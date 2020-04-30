【美國疫情分佈圖】死亡超過6萬人 確診100萬還有更慘

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數單日再增2.5萬，升至超過106萬人染病。與此同時，美國疫情至今死亡人數，正式超過越戰，達到逾6.1萬人。美國確診者之中，目前僅14萬多人康復，扣除死亡病例，意味仍有近85萬人正在與新冠肺炎搏鬥，形勢嚴峻。
美國疫情死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平
美國肉類供應大減80% 肉廠6500工人染疫
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,066,393
|147,411
|61,709
|857,273
|截至香港時間4月30日中午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|4月29日
星期三
|確診106.64萬
增2.55萬
|4月28日
星期二
|確診101.26萬
增2.44萬
|4月27日
星期一
|確診98.82萬
增2.24萬
|4月26日
星期日
|確診96.58萬
增2.76萬
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|4月24日
星期五
|確診90.54萬
增3.62萬
|4月23日
星期四
|確診86.92萬
增3.41萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（30日）中午，美國有超過106萬多宗新冠肺炎確診病例，61,709人死亡。
死亡數字已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
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不過，美國疫情最高峰時期可能已過。新增確診人數在上周五（24日）創下3.6萬人紀錄後，數字連續3天回落，降至4月以來最低水平。周三新增2.55萬人確診略高於周一及周二，但尚算維持穩定。
只是美國每日新增超過2萬人確診，規模仍然驚人。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）更坦言，新冠肺炎疫情幾乎可以肯定會在冬季捲土重來。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／1,066,393宗／61,709死
- ————————
- 紐約州／295,106宗／22,912死
- 新澤西州／113,856宗／6,442死
- 馬薩諸塞州／58,302宗／3,153死
- 伊利諾伊州／48,102宗／2,125死
- 加利福尼亞州／46,033宗／1,864死
- 賓夕法尼亞州／45,137宗／2,046死
- 密歇根州／39,262宗／3,568死
- 佛羅里達州／32,848宗／1,171死
- 路易斯安那州／27,286宗／1,801死
- 德克薩斯州／26,357宗／719死
- 康涅狄格州／26,312宗／2,087死
- 佐治亞州／24,916宗／1,036死
- 馬里蘭州／20,113宗／1,016死
- 俄亥俄州／16,769宗／799死
- 印第安納州／16,588宗／901死
- 弗吉尼亞州／14,339宗／492死
- 科羅拉多州／14,316宗／736死
- 華盛頓州／13,842宗／786死
- 田納西州／10,052宗／188死
- 北卡羅萊納州／9,755宗／363死
- 羅德島州／7,927宗／239死
- 密蘇里州／7,450宗／330死
- 亞利桑那州／6,955宗／275死
- 亞拉巴馬州／6,750宗／242死
- 艾奧瓦州／6,376宗／136死
- 密西西比州／6,342宗／239死
- 威斯康星州／6,289宗／300死
- 南卡羅萊納州／5,735宗／192死
- 內華達州／4,821宗／219死
- 特拉華州／4,575宗／137死
- 肯塔基州／4,375宗／225死
- 猶他州／4,345宗／41死
- 明尼蘇達州／4,181宗／301死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,994宗／190死
- 堪薩斯州／3,652宗／127死
- 內布拉斯加州／3,517宗／56死
- 俄克拉荷馬州／3,410宗／207死
- 阿肯色州／3,127宗／57死
- 新墨西哥州／2,974宗／105死
- 俄勒岡州／2,385宗／99死
- 南達科他州／2,313宗／11死
- 新罕布什爾州／2,010宗／60死
- 愛達荷州／1,952宗／60死
- 西弗吉尼亞州／1,095宗／38死
- 緬因州／1,040宗／51死
- 北達科他州／991宗／19死
- 佛蒙特州／862宗／47死
- 夏威夷州／609宗／16死
- 懷俄明州／536宗／7死
- 蒙大拿州／451宗／15死
- 阿拉斯加州／351宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,400宗／86死
- 關島／141宗／5死
- 美屬維珍群島／57宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周三（29日）中午。
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