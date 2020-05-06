【美國疫情分佈圖】死亡突破7萬人 確診逾120萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數已超過120萬，死亡人數也突破7萬。美國約半州份則已局部解封，復工復產重啟經濟。據報有華府文件顯示，當局推算解封會令每日新增確診人數，在6月增至高達20萬人。但美國總統特朗普卻稱，即使解封導致更能人染病死亡也要實施，美國民眾應該視自己為「戰士」。
特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,204,475
|189,791
|71,078
|943,606
|截至香港時間5月6日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
芝加哥或去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例
多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|5月5日
星期二
|確診119.96萬
增2.40萬
|5月4日
星期一
|確診117.56萬
增2.23萬
|5月3日
星期日
|確診115.33萬
增2.55萬
|5月2日
星期六
|確診112.78萬
增2.91萬
|5月1日
星期五
|確診109.87萬
增3.40萬
|4月30日
星期四
|確診106.47萬
增2.95萬
|4月29日
星期三
|確診103.52萬
增2.73萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（6日）下午，美國有超過120萬多宗新冠肺炎確診病例，逾7.1萬人死亡。全球約有366萬人確診，美國的確診病例約佔全球三分之一。
美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
紐約以外「走錯路」 疫情惡化感染率升
紐約州最快5月中解封 分4階段復工
紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）公佈紐約州4階段復工計劃，他表示首階段會讓建築業、製造業及某些零售商店率先復工，料最快於5月16日。但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。
但有美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在今月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。
美媒：華府料解封後每日多20萬人確診
美國疫情疫情或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,204,475宗／71,078死
- ————————
- 紐約州／321,192宗／25,124死／未解封
- 新澤西州／130,593宗／8,244死／未解封
- 馬薩諸塞州／70,271宗／4,212死／未解封
- 伊利諾伊州／65,889宗／2,834死／未解封
- 加利福尼亞州／58,685宗／2,388死／未解封
- 賓夕法尼亞州／53,864宗／3,179死／正逐漸解封
- 密歇根州／44,451宗／4,183死／未解封
- 佛羅里達州／37,439宗／1,471死／已局部解封
- 德克薩斯州／33,912宗／925死／已局部解封
- 康涅狄格州／30,621宗／2,633死／未解封
- 路易斯安那州／29,996宗／2,115死／未解封
- 佐治亞州／29,899宗／1,298死／已局部解封
- 馬里蘭州／27,117宗／1,390死／未解封
- 印第安納州／21,033宗／1,211死／已局部解封
- 俄亥俄州／20,969宗／1,135死／未解封
- 弗吉尼亞州／20,257宗／713死／未解封
- 科羅拉多州／17,367宗 / 903死／已局部解封
- 華盛頓州／15,594宗／862死／未解封
- 田納西州／13,690宗／226死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／12,510宗／472死／正逐漸解封
- 艾奧瓦州／10,111宗／207死／已局部解封
- 羅德島州／9,933宗／355死／正逐漸解封
- 密蘇里州／9,121宗／409死／已局部解封
- 亞利桑那州／9,305宗／395死／正逐漸解封
- 威斯康星州／8,566宗／353死／未解封
- 亞拉巴馬州／8,437宗／315死／已局部解封
- 密西西比州／8,207宗／342死／已局部解封
- 明尼蘇達州／7,851宗／455死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／6,841宗／296死／已局部解封
- 內布拉斯加州／6,371宗／78死／已局部解封
- 肯塔基州／5,822宗／275死／未解封
- 內華達州／5,660宗／276死／未解封
- 堪薩斯州／5,648宗／161死／已局部解封
- 猶他州／5,449宗／56死／已局部解封
- 特拉華州／5,371宗／187死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／5,322宗／264死／未解封
- 新墨西哥州／4,138宗／162死／未解封
- 俄克拉荷馬州／4,127宗／247死／已局部解封
- 阿肯色州／3,525宗／83死／正逐漸解封
- 俄勒岡州／2,839宗／113死／未解封
- 南達科他州／2,721宗／24死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,636宗／92死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,127宗／65死／已局部解封
- 北達科他州／1,266宗／25死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,242宗／50死／已局部解封
- 緬因州／1,226宗／61死／已局部解封
- 佛蒙特州／907宗／52死／未解封
- 夏威夷州／625宗／17死／未解封
- 懷俄明州／604宗／7死／已局部解封
- 蒙大拿州／456宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／371宗／9死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,924宗／99死
- 關島／145宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周三（6日）下午。
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