部解封
- 內布拉斯加州／6,037宗／78死／正逐漸解封
- 內華達州／5,630宗／265死／未解封
- 堪薩斯州／5,383宗／156死／正逐漸解封
- 猶他州／5,317宗／50死／正逐漸解封
- 特拉華州／5,288宗／182死／未解封
- 肯塔基州／5,245宗／261死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／5,170宗／258死／未解封
- 俄克拉荷馬州／4,044宗／238死／已局部解封
- 新墨西哥州／4,031宗／156死／未解封
- 阿肯色州／3,469宗／80死／未解封
- 俄勒岡州／2,759宗／109死／未解封
- 南達科他州／2,668宗／21死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,588宗／86死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,106宗／64死／正逐漸解封
- 北達科他州／1,225宗／25死／正逐漸解封
- 西弗吉尼亞州／1,224宗／48死／正逐漸解封
- 緬因州／1,205宗／57死／正逐漸解封
- 佛蒙特州／902宗／52死／未解封
- 夏威夷州／621宗／17死／未解封
- 懷俄明州／596宗／7死／正逐漸解封
- 蒙大拿州／457宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／370宗／9死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,843宗／97死
- 關島／145宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周二（5日）下午。
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