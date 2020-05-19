【美國疫情分佈圖】死亡破9萬 特朗普試藥「還健在」

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數突破150萬，死亡人數亦增至超過9萬。美國總統為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。

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（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,508,867 283,178 90,367 1,135,322

（增加中） 截至香港時間5月19日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周二最新變化 5月19日

星期一 確診150.82萬

增2.16萬 5月17日

星期日 確診148.66萬

增1.90萬 5月16日

星期六 確診146.76萬

增2.50萬 5月15日

星期五 確診144.26萬

增2.51萬 5月14日

星期四 確診141.75萬

增2.74萬 5月13日

星期三 確診139.01萬

增2.08萬 5月12日

星期二 確診136.93萬

增2.17萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（19日）下午，美國共有近150.1萬宗新冠肺炎確診病例，約9.04萬人死亡。

美國疫情隨各州解封愈演愈烈，德州日前新增超過1,800人確診破紀錄。特朗普政府將責任歸究中國言論則愈發直白，白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。

特朗普威脅退出世衛 永遠取消世衛資助

特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。

美國「吹哨人」早前再度發功，指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。

紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

總數 ／1,508,867宗／90,367死

／1,508,867宗／90,367死 ————————

紐約州 ／351,371宗／28,339死

／351,371宗／28,339死 新澤西州 ／148,240宗／10,439死／未解封

／148,240宗／10,439死／未解封 伊利諾伊州 ／96,485宗／4,234死／未解封

／96,485宗／4,234死／未解封 馬薩諸塞州 ／87,052宗／5,862死

／87,052宗／5,862死 加利福尼亞州 ／81,738宗／3,285死

／81,738宗／3,285死 賓夕法尼亞州 ／66,669宗／4,515死

／66,669宗／4,515死 密歇根州 ／51,915宗／4,915死／未解封

／51,915宗／4,915死／未解封 德克薩斯州 ／49,215宗／1,352死

／49,215宗／1,352死 佛羅里達州 ／46,442宗／1,997死

／46,442宗／1,997死 馬里蘭州 ／39,762宗／2,023死

／39,762宗／2,023死 佐治亞州 ／38,283宗／1,649死

／38,283宗／1,649死 康涅狄格州 ／38,116宗／3,449死

／38,116宗／3,449死 路易斯安那州 ／34,709宗／2,563死

／34,709宗／2,563死 弗吉尼亞州 ／31,140宗／1,015死

／31,140宗／1,015死 俄亥俄州 ／28,454宗／1,657死

／28,454宗／1,657死 印第安納州 ／28,255宗／1,765死

／28,255宗／1,765死 科羅拉多州 ／22,202宗／1,224死

／22,202宗／1,224死 北卡羅萊納州 ／19,208宗／693死

／19,208宗／693死 華盛頓州 ／18,611宗／1,002死

／18,611宗／1,002死 田納西州 ／18,011宗／301死

／18,011宗／301死 明尼蘇達州 ／16,372宗／740死

／16,372宗／740死 艾奧瓦州 ／15,182宗／368死

／15,182宗／368死 亞利桑那州 ／14,208宗／687死

／14,208宗／687死 羅德島州 ／12,795宗／506死

／12,795宗／506死 威斯康星州 ／12,687宗／459死

／12,687宗／459死 亞拉巴馬州 ／12,086宗／489死

／12,086宗／489死 密西西比州 ／11,432宗／527死

／11,432宗／527死 密蘇里州 ／11,242宗／611死

／11,242宗／611死 內布拉斯加州 ／10,625宗／123死

／10,625宗／123死 南卡羅萊納州 ／8,942宗／391死

／8,942宗／391死 堪薩斯州 ／8,303宗／198死

／8,303宗／198死 肯塔基州 ／7,935宗／346死

／7,935宗／346死 特拉華州 ／7,869宗／297死／未解封

／7,869宗／297死／未解封 猶他州 ／7,384宗／80死

／7,384宗／80死 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／7,270宗／392死

／7,270宗／392死 內華達州 ／7,061宗／358死

／7,061宗／358死 新墨西哥州 ／6,096宗／270死

／6,096宗／270死 俄克拉荷馬州 ／5,398宗／288死

／5,398宗／288死 阿肯色州 ／4,813宗／100死

／4,813宗／100死 南達科他州 ／4,027宗／44死

／4,027宗／44死 俄勒岡州 ／3,687宗／138死

／3,687宗／138死 新罕布什爾州 ／3,652宗／172死

／3,652宗／172死 愛達荷州 ／2,455宗／74死

／2,455宗／74死 北達科他州 ／1,931宗／44死

／1,931宗／44死 緬因州 ／1,713宗／71死

／1,713宗／71死 西弗吉尼亞州 ／1,502宗／68死

／1,502宗／68死 佛蒙特州 ／940宗／54死

／940宗／54死 懷俄明州 ／766宗／10死

／766宗／10死 夏威夷州 ／640宗／17死

／640宗／17死 蒙大拿州 ／470宗／16死

／470宗／16死 阿拉斯加州 ／400宗／10死

／400宗／10死 ————————

美國領地：

波多黎各／2,710宗／124死

關島／154宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／21宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（19日）下午。

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