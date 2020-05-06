【美國疫情分佈圖】死亡突破7萬人 確診逾120萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數已超過120萬，死亡人數也突破7萬。美國約半州份則已局部解封，復工復產重啟經濟。據報有華府文件顯示，當局推算解封會令每日新增確診人數，在6月增至高達20萬人。但美國總統特朗普卻稱，即使解封導致更能人染病死亡也要實施，美國民眾應該視自己為「戰士」。

特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,204,475 189,791 71,078 943,606 截至香港時間5月6日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

芝加哥或去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周三最新變化 5月5日

星期二 確診119.96萬

增2.40萬 5月4日

星期一 確診117.56萬

增2.23萬 5月3日

星期日 確診115.33萬

增2.55萬 5月2日

星期六 確診112.78萬

增2.91萬 5月1日

星期五 確診109.87萬

增3.40萬 4月30日

星期四 確診106.47萬

增2.95萬 4月29日

星期三 確診103.52萬

增2.73萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

特朗普參觀口罩廠 也堅持不戴口罩

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（6日）下午，美國有超過120萬多宗新冠肺炎確診病例，逾7.1萬人死亡。全球約有366萬人確診，美國的確診病例約佔全球三分之一。

美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

紐約以外「走錯路」 疫情惡化感染率升

紐約州最快5月中解封 分4階段復工

紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）公佈紐約州4階段復工計劃，他表示首階段會讓建築業、製造業及某些零售商店率先復工，料最快於5月16日。但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。

但有美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在今月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。

美媒：華府料解封後每日多20萬人確診

美國疫情疫情或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：

總數 ／1,204,475宗／71,078死

／1,204,475宗／71,078死 ————————

紐約州 ／321,192宗／25,124死／未解封

／321,192宗／25,124死／未解封 新澤西州 ／130,593宗／8,244死／未解封

／130,593宗／8,244死／未解封 馬薩諸塞州 ／70,271宗／4,212死／未解封

／70,271宗／4,212死／未解封 伊利諾伊州 ／65,889宗／2,834死／未解封

／65,889宗／2,834死／未解封 加利福尼亞州 ／58,685宗／2,388死／未解封

／58,685宗／2,388死／未解封 賓夕法尼亞州 ／53,864宗／3,179死／正逐漸解封

／53,864宗／3,179死／正逐漸解封 密歇根州 ／44,451宗／4,183死／未解封

／44,451宗／4,183死／未解封 佛羅里達州 ／37,439宗／1,471死／已局部解封

／37,439宗／1,471死／已局部解封 德克薩斯州 ／33,912宗／925死／已局部解封

／33,912宗／925死／已局部解封 康涅狄格州 ／30,621宗／2,633死／未解封

／30,621宗／2,633死／未解封 路易斯安那州 ／29,996宗／2,115死／未解封

／29,996宗／2,115死／未解封 佐治亞州 ／29,899宗／1,298死／已局部解封

／29,899宗／1,298死／已局部解封 馬里蘭州 ／27,117宗／1,390死／未解封

／27,117宗／1,390死／未解封 印第安納州 ／21,033宗／1,211死／已局部解封

／21,033宗／1,211死／已局部解封 俄亥俄州 ／20,969宗／1,135死／未解封

／20,969宗／1,135死／未解封 弗吉尼亞州 ／20,257宗／713死／未解封

／20,257宗／713死／未解封 科羅拉多州 ／17,367宗 / 903死／已局部解封

／17,367宗 / 903死／已局部解封 華盛頓州 ／15,594宗／862死／未解封

／15,594宗／862死／未解封 田納西州 ／13,690宗／226死／已局部解封

／13,690宗／226死／已局部解封 北卡羅萊納州 ／12,510宗／472死／正逐漸解封

／12,510宗／472死／正逐漸解封 艾奧瓦州 ／10,111宗／207死／已局部解封

／10,111宗／207死／已局部解封 羅德島州 ／9,933宗／355死／正逐漸解封

／9,933宗／355死／正逐漸解封 密蘇里州 ／9,121宗／409死／已局部解封

／9,121宗／409死／已局部解封 亞利桑那州 ／9,305宗／395死／正逐漸解封

／9,305宗／395死／正逐漸解封 威斯康星州 ／8,566宗／353死／未解封

／8,566宗／353死／未解封 亞拉巴馬州 ／8,437宗／315死／已局部解封

／8,437宗／315死／已局部解封 密西西比州 ／8,207宗／342死／已局部解封

／8,207宗／342死／已局部解封 明尼蘇達州 ／7,851宗／455死／已局部解封

／7,851宗／455死／已局部解封 南卡羅萊納州 ／6,841宗／296死／已局部解封

／6,841宗／296死／已局部解封 內布拉斯加州 ／6,371宗／78死／已局部解封

／6,371宗／78死／已局部解封 肯塔基州 ／5,822宗／275死／未解封

／5,822宗／275死／未解封 內華達州 ／5,660宗／276死／未解封

／5,660宗／276死／未解封 堪薩斯州 ／5,648宗／161死／已局部解封

／5,648宗／161死／已局部解封 猶他州 ／5,449宗／56死／已局部解封

／5,449宗／56死／已局部解封 特拉華州 ／5,371宗／187死／未解封

／5,371宗／187死／未解封 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／5,322宗／264死／未解封

／5,322宗／264死／未解封 新墨西哥州 ／4,138宗／162死／未解封

／4,138宗／162死／未解封 俄克拉荷馬州 ／4,127宗／247死／已局部解封

／4,127宗／247死／已局部解封 阿肯色州 ／3,525宗／83死／正逐漸解封

／3,525宗／83死／正逐漸解封 俄勒岡州 ／2,839宗／113死／未解封

／2,839宗／113死／未解封 南達科他州 ／2,721宗／24死／已局部解封

／2,721宗／24死／已局部解封 新罕布什爾州 ／2,636宗／92死／正逐漸解封

／2,636宗／92死／正逐漸解封 愛達荷州 ／2,127宗／65死／已局部解封

／2,127宗／65死／已局部解封 北達科他州 ／1,266宗／25死／已局部解封

／1,266宗／25死／已局部解封 西弗吉尼亞州 ／1,242宗／50死／已局部解封

／1,242宗／50死／已局部解封 緬因州 ／1,226宗／61死／已局部解封

／1,226宗／61死／已局部解封 佛蒙特州 ／907宗／52死／未解封

／907宗／52死／未解封 夏威夷州 ／625宗／17死／未解封

／625宗／17死／未解封 懷俄明州 ／604宗／7死／已局部解封

／604宗／7死／已局部解封 蒙大拿州 ／456宗／16死／已局部解封

／456宗／16死／已局部解封 阿拉斯加州 ／371宗／9死／已局部解封

／371宗／9死／已局部解封 ————————

美國領地：

波多黎各／1,924宗／99死

關島／145宗／5死

美屬維珍群島／66宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（6日）下午。

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