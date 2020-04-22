【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情一日新增近4萬人確診，刷新紀錄，累計確診人數突破80萬，增至超過82萬人。美國疫情死亡人數亦升破4.5萬。疫情反覆考驗美國總統特朗普，以及共和黨在多個州份先行重啟經濟計劃。華府首席傳染病專家事前則已警告，過早復工恐怕得不償失。
共和黨執政多州復工 福西：過早得不償失
美國死亡數字恐更高 政府擬統計療養院疫情
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|4月21日
星期二
|確診82.38萬
增3.95萬
刷新增幅紀錄
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|4月19日
星期日
|確診75.91萬
增2.69萬
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.25萬
|4月17日
星期五
|確診69.97萬
增3.21萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（22日）上午，美國共有超過82.4萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.5萬人。
美國疫情周二（21日）大增3.95萬人確診，增幅刷新4月10日錄得之3.38萬人紀錄。約翰霍普金斯大學數據陳列分式有所調整，獨立列出美國軍隊、退伍軍人醫院系統內疫情數字，兩者加起來有近1.1萬人確診。
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但美國疫情規模恐怕仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。
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【歐洲疫情分佈圖】西班牙近20萬確診
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／824,438宗／44,999死
- ————————
- 紐約州／258,484宗／19,114死
- 新澤西州／92,387宗／4,753死
- 馬薩諸塞州／41,199宗／1,961死
- 加利福尼亞州／35,465宗／1,282死
- 賓夕法尼亞州／35,249宗／1,614死
- 伊利諾伊州／33,059宗／1,468死
- 密歇根州／32,967宗／2,700死
- 佛羅里達州／27,869宗／867死
- 路易斯安那州／24,854宗／1,405死
- 德克薩斯州／20,574宗／553死
- 康涅狄格州／20,360宗／1,423死
- 佐治亞州／20,166宗／818死
- 馬里蘭州／14,193宗／652死
- 俄亥俄州／13,725宗／557死
- 印第安納州／12,097宗／635死
- 華盛頓州／11,977宗／644死
- 科羅拉多州／10,460宗／484死
- 弗吉尼亞州／9,630宗／324死
- 田納西州／7,394宗／157死
- 北卡羅萊納州／7,134宗／245死
- 密蘇里州／6,092宗／226死
- 羅德島州／5,500宗／171死
- 亞拉巴馬州／5,329宗／184死
- 亞利桑那州／5,256宗／208死
- 密西西比州／4,716宗／183死
- 威斯康星州／4,625宗／244死
- 南卡羅萊納州／4,612宗／135死
- 內華達州／3,937宗／163死
- 艾奧瓦州／3,641宗／83死
- 猶他州／3,297宗／32死
- 肯塔基州／3,192宗／171死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,098宗／112死
- 特拉華州／2,931宗／82死
- 俄克拉荷馬州／2,807宗／164死
- 明尼蘇達州／2,567宗／160死
- 堪薩斯州／2,210宗／109死
- 新墨西哥州／2,072宗／65死
- 俄勒岡州／2,002宗／78死
- 阿肯色州／1,990宗／42死
- 愛達荷州／1,766宗／48死
- 南達科他州／1,755宗／8死
- 內布拉斯加州／1,725宗／33死
- 新罕布什爾州／1,490宗／42死
- 西弗吉尼亞州／908宗／26死
- 緬因州／888宗／36死
- 佛蒙特州／818宗／40死
- 北達科他州／644宗／13死
- 夏威夷州／586宗／10死
- 懷俄明州／441宗／6死
- 蒙大拿州／437宗／12死
- 阿拉斯加州／329宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,298宗／64死
- 關島／136宗／5死
- 美屬維珍群島／53宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 退伍軍人醫院／5,599宗／357死
- 美國軍隊／5,335宗／22死
- 聯邦監獄系統／816宗／22死
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周三（22日）上午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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