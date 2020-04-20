【美國疫情分佈圖】死亡人數破4萬 引國防生產法增產採集棒

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡數字統計

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數破4萬人。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布再動用《國防生產法》，要求美企生產病毒檢測用的樣本採集棒。特朗普又指，有企業與政府接近達成協議，預料屆時每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

新冠肺炎疫情死亡人數最高國家 美國 40,679 意大利 23,660 西班牙 20,453 法國 19,744 英國 16,095 截至香港時間4月20日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周一最新變化 4月19日

星期日 確診75.96萬

增2.74萬 4月18日

星期六 確診73.22萬

增3.07萬 4月17日

星期五 確診70.15萬

增3.37萬

一周最高增幅 4月16日

星期四 確診66.78萬

增3.14萬 4月15日

星期三 確診63.64萬

增2.87萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（20日）下午，美國共有超過75萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

美國總統特朗普將責任推向世界衛生組織（WHO），指控世衛組織隱瞞疫情、反對封關導致死傷慘重。特朗普日前宣佈，美國暫停向世衛組織撥款。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／759,569宗／40,679死

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紐約州／248,417宗／18,298死

新澤西州／85,301宗／4,362死

馬薩諸塞州／38,077宗／1,706死

賓夕法尼亞州／32,902宗／1,276死

加利福尼亞州／31,528宗／1,179死

密歇根州／31,424宗／2,391死

伊利諾伊州／30,357宗／1,290死

佛羅里達州／26,314宗／774死

路易斯安那州／23,928宗／1,296死

德克薩斯州／19,408宗／500死

佐治亞州／18,301宗／687死

康涅狄格州／17,962宗／1,127死

馬里蘭州／12,847宗／461死

華盛頓州／11,904宗／634死

俄亥俄州／11,602宗／471死

印第安納州／11,211宗／562死

科羅拉多州／9,730宗／420死

弗吉尼亞州／8,542宗／277死

田納西州／7,070宗／148死

北卡羅萊納州／6,601宗／200死

密蘇里州／5,761宗／199死

亞利桑那州／4,933宗／184死

亞拉巴馬州／4,903宗／160死

羅德島州／4,706宗／150死

南卡羅萊納州／4,377宗／120死

威斯康星州／4,346宗／220死

密西西比州／4,274宗／159死

內華達州／3,728宗／158死

猶他州／3,069宗／27死

肯塔基州／2,960宗／148死

艾奧瓦州／2,902宗／75死

首都華盛頓哥倫比亞特區／2,793宗／96死

俄克拉荷馬州／2,599宗／140死

特拉華州／2,538宗／67死

明尼蘇達州／2,356宗／134死

堪薩斯州／1,941宗／94死

俄勒岡州／1,910宗／74死

新墨西哥州／1,845宗／55死

阿肯色州／1,781宗／39死

愛達荷州／1,668宗／44死

南達科他州／1,635宗／7死

內布拉斯加州／1,474宗／28死

新罕布什爾州／1,390宗／41死

西弗吉尼亞州／890宗／20死

緬因州／867宗／34死

佛蒙特州／813宗／38死

北達科他州／585宗／9死

夏威夷州／580宗／10死

蒙大拿州／433宗／10死

阿拉斯加／319宗／9死

懷俄明州／313宗／2死

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美國領地：

波多黎各／1,213宗／62死

關島／136宗／5死

美屬維珍群島／53宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（20日）下午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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