【美國疫情分佈圖】死亡增至7.3萬 特朗普質疑誇大

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近123萬，死亡人數也增至超過7.3萬。美國總統特朗普稱疫情是一場「襲擊」，比珍珠港或911更壞，並指中國應該一早制止。特朗普又據報質疑美國疫情死亡人數，指控美國醫院為取得更多資助，誇大疫情死亡數字。
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
特朗普質疑美國死亡人數 指醫院誇大索資助
特朗普：疫情是美國史上最壞襲擊 中國應一早制止
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,228,603
|189,910
|73,431
|965,262
|截至香港時間5月7日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例
特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|5月6日
星期三
|確診122.39萬
增2.43萬
|5月5日
星期二
|確診119.96萬
增2.40萬
|5月4日
星期一
|確診117.56萬
增2.23萬
|5月3日
星期日
|確診115.33萬
增2.55萬
|5月2日
星期六
|確診112.78萬
增2.91萬
|5月1日
星期五
|確診109.87萬
增3.40萬
|4月30日
星期四
|確診106.47萬
增2.95萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
特朗普參觀口罩廠 也堅持不戴口罩
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（7日）下午，美國有超過122.8萬多宗新冠肺炎確診病例，逾7.3萬人死亡。全球有逾375萬人確診，美國病例約佔全球三分一。
美國疫情未受控，但愈來愈多州份解封，復工復產重啟經濟。美國總統特朗普日前稱，即使解封導致更能人染病死亡也要實施，美國民眾應該視自己為「戰士」。
蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室
特朗普轉軚 保留抗疫專責組「唔知咁受歡迎」
美國疫情重災區紐約州並未解封。紐約州州長科莫暗批特朗普政府不尊重科學和數據，並指其他州份解封犯下錯誤。科莫稱，若撇除紐約，數字反映美國疫情正在擴大。
美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在5月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。
美媒：華府料解封後每日多20萬人確診
「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,228,603宗／73,431死
- ————————
- 紐約州／323,978宗／25,623死／未解封
- 新澤西州／131,890宗／8,549死／未解封
- 馬薩諸塞州／72,025宗／4,420死／未解封
- 伊利諾伊州／68,232宗／2,974死／未解封
- 加利福尼亞州／60,616宗／2,464死／未解封
- 賓夕法尼亞州／54,800宗／3,345死／正逐漸解封
- 密歇根州／45,179宗／4,256死／未解封
- 佛羅里達州／38,002宗／1,539死／已局部解封
- 德克薩斯州／34,928宗／954死／已局部解封
- 康涅狄格州／30,995宗／2,718死／未解封
- 佐治亞州／30,743宗／1,327死／已局部解封
- 路易斯安那州／30,399宗／2,167死／未解封
- 馬里蘭州／28,163宗／1,437死／未解封
- 印第安納州／21,870宗／1,377死／已局部解封
- 俄亥俄州／21,576宗／1,225死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／20,257宗／713死／未解封
- 科羅拉多州／17,832宗 / 919死／已局部解封
- 華盛頓州／15,905宗／870死／未解封
- 田納西州／13,938宗／239死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／13,053宗／492死／正逐漸解封
- 艾奧瓦州／10,404宗／219死／已局部解封
- 羅德島州／10,205宗／370死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／9,707宗／426死／正逐漸解封
- 密蘇里州／9,323宗／428死／已局部解封
- 威斯康星州／8,901宗／362死／未解封
- 亞拉巴馬州／8,691宗／343死／已局部解封
- 明尼蘇達州／8,579宗／485死／已局部解封
- 密西西比州／8,424宗／374死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／6,936宗／305死／已局部解封
- 內布拉斯加州／6,689宗／78死／已局部解封
- 堪薩斯州／5,993宗／164死／已局部解封
- 肯塔基州／5,934宗／283死／未解封
- 特拉華州／5,778宗／193死／未解封
- 內華達州／5,741宗／289死／未解封
- 猶他州／5,595宗／58死／已局部解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／5,461宗／277死／未解封
- 新墨西哥州／4,291宗／169死／未解封
- 俄克拉荷馬州／4,202宗／253死／已局部解封
- 阿肯色州／3,611宗／87死／已局部解封
- 俄勒岡州／2,916宗／115死／未解封
- 南達科他州／2,780宗／29死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,741宗／92死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,158宗／66死／已局部解封
- 北達科他州／1,323宗／31死／已局部解封
- 緬因州／1,254宗／62死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,242宗／50死／已局部解封
- 佛蒙特州／908宗／52死／未解封
- 懷俄明州／631宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／626宗／17死／未解封
- 蒙大拿州／456宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／372宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,968宗／99死
- 關島／149宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周四（7日）下午。
特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國
美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢
【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？實是社會照妖鏡
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l