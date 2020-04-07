【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數增至超過33萬，死亡人數超過1萬，僅次意大利及西班牙，排全球第三。紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元。另外華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，慘痛程度會有如911恐襲、偷襲珍珠港。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|4月6日
星期一
|確診36.66萬
（佔全球27.2%）
增2.95萬
|確診134.51萬
增7.29萬
|4月5日
星期日
|確診33.71萬
（佔全球26%）
增2.82萬
|確診127.22萬
增7.47萬
|4月4日
星期六
|確診30.89萬
（佔全球26%）
增3.33萬
|確診119.75萬
增10.15萬
|4月3日
星期五
|確診27.56萬
（佔全球25%）
增3.21萬
|確診109.60萬
增8.28萬
|4月2日
星期四
|確診24.35萬
（佔全球24%）
增3.01萬
|確診101.32萬
增8.06萬
|數字未反映周二最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（7日）上午，美國共有超過36.8萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1萬人。
美國周一（6日）增加超過2.95萬宗確診個案，幅度仍然驚人。美國佔全球確診人數比率亦增至27.2%水平。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布，紐約州周一新增8,658人確診，令確診總數增至超過13.06萬宗；死亡人數由前一天的4,159人，增加599人至4,758人；入院人數由前一天的574人，降至358人；新增重症128人，前一天為250人。科莫指出，過去兩天的死亡數字持平，可能顯示紐約的疫情接近見頂。
科莫宣布紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。
華府亦預期美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。
白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（7日）上午。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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