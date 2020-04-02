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【美國疫情分佈圖】日死過千人 美軍備10萬屍袋

環球社會熱點 10:50 2020/04/02

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球比率逼近4分1

美國疫情繼續加速擴散，確診突破20萬大關，至21.5萬，佔全球確診比率逼近四分一，紐約一州疫情比全中國還嚴重。美國疫情一日新增逾1,000人死亡，累計死亡人數超過5,000全球第三。美國疫情失控，白宮預期死亡人數高達24萬，美軍正設法準備10萬軍用屍袋供平民所用，規模是美軍儲備2倍。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美軍為平民備10萬屍袋 國防部急購

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

美國疫情最近5天趨勢
日期 美國 全球
4月1日
星期三		 確診~21.5萬
（佔全球23%）
增~2.6萬		 確診~93.3萬
增~7.5萬
3月31日
星期二		 確診18.82萬
（佔全球22%）
增2.64萬		 確診85.75萬
增9.51萬
3月30日
星期一		 確診16.18萬
（佔全球21%）
增2.09萬		 確診78.24萬
增6.23萬
3月29日
星期日		 確診14.09萬
（佔全球20%）
增1.94萬		 確診72.01萬
增5.94萬
3月28日
星期六		 確診12.15萬
（佔全球18%）
增1.98萬		 確診66.07萬
增6.74萬
數字未反映周四最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國百萬病毒檢測好威？實是社會照妖鏡（訂戶專享）

疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（2日）上午，美國共有超過21.5萬餘宗新冠肺炎確診病例，連續兩天劇增約2.6萬宗，速度比此前更高。

美國確診人數現佔全球93萬人23%，比率多日持續上升。這意味全球幾乎每4名確診者，就有1人在美國。

特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

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美國疫情重災區紐約州，情況未見好轉，確診人數繼續以每天約7,000人高速上升，累計近8.4萬宗，比中國全國8.2萬宗還多。

紐約州死亡人數增至2,219，至少1,374名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州雖早已頒佈居家禁足令，但州長科莫（Andrew Cuomo）批評，紐約市不少民眾仍在遊樂場聚集，他下令關閉市內遊樂場。科莫又稱，紐約州疫情預計要至4月底才會見頂。

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美國疫情一日增添逾1,000人死亡，累計死亡人數突破升至5,116人，繼意大利、西班牙後全球第三高。

白宮日前預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

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新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／215,417宗／5,116死
  • ————————
  • 紐約州／83,982宗／2,219死
  • 新澤西州／22,255宗／355死
  • 加利福尼亞州／9,399宗／215死
  • 密歇根州／9,315宗／335死
  • 馬薩諸塞州／7,738宗／122死
  • 伊利諾伊州／6,980宗／141死
  • 佛羅里達州／6,956宗／87死
  • 路易斯安那州／6,424宗／273死
  • 賓夕法尼亞州／6,009宗／74死
  • 華盛頓州／5,893宗／253死
  • 佐治亞州／4,748宗／153死
  • 德克薩斯州／4,544宗／67死
  • 康涅狄格州／3,557宗／85死
  • 科羅拉多州／3,342宗／79死
  • 田納西州／2,933宗／24死
  • 印第安納州／2,568宗／65死
  • 俄亥俄州／2,547宗／65死
  • 馬里蘭州／1,986宗／31死
  • 北卡羅萊納州／1,754宗／15死
  • 密蘇里州／1,671宗／22死
  • 威斯康星州／1,573宗／28死
  • 亞利桑那州／1,530宗／29死
  • 弗吉尼亞州／1,483宗／35死
  • 南卡羅萊納州／1,293宗／26死
  • 內華達州／1,279宗／32死
  • 亞拉巴馬州／1,107宗／28死
  • 密西西比州／1,073宗／22死
  • 猶他州／1,011宗／7死
  • 俄勒岡州／736宗／19死
  • 俄克拉荷馬州／721宗／30死
  • 明尼蘇達州／689宗／17死
  • 肯塔基州／687宗／20死
  • 愛達荷州／597宗／9死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／586宗／11死
  • 阿肯色州／584宗／10死
  • 羅德島州／566宗／10死
  • 艾奧瓦州／547宗／9死
  • 堪薩斯州／494宗／10死
  • 新罕布什爾州／415宗／4死
  • 新墨西哥州／387宗／6死
  • 特拉華州／368宗／11死
  • 緬因州／344宗／7死
  • 佛蒙特州／321宗／16死
  • 夏威夷州／256宗／1死
  • 蒙大拿州／217宗／6死
  • 內布拉斯加州／214宗／4死
  • 西弗吉尼亞州／191宗／2死
  • 北達科他州／142宗／3死
  • 懷俄明州／137宗
  • 阿拉斯加／132宗／3死
  • 南達科他州／129宗／2死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／286宗／11死
  • 關島／77宗／3死
  • 美屬維珍群島／30宗
  • 北馬里亞納群島／6宗／1死
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周四（2日）上午。

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

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美國頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至4月1日，美國全面禁足州份增至37個，佛羅里達、密西西比、佐治亞州都由局部禁足改為全面禁足。

美國還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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