【美國疫情分佈圖】死亡人數破4萬 引國防生產法增產採集棒

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數破4萬人。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布再動用《國防生產法》，要求美企生產病毒檢測用的樣本採集棒。特朗普又指，有企業與政府接近達成協議，預料屆時每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。
特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工
白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|新冠肺炎疫情死亡人數最高國家
|美國
|40,679
|意大利
|23,660
|西班牙
|20,453
|法國
|19,744
|英國
|16,095
|截至香港時間4月20日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
歌頌檢測率 特朗普：紐約高過新加坡
哈佛：美國每日檢測50萬 才有效防第二波爆發
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|4月19日
星期日
|確診75.96萬
增2.74萬
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.07萬
|4月17日
星期五
|確診70.15萬
增3.37萬
一周最高增幅
|4月16日
星期四
|確診66.78萬
增3.14萬
|4月15日
星期三
|確診63.64萬
增2.87萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（20日）下午，美國共有超過75萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。
美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／759,569宗／40,679死
- ————————
- 紐約州／248,417宗／18,298死
- 新澤西州／85,301宗／4,362死
- 馬薩諸塞州／38,077宗／1,706死
- 賓夕法尼亞州／32,902宗／1,276死
- 加利福尼亞州／31,528宗／1,179死
- 密歇根州／31,424宗／2,391死
- 伊利諾伊州／30,357宗／1,290死
- 佛羅里達州／26,314宗／774死
- 路易斯安那州／23,928宗／1,296死
- 德克薩斯州／19,408宗／500死
- 佐治亞州／18,301宗／687死
- 康涅狄格州／17,962宗／1,127死
- 馬里蘭州／12,847宗／461死
- 華盛頓州／11,904宗／634死
- 俄亥俄州／11,602宗／471死
- 印第安納州／11,211宗／562死
- 科羅拉多州／9,730宗／420死
- 弗吉尼亞州／8,542宗／277死
- 田納西州／7,070宗／148死
- 北卡羅萊納州／6,601宗／200死
- 密蘇里州／5,761宗／199死
- 亞利桑那州／4,933宗／184死
- 亞拉巴馬州／4,903宗／160死
- 羅德島州／4,706宗／150死
- 南卡羅萊納州／4,377宗／120死
- 威斯康星州／4,346宗／220死
- 密西西比州／4,274宗／159死
- 內華達州／3,728宗／158死
- 猶他州／3,069宗／27死
- 肯塔基州／2,960宗／148死
- 艾奧瓦州／2,902宗／75死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,793宗／96死
- 俄克拉荷馬州／2,599宗／140死
- 特拉華州／2,538宗／67死
- 明尼蘇達州／2,356宗／134死
- 堪薩斯州／1,941宗／94死
- 俄勒岡州／1,910宗／74死
- 新墨西哥州／1,845宗／55死
- 阿肯色州／1,781宗／39死
- 愛達荷州／1,668宗／44死
- 南達科他州／1,635宗／7死
- 內布拉斯加州／1,474宗／28死
- 新罕布什爾州／1,390宗／41死
- 西弗吉尼亞州／890宗／20死
- 緬因州／867宗／34死
- 佛蒙特州／813宗／38死
- 北達科他州／585宗／9死
- 夏威夷州／580宗／10死
- 蒙大拿州／433宗／10死
- 阿拉斯加／319宗／9死
- 懷俄明州／313宗／2死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,213宗／62死
- 關島／136宗／5死
- 美屬維珍群島／53宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周一（20日）下午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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