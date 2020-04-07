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【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍

環球社會熱點 11:49 2020/04/07

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國死亡人數突破1萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數增至超過33萬，死亡人數超過1萬，僅次意大利及西班牙，排全球第三。紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元。另外華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，慘痛程度會有如911恐襲、偷襲珍珠港。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

外媒揭美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引

美國疫情最近5天趨勢
日期 美國 全球
4月6日
星期一		 確診36.66萬
（佔全球27.2%）
增2.95萬		 確診134.51萬
增7.29萬
4月5日
星期日		 確診33.71萬
（佔全球26%）
增2.82萬		 確診127.22萬
增7.47萬
4月4日
星期六		 確診30.89萬
（佔全球26%）
增3.33萬		 確診119.75萬
增10.15萬
4月3日
星期五		 確診27.56萬
（佔全球25%）
增3.21萬		 確診109.60萬
增8.28萬
4月2日
星期四		 確診24.35萬
（佔全球24%）
增3.01萬		 確診101.32萬
增8.06萬
數字未反映周二最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美軍航母指揮官確診 羅斯福號艦長求救遭革職

批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（7日）上午，美國共有超過36.8萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1萬人。

美國周一（6日）增加超過2.95萬宗確診個案，幅度仍然驚人。美國佔全球確診人數比率亦增至27.2%水平。

紐約州社交禁令罰款 倍增至1000美元

特朗普調1000美軍進駐紐約「去打仗」

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布，紐約州周一新增8,658人確診，令確診總數增至超過13.06萬宗；死亡人數由前一天的4,159人，增加599人至4,758人；入院人數由前一天的574人，降至358人；新增重症128人，前一天為250人。科莫指出，過去兩天的死亡數字持平，可能顯示紐約的疫情接近見頂。

科莫宣布紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。

華府亦預期美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。

美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜

【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診13萬最多 德國破10萬

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

美國百萬病毒檢測好威？實是社會照妖鏡（訂戶專享）

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／368,079宗／10,923死
  • ————————
  • 紐約州／130,689宗／4,758死
  • 新澤西州／41,090宗／1,003死
  • 密歇根州／17,221宗／727死
  • 路易斯安那州／14,867宗／512死
  • 加利福尼亞州／14,336宗／343死
  • 馬薩諸塞州／13,837宗／260死
  • 佛羅里達州／13,324宗／236死
  • 賓夕法尼亞州／12,980宗／162死
  • 伊利諾伊州／12,262宗／307死
  • 華盛頓州／7,984宗／338死
  • 佐治亞州／7,314宗／229死
  • 德克薩斯州／7,276宗／140死
  • 康涅狄格州／6,906宗／206死
  • 科羅拉多州／4,950宗／140死
  • 印第安納州／4,944宗／139死
  • 俄亥俄州／4,450宗／142死
  • 馬里蘭州／4,045宗／91死
  • 田納西州／3,802宗／65死
  • 弗吉尼亞州／2,878宗／54死
  • 北卡羅萊納州／2,870宗／33死
  • 密蘇里州／2,722宗／39死
  • 亞利桑那州／2,456宗／65死
  • 威斯康星州／2,440宗／77死
  • 南卡羅萊納州／2,049宗／44死
  • 亞拉巴馬州／1,968宗／50死
  • 內華達州／1,953宗／46死
  • 密西西比州／1,738宗／51死
  • 猶他州／1,675宗／13死
  • 俄克拉荷馬州／1,327宗／51死
  • 愛達荷州／1,101宗／10死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／1,097宗／24死
  • 羅德島州／1,082宗／27死
  • 俄勒岡州／1,068宗／27死
  • 明尼蘇達州／986宗／30死
  • 肯塔基州／955宗／45死
  • 艾奧瓦州／946宗／25死
  • 阿肯色州／875宗／16死
  • 堪薩斯州／845宗／25死
  • 特拉華州／673宗／14死
  • 新罕布什爾州／669宗／9死
  • 新墨西哥州／624宗／12死
  • 佛蒙特州／543宗／23死
  • 緬因州／499宗／10死
  • 內布拉斯加州／409宗／8死
  • 夏威夷州／371宗／4死
  • 西弗吉尼亞州／345宗／4死
  • 蒙大拿州／299宗／6死
  • 南達科他州／288宗／4死
  • 北達科他州／225宗／3死
  • 懷俄明州／210宗
  • 阿拉斯加／191宗／6死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／513宗／21死
  • 關島／113宗／4死
  • 美屬維珍群島／43宗／1死
  • 北馬里亞納群島／8宗／1死
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周二（7日）上午。

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

3M反駁特朗普 美國禁口罩出口會招報復

【日本疫情分佈】本土確診破3000千宗

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

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