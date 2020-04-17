【美國疫情分佈圖】確診一周多 特朗普放棄強推復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數急升

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再次反彈，美國新增確診人數創一周新高，一天增加逾3萬人確診，累計確診人數超過67萬。美國疫情死亡人數亦增至3.3萬人以上。美國總統特朗普雖然如期公佈復工復市計劃，但不再堅持在5月執行，改為讓美國各州自行決定何時重啟經濟活動，並會分3階段逐步執行。美國疫情重災區紐約州則宣佈，延長封城至5月中。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

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新冠肺炎疫情死亡人數最高國家 美國 33,268 意大利 22,170 西班牙 19,315 法國 17,941 英國 13,759 截至香港時間4月17日上午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周五最新變化 4月16日

星期四 確診66.78萬

增3.14萬

一周最高增幅 4月15日

星期三 確診63.64萬

增2.87萬 4月14日

星期二 確診60.77萬

增2.71萬 4月13日

星期一 確診58.06萬

增2.53萬 4月12日

星期日 確診55.53萬

增2.89萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（16日）上午，美國共有超過67.1萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.3萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

美國周四（16日）新增逾3.1萬人確診，創7天新高。美國新增確診紀錄在4月10日創下，幅度達到超過3.5萬人。

美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／671,151宗／33,268死

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紐約州／223,691宗／14,832死

新澤西州／75,317宗／3,518死

馬薩諸塞州／32,181宗／1,245死

密歇根州／29,263宗／2,093死

賓夕法尼亞州／28,314宗／848死

加利福尼亞州／28,036宗／965死

伊利諾伊州／25,734宗／1,072死

佛羅里達州／23,340宗／668死

路易斯安那州／22,532宗／1,156死

德克薩斯州／17,216宗／424死

佐治亞州／16,368宗／617死

康涅狄格州／15,884宗／971死

華盛頓州／11,285宗／587死

馬里蘭州／10,784宗／294死

印第安納州／9,549宗／480死

科羅拉多州／8,675宗／372死

俄亥俄州／8,414宗／407死

弗吉尼亞州／6,889宗／208死

田納西州／6,263宗／141死

北卡羅萊納州／5,668宗／155死

密蘇里州／5,239宗／175死

亞拉巴馬州／4,404宗／137死

亞利桑那州／4,241宗／150死

南卡羅萊納州／3,931宗／109死

威斯康星州／3,889宗／197死

羅德島州／3,838宗／105死

密西西比州／3,624宗／129死

內華達州／3,321宗／142死

猶他州／2,689宗／20死

肯塔基州／2,435宗／129死

俄克拉荷馬州／2,435宗／131死

首都華盛頓哥倫比亞特區／2,350宗／81死

艾奧瓦州／2,141宗／60死

特拉華州／2,075宗／52死

明尼蘇達州／1,911宗／95死

俄勒岡州／1,736宗／64死

阿肯色州／1,620宗／37死

堪薩斯州／1,617宗／80死

愛達荷州／1,609宗／41死

新墨西哥州／1,597宗／44死

南達科他州／1,311宗／7死

新罕布什爾州／1,211宗／34死

內布拉斯加州／960宗／21死

緬因州／796宗／27死

佛蒙特州／768宗／35死

西弗吉尼亞州／739宗／13死

夏威夷州／541宗／9死

蒙大拿州／415宗／7死

北達科他州／393宗／9死

阿拉斯加／300宗／9死

懷俄明州／296宗／2死

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美國領地：

波多黎各／1,043宗／56死

關島／135宗／5死

美屬維珍群島／51宗／1死

北馬里亞納群島／13宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（17日）上午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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