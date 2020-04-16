【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情反覆，美國新增確診人數創3天新高，增幅逼近3萬，累計確診人數升至接近64萬。美國疫情死亡人數亦突破3萬，單計紐約市已有1萬人死亡。不過，美國總統特朗普表示，美國疫情高峰期已經過去。特朗普更與200多名美企高層，馬拉松式講電話，談重啟經濟復工復市計劃。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
美國每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工
復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」
|新冠肺炎疫情死亡人數最高國家
|美國
|30,844
|意大利
|21,645
|西班牙
|18,812
|法國
|17,188
|英國
|12,894
|截至香港時間4月16日上午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|4月15日
星期三
|確診63.64萬
增2.87萬
3天最高增幅
|4月14日
星期二
|確診60.77萬
增2.71萬
|4月13日
星期一
|確診58.06萬
增2.53萬
|4月12日
星期日
|確診55.53萬
增2.89萬
|4月11日
星期六
|確診52.64萬
增2.99萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（16日）上午，美國共有超過63.8萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾3.08萬人，兩個數字都遠遠拋離其他國家。
美國周三（15日）新增2.87萬人確診，創3天以來最大增幅。美國一天亦增加約4,000人死亡，規模驚人。
美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／638,111宗／30,844死
- ————————
- 紐約州／214,698宗／14,064死
- 新澤西州／71,030宗／3,156死
- 馬薩諸塞州／29,918宗／1,108死
- 密歇根州／28,059宗／1,921死
- 加利福尼亞州／26,940宗／880死
- 賓夕法尼亞州／26,804宗／787死
- 伊利諾伊州／24,593宗／949死
- 佛羅里達州／22,511宗／596死
- 路易斯安那州／21,951宗／1,103死
- 德克薩斯州／16,230宗／387死
- 佐治亞州／15,353宗／552死
- 康涅狄格州／14,755宗／868死
- 華盛頓州／11,018宗／562死
- 馬里蘭州／10,032宗／311死
- 印第安納州／8,960宗／436死
- 科羅拉多州／7,950宗／327死
- 俄亥俄州／7,794宗／362死
- 弗吉尼亞州／6,500宗／195死
- 田納西州／6,079宗／135死
- 北卡羅萊納州／5,424宗／135死
- 密蘇里州／4,791宗／153死
- 亞拉巴馬州／4,075宗／118死
- 亞利桑那州／3,968宗／143死
- 威斯康星州／3,721宗／183死
- 南卡羅萊納州／3,656宗／106死
- 密西西比州／3,360宗／122死
- 羅德島州／3,251宗／80死
- 內華達州／3,211宗／131死
- 猶他州／2,548宗／20死
- 俄克拉荷馬州／2,263宗／123死
- 肯塔基州／2,210宗／115死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,197宗／72死
- 特拉華州／2,014宗／46死
- 艾奧瓦州／1,995宗／53死
- 明尼蘇達州／1,809宗／87死
- 俄勒岡州／1,663宗／58死
- 阿肯色州／1,569宗／33死
- 愛達荷州／1,508宗／41死
- 堪薩斯州／1,504宗／71死
- 新墨西哥州／1,484宗／36死
- 南達科他州／1,168宗／6死
- 新罕布什爾州／1,139宗／32死
- 內布拉斯加州／952宗／21死
- 緬因州／770宗／24死
- 佛蒙特州／759宗／29死
- 西弗吉尼亞州／723宗／12死
- 夏威夷州／524宗／9死
- 蒙大拿州／404宗／7死
- 北達科他州／365宗／9死
- 阿拉斯加／293宗／9死
- 懷俄明州／287宗／1死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／974宗／51死
- 關島／135宗／5死
- 美屬維珍群島／51宗／1死
- 北馬里亞納群島／13宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周四（16日）上午。
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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普上周改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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