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【美國疫情分佈圖】死亡人數破2萬 全球最多 確診增至53萬宗

環球社會熱點 15:06 2020/04/12

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國死亡人數急升

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再度惡化。美國累計增至近53萬人確診，死亡人數一天增加約2,000人，至逾2萬，超越意大利，成為全國最多確診人數。美國疫情重災區紐約州，確診人數現已逾18萬，比美國以外任何一個國家都要多。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

【美國疫情】確診突破50萬 特朗普：國家健康前不重啟經濟

【美國疫情】單日2000人死創新高 特朗普調低之前估算

美國疫情最近5天趨勢
數字未反映周日最新變化
4月11日
星期六		 確診53.00萬
增3萬
4月10日
星期五		 確診49.65萬
增3.51萬
4月9日
星期四		 確診46.14萬
增3.23萬
4月8日
星期三		 確診42.91萬
增3.29萬
4月7日
星期二		 確診39.62萬
增2.96萬
4月6日
星期一		 確診36.67萬
增2.96萬
4月5日
星期日		 確診33.71萬
增2.82萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

美國增11萬呼吸機 特朗普：用不着

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（12日）上午，美國共有超過53萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2萬人。

美國疫情重災區紐約州，周六（10日）新增近800人死，累計增至8600多死。單計紐約市，死亡人數為6200多人，遠遠拋離911恐襲約3,000死。

紐約市死亡超911恐襲 仍漏報500死

紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

紐約死亡人數暴增，震驚當地醫護人員。有護士坦言，病人轉過頭就可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。

紐約州早前提高違反「社交距離禁令」罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。

美國芝加哥監獄 竟成最大感染群組

美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

【歐洲疫情分佈】西班牙意大利緩和 英法急惡化

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

美國百萬病毒檢測好威？實是社會照妖鏡（訂戶專享）

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／530,026宗／20,614死
  • ————————
  • 紐約州／180,458宗／8,627死
  • 新澤西州／58,151宗／2,183死
  • 密歇根州／23,853宗／1,391死
  • 馬薩諸塞州／22,860宗／686死
  • 加利福尼亞州／22,421宗／632死
  • 賓夕法尼亞州／21,774宗／515死
  • 路易斯安那州／20,014宗／806死
  • 伊利諾伊州／19,180宗／682死
  • 佛羅里達州／18,978宗／445死
  • 德克薩斯州／14,827宗／305死
  • 佐治亞州／12,261宗／432死
  • 康涅狄格州／11,510宗／494死
  • 華盛頓州／10,224宗／498死
  • 馬里蘭州／7,694宗／207死
  • 印第安納州／7,435宗／330死
  • 科羅拉多州／6,893宗／274死
  • 俄亥俄州／6,250宗／247死
  • 弗吉尼亞州／5,077宗／130死
  • 田納西州／4,983宗／107死
  • 北卡羅萊納州／4,310宗／86死
  • 密蘇里州／4,024宗／116死
  • 亞利桑那州／3,393宗／112死
  • 威斯康星州／3,213宗／141死
  • 亞拉巴馬州／3,262宗／93死
  • 南卡羅萊納州／3,207宗／80死
  • 內華達州／2,720宗／111死
  • 密西西比州／2,642宗／93死
  • 羅德島州／2,349宗／56死
  • 猶他州／2,206宗／18死
  • 俄克拉荷馬州／1,868宗／93死
  • 肯塔基州／1,851宗／94死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／1,778宗／47死
  • 艾奧瓦州／1,510宗／34死
  • 特拉華州／1,479宗／33死
  • 俄勒岡州／1,371宗／48死
  • 明尼蘇達州／1,427宗／64死
  • 愛達荷州／1,407宗／27死
  • 堪薩斯州／1,283宗／55死
  • 阿肯色州／1,228宗／25死
  • 新墨西哥州／1,174宗／20死
  • 新罕布什爾州／929宗／23死
  • 內布拉斯加州／729宗／18死
  • 佛蒙特州／711宗／25死
  • 南達科他州／626宗／6死
  • 緬因州／616宗／19死
  • 西弗吉尼亞州／593宗／6死
  • 夏威夷州／484宗／8死
  • 蒙大拿州／377宗／6死
  • 北達科他州／293宗／7死
  • 懷俄明州／261宗／0死
  • 阿拉斯加／255宗／7死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／788宗／42死
  • 關島／681宗／5死
  • 美屬維珍群島／51宗／1死
  • 北馬里亞納群島／11宗／2死
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周日（12日）中午。

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

【日本疫情分佈】本土確診破3000千宗

白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普周五改口，下下解早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

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