【美國疫情分佈圖】死亡突破5萬 逼近越戰死亡人數

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數突破5萬 逼近越戰死亡規模 美國確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數增至超過89萬，死亡人數突破5萬關口。美國疫情至今造成5.1萬人死亡，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。美國疫情規模穩步擴大，美國總統特朗普態度有所軟化，表示考慮延長社交隔離防疫指引有效期至夏季。然而，佐治亞州等部分州份不顧特朗普和輿論反對，堅持先行逐步復工重啟經濟，以至容許美容、按摩院等非必要服務場所恢復營運，令人擔心疫情進一步惡化。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周五變動、周六最新變化 4月24日

星期五 數字待公佈，請持續關注 4月23日

星期四 確診86.92萬

增2.90萬 4月22日

星期三 修訂後

確診84.02萬

增2.82萬 修訂前

確診83.97萬

增2.77萬 4月21日

星期二 修訂後

確診81.20萬

增2.77萬 修訂前

確診82.38萬

增3.95萬 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 4月19日

星期日 確診75.91萬

增2.69萬 4月18日

星期六 確診73.22萬

增3.25萬 4月17日

星期五 確診69.97萬

增3.21萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（25日）清晨，美國共有超過89萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾5.1萬人。

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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州逾5,400人死亡，也是全美第2高。

紐約州確診人數增至超過27萬，死亡人數突破2萬。紐約州州長科莫日前坦言，入院人數雖然從高峰回落，但仍居高不下，是壞消息。紐約州政府調查亦推算，州內14%人口血液有新冠病毒蹟象，意味紐約州實際染病人數多達270萬人，是確診數字10倍。

紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／890,524宗／51,017死

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紐約州／271,590宗／21,349死

新澤西州／100,025宗／5,426死

馬薩諸塞州／46,023宗／2,360死

加利福尼亞州／39,719宗／1,537死

伊利諾伊州／39,654宗／1,795死

賓夕法尼亞州／39,409宗／1,734死

密歇根州／36,255宗／3,037死

佛羅里達州／30,174宗／ 1,012 死

路易斯安那州／26,140宗／1,660死

康涅狄格州／23,936宗／1,767死

德克薩斯州／22,842宗／608死

佐治亞州／22,147宗／892死

馬里蘭州／16,616宗／798死

俄亥俄州／15,169宗／690死

印第安納州／13,039宗／706死

華盛頓州／12,753宗／711死

弗吉尼亞州／11,594宗／411死

科羅拉多州／11,278宗／552死

田納西州／8,266宗／171死

北卡羅萊納州／7,820宗／281死

密蘇里州／6,506宗／252死

羅德島州／6,256宗／189死

亞拉巴馬州／5,832宗／202死

亞利桑那州／5,772宗／249死

密西西比州／5,153宗／201死

威斯康星州／5,052宗／258死

南卡羅萊納州／4,917宗／150死

內華達州／ 4,208宗／190死

艾奧瓦州／3,924宗／96死

猶他州／3,612宗／35死

肯塔基州／3,479宗／191死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,361宗／139死

特拉華州／3,308宗／92死

俄克拉荷馬州／3,017宗／179死

明尼蘇達州／2,942宗／200死

堪薩斯州／2,721宗／113死

阿肯色州／2,599宗／45死

新墨西哥州／2,379宗／78死

內布拉斯加州／2,202宗／47死

俄勒岡州／2,127宗／83死

南達科他州／1,956宗／9死

愛達荷州／1,836宗／54死

新罕布什爾州／1,670宗／51死

西弗吉尼亞州／967宗／29死

緬因州／937宗／44死

佛蒙特州／825宗／43死

北達科他州／709宗／15死

夏威夷州／596宗／12死

懷俄明州／453宗／6死

蒙大拿州／442宗／14死

阿拉斯加州／337宗／9死

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美國領地：

波多黎各／1,230宗／69死

關島／139宗／5死

美屬維珍群島／54宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周六（25日）清晨。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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