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【美國疫情分佈圖】死亡破3,000 白宮或勸全民戴口罩

環球社會熱點 12:32 2020/03/31

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，確診人數再次日增2萬，至超過16萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數突破3,000。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。美國疫情危急，特朗普據報考慮，勸喻美國民眾改變文化習慣，全民戴口罩抗疫。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

特朗普：美國死10萬人已很好

美國疫情最近5天趨勢
日期 美國 全球
3月30日
星期一		 確診16.18萬
增2.09萬
（佔全球21%）		 確診78.57萬
增6.56萬
3月29日
星期日		 確診14.09萬
增1.94萬
（佔全球20%）		 確診72.01萬
增5.94萬
3月28日
星期六		 確診12.15萬
增1.98萬
（佔全球18%）		 確診66.07萬
增6.74萬
3月27日
星期五		 確診10.17萬
增1.79萬
（佔全球17%）		 確診59.33萬
增6.37萬
3月26日
星期四		 確診8.38萬
增1.80萬
（佔全球16%）		 確診52.96萬
增6.19萬
數字未反映周二最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

華府專家：死亡人數或達20萬

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（31日）上午，美國共有超過16.4萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增超過2萬宗。美國疫情死亡人數增至3,164人。

美國確診人數現佔全球78.6萬21%，比率多日持續上升。這意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。

紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

美國民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士

紐約州確診人數增至6.7萬，比前一天增加約7,000人，病毒擴散速度未見放緩。紐約州死亡人數大增逾300，至1,342，至少914名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

但紐約市同時迎來一絲希望。美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）周一（30日）提前部署到位，進駐紐約港。安慰號醫院船有1,000床位，設備齊全，可為紐約市內醫院分擔一部分壓力。

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約夾道歡迎安慰號醫院船前來支援抗疫，港內多艘船隻、海岸警衛隊直升機皆出動護航，場面盛大。

專家：美國醫療系統最快2周後崩潰

【歐洲疫情分佈】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／164,274宗／3,164死
  • ————————
  • 紐約州／67,384宗／1,342死
  • 新澤西州／16,636宗／198死
  • 加利福尼亞州／7,296宗／146死
  • 密歇根州／6,498宗／185死
  • 馬薩諸塞州／5,752宗／56死
  • 佛羅里達州／5,704宗／71死
  • 華盛頓州／5,187宗／219死
  • 伊利諾伊州／5,057宗／73死
  • 賓夕法尼亞州／4,155宗／50死
  • 路易斯安那州／4,025宗／185死
  • 德克薩斯州／3,237宗／46死
  • 佐治亞州／3,031宗／102死
  • 科羅拉多州／2,627宗／51死
  • 康涅狄格州／2,571宗／36死
  • 田納西州／1,936宗／14死
  • 俄亥俄州／1,933宗／40死
  • 印第安納州／1,786宗／35死
  • 馬里蘭州／1,413宗／15死
  • 北卡羅萊納州／1,346宗／8死
  • 威斯康星州／1,230宗／20死
  • 亞利桑那州／1,157宗／20死
  • 密蘇里州／1,098宗／13死
  • 弗吉尼亞州／1,020宗／15死
  • 內華達州／1,008宗／17死
  • 亞拉巴馬州／947宗／11死
  • 南卡羅萊納州／925宗／18死
  • 密西西比州／847宗／16死
  • 猶他州／804宗／4死
  • 俄勒岡州／606宗／16死
  • 明尼蘇達州／576宗／10死
  • 阿肯色州／508宗／7死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／495宗／9死
  • 肯塔基州／490宗／11死
  • 俄克拉荷馬州／481宗／17死
  • 愛達荷州／431宗／8死
  • 艾奧瓦州／424宗／6死
  • 羅德島州／408宗／4死
  • 堪薩斯州／374宗／4死
  • 新罕布什爾州／314宗／3死
  • 新墨西哥州／281宗／4死
  • 緬因州／275宗／3死
  • 特拉華州／264宗／6死
  • 佛蒙特州／256宗／12死
  • 夏威夷州／204宗
  • 蒙大拿州／177宗／5死
  • 內布拉斯加州／153宗／2死
  • 西弗吉尼亞州／145宗／1死
  • 阿拉斯加／114宗／3死
  • 北達科他州／109宗／2死
  • 南達科他州／101宗／1死
  • 懷俄明州／94宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／174宗／7死
  • 關島／58宗／1死
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周二（31日）上午。

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

【日本疫情分佈】東京重災 奧運延至明年7月23日

美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至3月30日，美國全面禁足州份增至30個，最新加入州份包括亞利桑那、馬里蘭、弗吉尼亞。美國另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

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