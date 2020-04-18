【美國疫情分佈圖】確診再創一周多 累計突破70萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再次反彈，美國新增確診人數再創一周新高，一天增加逾3萬人確診，累計確診人數超過70萬。美國疫情死亡人數亦增至3.7萬人以上。雖然美國總統特朗普如期公佈復工復市計劃，但不再堅持在5月執行，改為讓美國各州自行決定何時重啟經濟活動，並會分3階段逐步執行。美國疫情重災區紐約州則宣佈，延長封城至5月中。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工
復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」
|新冠肺炎疫情死亡人數最高國家
|美國
|37,055
|意大利
|22,745
|西班牙
|20,002
|法國
|18,703
|英國
|14,607
|截至香港時間4月18日上午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
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|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周六最新變化
|4月17日
星期五
|確診70.15萬
增3.37萬
一周最高增幅
|4月16日
星期四
|確診66.78萬
增3.14萬
|4月15日
星期三
|確診63.64萬
增2.87萬
|4月14日
星期二
|確診60.77萬
增2.71萬
|4月13日
星期一
|確診58.06萬
增2.53萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（18日）上午，美國共有超過70.1萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.7萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。
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美國周五（17日）新增逾3.3萬人確診，創7天新高。美國新增確診紀錄在4月10日創下，幅度達到超過3.5萬人。
美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／701,475宗／37,055死
- ————————
- 紐約州／230,624宗／14,832死
- 新澤西州／78,467宗／3,840死
- 馬薩諸塞州／34,402宗／1,404死
- 賓夕法尼亞州／30,031宗／921死
- 密歇根州／30,023宗／2,227死
- 加利福尼亞州／29,198宗／1,041死
- 伊利諾伊州／27,577宗／1,132死
- 佛羅里達州／24,759宗／726死
- 路易斯安那州／23,118宗／1,213死
- 德克薩斯州／18,074宗／456死
- 佐治亞州／16,368宗／617死
- 康涅狄格州／15,884宗／971死
- 華盛頓州／11,285宗／587死
- 馬里蘭州／10,784宗／294死
- 印第安納州／9,549宗／480死
- 科羅拉多州／8,675宗／372死
- 俄亥俄州／8,414宗／407死
- 弗吉尼亞州／6,889宗／208死
- 田納西州／6,263宗／141死
- 北卡羅萊納州／5,668宗／155死
- 密蘇里州／5,239宗／175死
- 亞拉巴馬州／4,404宗／137死
- 亞利桑那州／4,241宗／150死
- 南卡羅萊納州／3,931宗／109死
- 威斯康星州／3,889宗／197死
- 羅德島州／3,838宗／105死
- 密西西比州／3,624宗／129死
- 內華達州／3,321宗／142死
- 猶他州／2,689宗／20死
- 肯塔基州／2,435宗／129死
- 俄克拉荷馬州／2,435宗／131死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,350宗／81死
- 艾奧瓦州／2,141宗／60死
- 特拉華州／2,075宗／52死
- 明尼蘇達州／1,911宗／95死
- 俄勒岡州／1,736宗／64死
- 阿肯色州／1,620宗／37死
- 堪薩斯州／1,617宗／80死
- 愛達荷州／1,609宗／41死
- 新墨西哥州／1,597宗／44死
- 南達科他州／1,311宗／7死
- 新罕布什爾州／1,211宗／34死
- 內布拉斯加州／960宗／21死
- 緬因州／796宗／27死
- 佛蒙特州／768宗／35死
- 西弗吉尼亞州／739宗／13死
- 夏威夷州／541宗／9死
- 蒙大拿州／415宗／7死
- 北達科他州／393宗／9死
- 阿拉斯加／300宗／9死
- 懷俄明州／296宗／2死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,043宗／56死
- 關島／135宗／5死
- 美屬維珍群島／51宗／1死
- 北馬里亞納群島／13宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周六（18日）上午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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