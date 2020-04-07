【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國死亡人數突破1萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續惡化，美國確診人數增至超過33萬，死亡人數超過1萬，僅次意大利及西班牙，排全球第三。紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元。另外華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，慘痛程度會有如911恐襲、偷襲珍珠港。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

外媒揭美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 4月6日

星期一 確診36.66萬

（佔全球27.2%）

增2.95萬 確診134.51萬

增7.29萬 4月5日

星期日 確診33.71萬

（佔全球26%）

增2.82萬 確診127.22萬

增7.47萬 4月4日

星期六 確診30.89萬

（佔全球26%）

增3.33萬 確診119.75萬

增10.15萬 4月3日

星期五 確診27.56萬

（佔全球25%）

增3.21萬 確診109.60萬

增8.28萬 4月2日

星期四 確診24.35萬

（佔全球24%）

增3.01萬 確診101.32萬

增8.06萬 數字未反映周二最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美軍航母指揮官確診 羅斯福號艦長求救遭革職

批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（7日）上午，美國共有超過36.8萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾1萬人。

美國周一（6日）增加超過2.95萬宗確診個案，幅度仍然驚人。美國佔全球確診人數比率亦增至27.2%水平。

紐約州社交禁令罰款 倍增至1000美元

特朗普調1000美軍進駐紐約「去打仗」

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布，紐約州周一新增8,658人確診，令確診總數增至超過13.06萬宗；死亡人數由前一天的4,159人，增加599人至4,758人；入院人數由前一天的574人，降至358人；新增重症128人，前一天為250人。科莫指出，過去兩天的死亡數字持平，可能顯示紐約的疫情接近見頂。

科莫宣布紐約州提高違反「社交距離禁令」的罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。

華府亦預期美國疫情高峰期會在本周開始殺到。美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）坦言，美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉，美國人要做好心理準備。

美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，這兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜

【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診13萬最多 德國破10萬

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／368,079宗／10,923死

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紐約州／130,689宗／4,758死

新澤西州／41,090宗／1,003死

密歇根州／17,221宗／727死

路易斯安那州／14,867宗／512死

加利福尼亞州／14,336宗／343死

馬薩諸塞州／13,837宗／260死

佛羅里達州／13,324宗／236死

賓夕法尼亞州／12,980宗／162死

伊利諾伊州／12,262宗／307死

華盛頓州／7,984宗／338死

佐治亞州／7,314宗／229死

德克薩斯州／7,276宗／140死

康涅狄格州／6,906宗／206死

科羅拉多州／4,950宗／140死

印第安納州／4,944宗／139死

俄亥俄州／4,450宗／142死

馬里蘭州／4,045宗／91死

田納西州／3,802宗／65死

弗吉尼亞州／2,878宗／54死

北卡羅萊納州／2,870宗／33死

密蘇里州／2,722宗／39死

亞利桑那州／2,456宗／65死

威斯康星州／2,440宗／77死

南卡羅萊納州／2,049宗／44死

亞拉巴馬州／1,968宗／50死

內華達州／1,953宗／46死

密西西比州／1,738宗／51死

猶他州／1,675宗／13死

俄克拉荷馬州／1,327宗／51死

愛達荷州／1,101宗／10死

首都華盛頓哥倫比亞特區／1,097宗／24死

羅德島州／1,082宗／27死

俄勒岡州／1,068宗／27死

明尼蘇達州／986宗／30死

肯塔基州／955宗／45死

艾奧瓦州／946宗／25死

阿肯色州／875宗／16死

堪薩斯州／845宗／25死

特拉華州／673宗／14死

新罕布什爾州／669宗／9死

新墨西哥州／624宗／12死

佛蒙特州／543宗／23死

緬因州／499宗／10死

內布拉斯加州／409宗／8死

夏威夷州／371宗／4死

西弗吉尼亞州／345宗／4死

蒙大拿州／299宗／6死

南達科他州／288宗／4死

北達科他州／225宗／3死

懷俄明州／210宗

阿拉斯加／191宗／6死

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美國領地：

波多黎各／513宗／21死

關島／113宗／4死

美屬維珍群島／43宗／1死

北馬里亞納群島／8宗／1死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周二（7日）上午。

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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