【美國疫情分佈圖】日死過千人 美軍備10萬屍袋

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球比率逼近4分1

美國疫情繼續加速擴散，確診突破20萬大關，至21.5萬，佔全球確診比率逼近四分一，紐約一州疫情比全中國還嚴重。美國疫情一日新增逾1,000人死亡，累計死亡人數超過5,000全球第三。美國疫情失控，白宮預期死亡人數高達24萬，美軍正設法準備10萬軍用屍袋供平民所用，規模是美軍儲備2倍。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 4月1日

星期三 確診~21.5萬

（佔全球23%）

增~2.6萬 確診~93.3萬

增~7.5萬 3月31日

星期二 確診18.82萬

（佔全球22%）

增2.64萬 確診85.75萬

增9.51萬 3月30日

星期一 確診16.18萬

（佔全球21%）

增2.09萬 確診78.24萬

增6.23萬 3月29日

星期日 確診14.09萬

（佔全球20%）

增1.94萬 確診72.01萬

增5.94萬 3月28日

星期六 確診12.15萬

（佔全球18%）

增1.98萬 確診66.07萬

增6.74萬 數字未反映周四最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（2日）上午，美國共有超過21.5萬餘宗新冠肺炎確診病例，連續兩天劇增約2.6萬宗，速度比此前更高。

美國確診人數現佔全球93萬人23%，比率多日持續上升。這意味全球幾乎每4名確診者，就有1人在美國。

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美國疫情重災區紐約州，情況未見好轉，確診人數繼續以每天約7,000人高速上升，累計近8.4萬宗，比中國全國8.2萬宗還多。

紐約州死亡人數增至2,219，至少1,374名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州雖早已頒佈居家禁足令，但州長科莫（Andrew Cuomo）批評，紐約市不少民眾仍在遊樂場聚集，他下令關閉市內遊樂場。科莫又稱，紐約州疫情預計要至4月底才會見頂。

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美國疫情一日增添逾1,000人死亡，累計死亡人數突破升至5,116人，繼意大利、西班牙後全球第三高。

白宮日前預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／215,417宗／5,116死

————————

紐約州／83,982宗／2,219死

新澤西州／22,255宗／355死

加利福尼亞州／9,399宗／215死

密歇根州／9,315宗／335死

馬薩諸塞州／7,738宗／122死

伊利諾伊州／6,980宗／141死

佛羅里達州／6,956宗／87死

路易斯安那州／6,424宗／273死

賓夕法尼亞州／6,009宗／74死

華盛頓州／5,893宗／253死

佐治亞州／4,748宗／153死

德克薩斯州／4,544宗／67死

康涅狄格州／3,557宗／85死

科羅拉多州／3,342宗／79死

田納西州／2,933宗／24死

印第安納州／2,568宗／65死

俄亥俄州／2,547宗／65死

馬里蘭州／1,986宗／31死

北卡羅萊納州／1,754宗／15死

密蘇里州／1,671宗／22死

威斯康星州／1,573宗／28死

亞利桑那州／1,530宗／29死

弗吉尼亞州／1,483宗／35死

南卡羅萊納州／1,293宗／26死

內華達州／1,279宗／32死

亞拉巴馬州／1,107宗／28死

密西西比州／1,073宗／22死

猶他州／1,011宗／7死

俄勒岡州／736宗／19死

俄克拉荷馬州／721宗／30死

明尼蘇達州／689宗／17死

肯塔基州／687宗／20死

愛達荷州／597宗／9死

首都華盛頓哥倫比亞特區／586宗／11死

阿肯色州／584宗／10死

羅德島州／566宗／10死

艾奧瓦州／547宗／9死

堪薩斯州／494宗／10死

新罕布什爾州／415宗／4死

新墨西哥州／387宗／6死

特拉華州／368宗／11死

緬因州／344宗／7死

佛蒙特州／321宗／16死

夏威夷州／256宗／1死

蒙大拿州／217宗／6死

內布拉斯加州／214宗／4死

西弗吉尼亞州／191宗／2死

北達科他州／142宗／3死

懷俄明州／137宗

阿拉斯加／132宗／3死

南達科他州／129宗／2死

————————

美國領地：

波多黎各／286宗／11死

關島／77宗／3死

美屬維珍群島／30宗

北馬里亞納群島／6宗／1死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周四（2日）上午。

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至4月1日，美國全面禁足州份增至37個，佛羅里達、密西西比、佐治亞州都由局部禁足改為全面禁足。

美國還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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