【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數升至110萬，單日新增確診人數為3.4萬，創一周以來新高。美國死亡人數超過6.3萬。繼密歇根州有市民武裝抗議居家令後，美國加州多個城市有示威，抗議州長關閉部分海灘的決定。另外，在重災區紐約州，州長科莫宣布，所有公立學校今個學年提早結束，不會復課，料420萬名學生受影響。
（新增美國各州復工復產情況圖；美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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【美國復工】示威者持槍促解封 闖密歇根州議
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,104,161
|164,015
|63,068
|877,078
|截至香港時間5月2日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周五最新變化
|5月1日
星期五
|確診110.4萬
增3.4萬
|4月30日
星期四
|確診106.94萬
增2.95萬
|4月29日
星期三
|確診103.99萬
增2.73萬
|4月28日
星期二
|確診101.26萬
增2.44萬
|4月27日
星期一
|確診98.82萬
增2.24萬
|4月26日
星期日
|確診96.58萬
增2.76萬
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（2日）下午，美國有超過110萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.3萬人死亡。
美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
儘管美國疫情最高峰時期可能已經過去，但疫情仍然反覆。美國新增確診人數在周五（1日）再次超過3萬水平，達到3.4萬人，創一周以來新高。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,104,161宗／63,068死
- ————————
- 紐約州／308,314宗／24,039死／未解封
- 新澤西州／121,190宗／7,538死／未解封
- 馬薩諸塞州／64,311宗／3,716死／未解封
- 伊利諾伊州／56,055宗／2,457死／未解封
- 加利福尼亞州／52,238宗／2,136死／未解封
- 賓夕法尼亞州／49,579宗／2,635死／未解封
- 密歇根州／42,356宗／3,866死／正逐漸解封
- 佛羅里達州／34,728宗／1,314死／正逐漸解封
- 德克薩斯州／29,937宗／841死／正逐漸解封
- 康涅狄格州／28,764宗／2,339死／未解封
- 路易斯安那州／28,711宗／1,970死／未解封
- 佐治亞州／27,731宗／1,169死／已局部解封
- 馬里蘭州／23,742宗／1,192死／未解封
-
- 俄亥俄州／18,743宗／1,003死／未解封
- 印第安納州／18,630宗／1,175死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／16,902宗／581死／未解封
- 科羅拉多州／15,793宗／821死／已局部解封
- 華盛頓州／14,637宗／824死／未解封
- 田納西州／11,891宗／204死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／11,070宗／419死／未解封
- 羅德島州／8,862宗／279死／未解封
- 密蘇里州／8,078宗／360死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／7,969宗／330死／未解封
- 艾奧瓦州／7,884宗／170死／正逐漸解封
- 威斯康星州／7,314宗／327死／未解封
- 亞拉巴馬州／7,294宗／298死／正逐漸解封
- 密西西比州／7,212宗／281死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／6,258宗／256死／已局部解封
- 明尼蘇達州／5,370宗／370死／已局部解封
- 內華達州／5,248宗／246死／未解封
- 內布拉斯加州／5,008宗／73死／正逐漸解封
- 特拉華州／4,918宗／159死／未解封
- 肯塔基州／4,879宗／248死／未解封
- 猶他州／4,828宗／46死／正逐漸解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／4,658宗／231死／未解封
- 堪薩斯州／4,634宗／140死／正逐漸解封
- 俄克拉荷馬州／3,748宗／230死／已局部解封
- 新墨西哥州／3,513宗／131死／未解封
- 阿肯色州／3,310宗／64死／未解封
- 俄勒岡州／2,579宗／104死／未解封
- 南達科他州／2,525宗／21死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,310宗／81死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,035宗／63死／正逐漸解封
- 西弗吉尼亞州／1,152宗／46死／正逐漸解封
- 緬因州／1,123宗／55死／正逐漸解封
- 北達科他州／1,107宗／23死／正逐漸解封
- 佛蒙特州／897宗／50死／未解封
- 夏威夷州／619宗／16死／未解封
- 懷俄明州／566宗／7死／正逐漸解封
- 蒙大拿州／453宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／364宗／9死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,575宗／94死
- 關島／145宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周六（2日）下午。
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