【美國疫情分佈圖】死亡破3,000 白宮或勸全民戴口罩

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，確診人數再次日增2萬，至超過16萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數突破3,000。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。美國疫情危急，特朗普據報考慮，勸喻美國民眾改變文化習慣，全民戴口罩抗疫。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

特朗普：美國死10萬人已很好

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 3月30日

星期一 確診16.18萬

增2.09萬

（佔全球21%） 確診78.57萬

增6.56萬 3月29日

星期日 確診14.09萬

增1.94萬

（佔全球20%） 確診72.01萬

增5.94萬 3月28日

星期六 確診12.15萬

增1.98萬

（佔全球18%） 確診66.07萬

增6.74萬 3月27日

星期五 確診10.17萬

增1.79萬

（佔全球17%） 確診59.33萬

增6.37萬 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.80萬

（佔全球16%） 確診52.96萬

增6.19萬 數字未反映周二最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

華府專家：死亡人數或達20萬

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（31日）上午，美國共有超過16.4萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增超過2萬宗。美國疫情死亡人數增至3,164人。

美國確診人數現佔全球78.6萬21%，比率多日持續上升。這意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。

紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

美國民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士

紐約州確診人數增至6.7萬，比前一天增加約7,000人，病毒擴散速度未見放緩。紐約州死亡人數大增逾300，至1,342，至少914名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

但紐約市同時迎來一絲希望。美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）周一（30日）提前部署到位，進駐紐約港。安慰號醫院船有1,000床位，設備齊全，可為紐約市內醫院分擔一部分壓力。

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約夾道歡迎安慰號醫院船前來支援抗疫，港內多艘船隻、海岸警衛隊直升機皆出動護航，場面盛大。

專家：美國醫療系統最快2周後崩潰

【歐洲疫情分佈】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／164,274宗／3,164死

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紐約州／67,384宗／1,342死

新澤西州／16,636宗／198死

加利福尼亞州／7,296宗／146死

密歇根州／6,498宗／185死

馬薩諸塞州／5,752宗／56死

佛羅里達州／5,704宗／71死

華盛頓州／5,187宗／219死

伊利諾伊州／5,057宗／73死

賓夕法尼亞州／4,155宗／50死

路易斯安那州／4,025宗／185死

德克薩斯州／3,237宗／46死

佐治亞州／3,031宗／102死

科羅拉多州／2,627宗／51死

康涅狄格州／2,571宗／36死

田納西州／1,936宗／14死

俄亥俄州／1,933宗／40死

印第安納州／1,786宗／35死

馬里蘭州／1,413宗／15死

北卡羅萊納州／1,346宗／8死

威斯康星州／1,230宗／20死

亞利桑那州／1,157宗／20死

密蘇里州／1,098宗／13死

弗吉尼亞州／1,020宗／15死

內華達州／1,008宗／17死

亞拉巴馬州／947宗／11死

南卡羅萊納州／925宗／18死

密西西比州／847宗／16死

猶他州／804宗／4死

俄勒岡州／606宗／16死

明尼蘇達州／576宗／10死

阿肯色州／508宗／7死

首都華盛頓哥倫比亞特區／495宗／9死

肯塔基州／490宗／11死

俄克拉荷馬州／481宗／17死

愛達荷州／431宗／8死

艾奧瓦州／424宗／6死

羅德島州／408宗／4死

堪薩斯州／374宗／4死

新罕布什爾州／314宗／3死

新墨西哥州／281宗／4死

緬因州／275宗／3死

特拉華州／264宗／6死

佛蒙特州／256宗／12死

夏威夷州／204宗

蒙大拿州／177宗／5死

內布拉斯加州／153宗／2死

西弗吉尼亞州／145宗／1死

阿拉斯加／114宗／3死

北達科他州／109宗／2死

南達科他州／101宗／1死

懷俄明州／94宗

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美國領地：

波多黎各／174宗／7死

關島／58宗／1死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周二（31日）上午。

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

【日本疫情分佈】東京重災 奧運延至明年7月23日

美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。

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但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至3月30日，美國全面禁足州份增至30個，最新加入州份包括亞利桑那、馬里蘭、弗吉尼亞。美國另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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