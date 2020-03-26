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【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多

環球社會熱點 11:41 2020/03/26

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情確診人數繼續以5位數增加，達到接近6.9萬宗，增長速度超越歐洲重災區意大利。美國疫情新增確診趨勢假如不變，預料兩天後就會超越意大利及中國，成為全球疫情最重災區。美國新冠肺炎死亡人數亦突破1000。除了重災區紐約州，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數全美第二。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國確診增速超越意大利
日期 美國 意大利
3月25日 確診6.58萬
增1.21萬		 確診7.44萬
增0.52萬
3月24日 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬
3月23日 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬
3月22日 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬
3月21日 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬
3月20日 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（26日）上午，美國共有6.89萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加超過1萬宗。

相比下，意大利現時一天新增約5000宗病例，確診人數為7.44萬人。若現時增長趨勢不變，美國在2天之後就會超越意大利，並會超越中國8.1萬餘宗病例，成為全球疫情最嚴重國家。

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

美國疫情死亡人數亦突破1000大關，至1041人。366名死者來自紐約州，其中至少280人來自紐約市。紐約州確診人數亦突破3萬，至超過3.3萬宗。

佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數超越中國

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 總數／68572宗／1031死
  • ————————
  • 紐約州／33006宗／366死
  • 新澤西州／4402宗／62死
  • 加利福尼亞州／3023宗／65死
  • 華盛頓州／2593宗／133死
  • 密歇根州／2296宗／43死
  • 佛羅里達州／1952宗／23死
  • 伊利諾伊州／1869宗／19死
  • 馬薩諸塞州／1838宗／15死
  • 路易斯安那州／1795宗／65死
  • 德克薩斯州／1307宗／16死
  • 佐治亞州／1247宗／40死
  • 賓夕法尼亞州／1284宗／15死
  • 科羅拉多州／1086宗／20死
  • 田納西州／916宗／3死
  • 康涅狄格州／875宗／19死
  • 俄亥俄州／704宗／11死
  • 威斯康星州／631宗／7死
  • 北卡羅萊納州／611宗／2死
  • 印第安納州／477宗／14死
  • 馬里蘭州／425宗／4死
  • 南卡羅萊納州／424宗／7死
  • 亞利桑那州／401宗／6死
  • 弗吉尼亞州／397宗／9死
  • 亞拉巴馬州／386宗／1死
  • 密西西比州／377宗／5死
  • 密蘇里州／354宗／8死
  • 猶他州／340宗／1死
  • 內華達州／323宗／6死
  • 明尼蘇達州／286宗／1死
  • 阿肯色州／280宗／2死
  • 俄勒岡州／266宗／10死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／231宗／3死
  • 肯塔基州／197宗／5死
  • 俄克拉荷馬州／164宗／5死
  • 艾奧瓦州／146宗／1死
  • 緬因州／142宗
  • 愛達荷州／138宗
  • 新罕布什爾州／137宗／1死
  • 堪薩斯州／134宗／3死
  • 羅德島州／132宗
  • 佛蒙特州／125宗／8死
  • 特拉華州／119宗
  • 新墨西哥州／113宗／1死
  • 夏威夷州／95宗
  • 內布拉斯加州／71宗
  • 蒙大拿州／65宗
  • 北達科他州／45宗
  • 懷俄明州／44宗
  • 阿拉斯加／41宗／1死
  • 南達科他州／41宗／1死
  • 西弗吉尼亞州／39宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／51宗／2死
  • 關島／37宗／1死
  • 美屬維珍群島／17宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／28宗／1死

以上數字截至香港時間周四（26日）上午。

西班牙長者被遺棄死在床上 溜冰場作停屍間

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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