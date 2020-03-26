【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間12:00）
新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情確診人數繼續以5位數增加，達到接近6.9萬宗，增長速度超越歐洲重災區意大利。美國疫情新增確診趨勢假如不變，預料兩天後就會超越意大利及中國，成為全球疫情最重災區。美國新冠肺炎死亡人數亦突破1000。除了重災區紐約州，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數全美第二。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國確診增速超越意大利
|日期
|美國
|意大利
|3月25日
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|3月24日
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|3月23日
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|3月22日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|3月21日
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|3月20日
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（26日）上午，美國共有6.89萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加超過1萬宗。
相比下，意大利現時一天新增約5000宗病例，確診人數為7.44萬人。若現時增長趨勢不變，美國在2天之後就會超越意大利，並會超越中國8.1萬餘宗病例，成為全球疫情最嚴重國家。
美國疫情死亡人數亦突破1000大關，至1041人。366名死者來自紐約州，其中至少280人來自紐約市。紐約州確診人數亦突破3萬，至超過3.3萬宗。
佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周四（26日）上午。
美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。
美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。