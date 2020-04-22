【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情一日新增近4萬人確診，刷新紀錄，累計確診人數突破80萬，增至超過82萬人。美國疫情死亡人數亦升破4.5萬。疫情反覆考驗美國總統特朗普，以及共和黨在多個州份先行重啟經濟計劃。華府首席傳染病專家事前則已警告，過早復工恐怕得不償失。

共和黨執政多州復工 福西：過早得不償失

美國死亡數字恐更高 政府擬統計療養院疫情

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周三最新變化 4月21日

星期二 確診82.38萬

增3.95萬

刷新增幅紀錄 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 4月19日

星期日 確診75.91萬

增2.69萬 4月18日

星期六 確診73.22萬

增3.25萬 4月17日

星期五 確診69.97萬

增3.21萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（22日）上午，美國共有超過82.4萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.5萬人。

美國疫情周二（21日）大增3.95萬人確診，增幅刷新4月10日錄得之3.38萬人紀錄。約翰霍普金斯大學數據陳列分式有所調整，獨立列出美國軍隊、退伍軍人醫院系統內疫情數字，兩者加起來有近1.1萬人確診。

密蘇里州入稟告中國 學者轟「最後摭羞布」

但美國疫情規模恐怕仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

【歐洲疫情分佈圖】西班牙近20萬確診

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

全球最大豬肉商300確診 關閉美國廠房

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／824,438宗／44,999死

————————

紐約州／258,484宗／19,114死

新澤西州／92,387宗／4,753死

馬薩諸塞州／41,199宗／1,961死

加利福尼亞州／35,465宗／1,282死

賓夕法尼亞州／35,249宗／1,614死

伊利諾伊州／33,059宗／1,468死

密歇根州／32,967宗／2,700死

佛羅里達州／27,869宗／867死

路易斯安那州／24,854宗／1,405死

德克薩斯州／20,574宗／553死

康涅狄格州／20,360宗／1,423死

佐治亞州／20,166宗／818死

馬里蘭州／14,193宗／652死

俄亥俄州／13,725宗／557死

印第安納州／12,097宗／635死

華盛頓州／11,977宗／644死

科羅拉多州／10,460宗／484死

弗吉尼亞州／9,630宗／324死

田納西州／7,394宗／157死

北卡羅萊納州／7,134宗／245死

密蘇里州／6,092宗／226死

羅德島州／5,500宗／171死

亞拉巴馬州／5,329宗／184死

亞利桑那州／5,256宗／208死

密西西比州／4,716宗／183死

威斯康星州／4,625宗／244死

南卡羅萊納州／4,612宗／135死

內華達州／3,937宗／163死

艾奧瓦州／3,641宗／83死

猶他州／3,297宗／32死

肯塔基州／3,192宗／171死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,098宗／112死

特拉華州／2,931宗／82死

俄克拉荷馬州／2,807宗／164死

明尼蘇達州／2,567宗／160死

堪薩斯州／2,210宗／109死

新墨西哥州／2,072宗／65死

俄勒岡州／2,002宗／78死

阿肯色州／1,990宗／42死

愛達荷州／1,766宗／48死

南達科他州／1,755宗／8死

內布拉斯加州／1,725宗／33死

新罕布什爾州／1,490宗／42死

西弗吉尼亞州／908宗／26死

緬因州／888宗／36死

佛蒙特州／818宗／40死

北達科他州／644宗／13死

夏威夷州／586宗／10死

懷俄明州／441宗／6死

蒙大拿州／437宗／12死

阿拉斯加州／329宗／9死

————————

美國領地：

波多黎各／1,298宗／64死

關島／136宗／5死

美屬維珍群島／53宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

————————

退伍軍人醫院／5,599宗／357死

美國軍隊／5,335宗／22死

聯邦監獄系統／816宗／22死

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（22日）上午。

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果iPhone SE試水溫 測試企業復原力

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l