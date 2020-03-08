【美國疫情分佈圖】測試小撮已19確診 至尊公主號獲泊三藩市

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎美國疫情持續擴大，美國50州約60%染疫，夏威夷也出現新冠肺炎病例。遊輪至尊公主號滯留海上多日後，獲安排到加州三藩市一帶港口泊靠。但當局決定難免令人憂慮，至尊公主號上情況嚴峻，船上僅45名乘客接受過病毒測試，已有19乘客和船員確診新冠肺炎。美國疫情確診總數也突破400，死亡人數增至19人。紐約州、加州、華盛頓西雅圖都有社區爆發，紐約州和加州等頒佈緊急狀態。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
華盛頓郵報統計顯示，截至香港時間周日（8日）早上，美國共有412宗新冠肺炎確診病例，比前一天再次增加約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。
19名死者之中，16人來自西岸華盛頓州，2人來自佛羅里達州，其餘1人來自加州。
至尊公主號成為美國疫情最新難題。加州奧克蘭（Oakland）市議員表示，華府已安排至尊公主號周一（9日）到奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府會合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施，並會優先轉移急需醫療的乘客和船員。
至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。
至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。
奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。
華盛頓州確診人數突破100，至107人，西雅圖市所在地金縣（King County）約佔70%病例。
加州81人確診全美第二。加州重災區為於三藩市以南，聖何塞市相鄰之聖克拉拉市（Santa Clara），市內逾30人確診。洛杉磯是加州另一大病源，確診人數超過10人。
紐約州確診人數則迅速擴大，增至76人。美國最大城市紐約市也是新冠肺炎社區爆發地。紐約市，以及當地以北韋斯切斯特縣（Westchester County）合計病例約70宗。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周日（8日）上午。
美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。
美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。