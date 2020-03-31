【美國疫情分佈圖】死亡破3,000 白宮或勸全民戴口罩

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【美國疫情】首現軍人死亡 國防部：巨大損失
美國疫情繼續加速擴散，確診人數再次日增2萬，至超過16萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數突破3,000。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。美國疫情危急，特朗普據報考慮，勸喻美國民眾改變文化習慣，全民戴口罩抗疫。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|3月30日
星期一
|確診16.18萬
增2.09萬
（佔全球21%）
|確診78.57萬
增6.56萬
|3月29日
星期日
|確診14.09萬
增1.94萬
（佔全球20%）
|確診72.01萬
增5.94萬
|3月28日
星期六
|確診12.15萬
增1.98萬
（佔全球18%）
|確診66.07萬
增6.74萬
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
增1.79萬
（佔全球17%）
|確診59.33萬
增6.37萬
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.80萬
（佔全球16%）
|確診52.96萬
增6.19萬
|數字未反映周二最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（31日）上午，美國共有超過16.4萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增超過2萬宗。美國疫情死亡人數增至3,164人。
美國確診人數現佔全球78.6萬21%，比率多日持續上升。這意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。
紐約州確診人數增至6.7萬，比前一天增加約7,000人，病毒擴散速度未見放緩。紐約州死亡人數大增逾300，至1,342，至少914名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
但紐約市同時迎來一絲希望。美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）周一（30日）提前部署到位，進駐紐約港。安慰號醫院船有1,000床位，設備齊全，可為紐約市內醫院分擔一部分壓力。
紐約夾道歡迎安慰號醫院船前來支援抗疫，港內多艘船隻、海岸警衛隊直升機皆出動護航，場面盛大。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（31日）上午。
美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。
但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。
美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。
美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至3月30日，美國全面禁足州份增至30個，最新加入州份包括亞利桑那、馬里蘭、弗吉尼亞。美國另外13州局部地區禁足。
然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。