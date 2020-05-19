【美國疫情分佈圖】死亡破9萬 特朗普試藥「還健在」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數突破150萬，死亡人數亦增至超過9萬。美國總統為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。
【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒
【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,508,867
|283,178
|90,367
|1,135,322
（增加中）
|截至香港時間5月19日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周二最新變化
|5月19日
星期一
|確診150.82萬
增2.16萬
|5月17日
星期日
|確診148.66萬
增1.90萬
|5月16日
星期六
|確診146.76萬
增2.50萬
|5月15日
星期五
|確診144.26萬
增2.51萬
|5月14日
星期四
|確診141.75萬
增2.74萬
|5月13日
星期三
|確診139.01萬
增2.08萬
|5月12日
星期二
|確診136.93萬
增2.17萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（19日）下午，美國共有近150.1萬宗新冠肺炎確診病例，約9.04萬人死亡。
美國疫情隨各州解封愈演愈烈，德州日前新增超過1,800人確診破紀錄。特朗普政府將責任歸究中國言論則愈發直白，白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。
特朗普威脅退出世衛 永遠取消世衛資助
特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。
美國「吹哨人」早前再度發功，指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。
紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災
美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,508,867宗／90,367死
- ————————
- 紐約州／351,371宗／28,339死
- 新澤西州／148,240宗／10,439死／未解封
- 伊利諾伊州／96,485宗／4,234死／未解封
- 馬薩諸塞州／87,052宗／5,862死
- 加利福尼亞州／81,738宗／3,285死
- 賓夕法尼亞州／66,669宗／4,515死
- 密歇根州／51,915宗／4,915死／未解封
- 德克薩斯州／49,215宗／1,352死
- 佛羅里達州／46,442宗／1,997死
- 馬里蘭州／39,762宗／2,023死
- 佐治亞州／38,283宗／1,649死
- 康涅狄格州／38,116宗／3,449死
- 路易斯安那州／34,709宗／2,563死
- 弗吉尼亞州／31,140宗／1,015死
- 俄亥俄州／28,454宗／1,657死
- 印第安納州／28,255宗／1,765死
- 科羅拉多州／22,202宗／1,224死
- 北卡羅萊納州／19,208宗／693死
- 華盛頓州／18,611宗／1,002死
- 田納西州／18,011宗／301死
- 明尼蘇達州／16,372宗／740死
- 艾奧瓦州／15,182宗／368死
- 亞利桑那州／14,208宗／687死
- 羅德島州／12,795宗／506死
- 威斯康星州／12,687宗／459死
- 亞拉巴馬州／12,086宗／489死
- 密西西比州／11,432宗／527死
- 密蘇里州／11,242宗／611死
- 內布拉斯加州／10,625宗／123死
- 南卡羅萊納州／8,942宗／391死
- 堪薩斯州／8,303宗／198死
- 肯塔基州／7,935宗／346死
- 特拉華州／7,869宗／297死／未解封
- 猶他州／7,384宗／80死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,270宗／392死
- 內華達州／7,061宗／358死
- 新墨西哥州／6,096宗／270死
- 俄克拉荷馬州／5,398宗／288死
- 阿肯色州／4,813宗／100死
- 南達科他州／4,027宗／44死
- 俄勒岡州／3,687宗／138死
- 新罕布什爾州／3,652宗／172死
- 愛達荷州／2,455宗／74死
- 北達科他州／1,931宗／44死
- 緬因州／1,713宗／71死
- 西弗吉尼亞州／1,502宗／68死
- 佛蒙特州／940宗／54死
- 懷俄明州／766宗／10死
- 夏威夷州／640宗／17死
- 蒙大拿州／470宗／16死
- 阿拉斯加州／400宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,710宗／124死
- 關島／154宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／21宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周二（19日）下午。
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