【美國疫情分佈圖】死亡突破5萬 逼近越戰死亡人數

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數增至超過89萬，死亡人數突破5萬關口。美國疫情至今造成5.1萬人死亡，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。美國疫情規模穩步擴大，美國總統特朗普態度有所軟化，表示考慮延長社交隔離防疫指引有效期至夏季。然而，佐治亞州等部分州份不顧特朗普和輿論反對，堅持先行逐步復工重啟經濟，以至容許美容、按摩院等非必要服務場所恢復營運，令人擔心疫情進一步惡化。
總統叫人打漂白水針 白宮竟然反指傳媒「不負責任」
特朗普倡注射消毒液殺病毒 得！人都死埋！
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周五變動、周六最新變化
|4月24日
星期五
|數字待公佈，請持續關注
|4月23日
星期四
|確診86.92萬
增2.90萬
|4月22日
星期三
|修訂後
確診84.02萬
增2.82萬
|修訂前
確診83.97萬
增2.77萬
|4月21日
星期二
|修訂後
確診81.20萬
增2.77萬
|修訂前
確診82.38萬
增3.95萬
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|4月19日
星期日
|確診75.91萬
增2.69萬
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.25萬
|4月17日
星期五
|確診69.97萬
增3.21萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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特朗普轉口風 擬延長社交距離措施至夏季
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（25日）清晨，美國共有超過89萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾5.1萬人。
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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州逾5,400人死亡，也是全美第2高。
紐約州確診人數增至超過27萬，死亡人數突破2萬。紐約州州長科莫日前坦言，入院人數雖然從高峰回落，但仍居高不下，是壞消息。紐約州政府調查亦推算，州內14%人口血液有新冠病毒蹟象，意味紐約州實際染病人數多達270萬人，是確診數字10倍。
紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍
疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。
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美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／890,524宗／51,017死
- ————————
- 紐約州／271,590宗／21,349死
- 新澤西州／100,025宗／5,426死
- 馬薩諸塞州／46,023宗／2,360死
- 加利福尼亞州／39,719宗／1,537死
- 伊利諾伊州／39,654宗／1,795死
- 賓夕法尼亞州／39,409宗／1,734死
- 密歇根州／36,255宗／3,037死
- 佛羅里達州／30,174宗／ 1,012 死
- 路易斯安那州／26,140宗／1,660死
- 康涅狄格州／23,936宗／1,767死
- 德克薩斯州／22,842宗／608死
- 佐治亞州／22,147宗／892死
- 馬里蘭州／16,616宗／798死
- 俄亥俄州／15,169宗／690死
- 印第安納州／13,039宗／706死
- 華盛頓州／12,753宗／711死
- 弗吉尼亞州／11,594宗／411死
- 科羅拉多州／11,278宗／552死
- 田納西州／8,266宗／171死
- 北卡羅萊納州／7,820宗／281死
- 密蘇里州／6,506宗／252死
- 羅德島州／6,256宗／189死
- 亞拉巴馬州／5,832宗／202死
- 亞利桑那州／5,772宗／249死
- 密西西比州／5,153宗／201死
- 威斯康星州／5,052宗／258死
- 南卡羅萊納州／4,917宗／150死
- 內華達州／ 4,208宗／190死
- 艾奧瓦州／3,924宗／96死
- 猶他州／3,612宗／35死
- 肯塔基州／3,479宗／191死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,361宗／139死
- 特拉華州／3,308宗／92死
- 俄克拉荷馬州／3,017宗／179死
- 明尼蘇達州／2,942宗／200死
- 堪薩斯州／2,721宗／113死
- 阿肯色州／2,599宗／45死
- 新墨西哥州／2,379宗／78死
- 內布拉斯加州／2,202宗／47死
- 俄勒岡州／2,127宗／83死
- 南達科他州／1,956宗／9死
- 愛達荷州／1,836宗／54死
- 新罕布什爾州／1,670宗／51死
- 西弗吉尼亞州／967宗／29死
- 緬因州／937宗／44死
- 佛蒙特州／825宗／43死
- 北達科他州／709宗／15死
- 夏威夷州／596宗／12死
- 懷俄明州／453宗／6死
- 蒙大拿州／442宗／14死
- 阿拉斯加州／337宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,230宗／69死
- 關島／139宗／5死
- 美屬維珍群島／54宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周六（25日）清晨。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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