【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數急升

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情反覆，美國新增確診人數創3天新高，增幅逼近3萬，累計確診人數升至接近64萬。美國疫情死亡人數亦突破3萬，單計紐約市已有1萬人死亡。不過，美國總統特朗普表示，美國疫情高峰期已經過去。特朗普更與200多名美企高層，馬拉松式講電話，談重啟經濟復工復市計劃。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

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新冠肺炎疫情死亡人數最高國家 美國 30,844 意大利 21,645 西班牙 18,812 法國 17,188 英國 12,894 截至香港時間4月16日上午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周四最新變化 4月15日

星期三 確診63.64萬

增2.87萬

3天最高增幅 4月14日

星期二 確診60.77萬

增2.71萬 4月13日

星期一 確診58.06萬

增2.53萬 4月12日

星期日 確診55.53萬

增2.89萬 4月11日

星期六 確診52.64萬

增2.99萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（16日）上午，美國共有超過63.8萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.08萬人，兩個數字都遠遠拋離其他國家。

美國周三（15日）新增2.87萬人確診，創3天以來最大增幅。美國一天亦增加約4,000人死亡，規模驚人。

美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／638,111宗／30,844死

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紐約州／214,698宗／14,064死

新澤西州／71,030宗／3,156死

馬薩諸塞州／29,918宗／1,108死

密歇根州／28,059宗／1,921死

加利福尼亞州／26,940宗／880死

賓夕法尼亞州／26,804宗／787死

伊利諾伊州／24,593宗／949死

佛羅里達州／22,511宗／596死

路易斯安那州／21,951宗／1,103死

德克薩斯州／16,230宗／387死

佐治亞州／15,353宗／552死

康涅狄格州／14,755宗／868死

華盛頓州／11,018宗／562死

馬里蘭州／10,032宗／311死

印第安納州／8,960宗／436死

科羅拉多州／7,950宗／327死

俄亥俄州／7,794宗／362死

弗吉尼亞州／6,500宗／195死

田納西州／6,079宗／135死

北卡羅萊納州／5,424宗／135死

密蘇里州／4,791宗／153死

亞拉巴馬州／4,075宗／118死

亞利桑那州／3,968宗／143死

威斯康星州／3,721宗／183死

南卡羅萊納州／3,656宗／106死

密西西比州／3,360宗／122死

羅德島州／3,251宗／80死

內華達州／3,211宗／131死

猶他州／2,548宗／20死

俄克拉荷馬州／2,263宗／123死

肯塔基州／2,210宗／115死

首都華盛頓哥倫比亞特區／2,197宗／72死

特拉華州／2,014宗／46死

艾奧瓦州／1,995宗／53死

明尼蘇達州／1,809宗／87死

俄勒岡州／1,663宗／58死

阿肯色州／1,569宗／33死

愛達荷州／1,508宗／41死

堪薩斯州／1,504宗／71死

新墨西哥州／1,484宗／36死

南達科他州／1,168宗／6死

新罕布什爾州／1,139宗／32死

內布拉斯加州／952宗／21死

緬因州／770宗／24死

佛蒙特州／759宗／29死

西弗吉尼亞州／723宗／12死

夏威夷州／524宗／9死

蒙大拿州／404宗／7死

北達科他州／365宗／9死

阿拉斯加／293宗／9死

懷俄明州／287宗／1死

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美國領地：

波多黎各／974宗／51死

關島／135宗／5死

美屬維珍群島／51宗／1死

北馬里亞納群島／13宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周四（16日）上午。

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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普上周改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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