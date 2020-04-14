【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬

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【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情有放緩蹟象，美國新增確診人數連續3天回落，創逾兩周新低，累計超過58萬人確診。但美國疫情死亡人數，已增至超過2.36萬人死於新冠肺炎，拋離意大利2萬餘人死亡數字，全球最多。美國疫情重災區紐約州，死亡人數亦突破1萬，佔美國疫情死亡人數43%。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周二最新變化
|4月13日
星期一
|確診58.02萬
增2.49萬
增幅連降3天
|4月12日
星期日
|確診55.53萬
增2.89萬
|4月11日
星期六
|確診52.64萬
增2.99萬
|4月10日
星期五
|確診49.65萬
增3.51萬
紀錄增幅
|4月9日
星期四
|確診46.14萬
增3.23萬
|4月8日
星期三
|確診42.91萬
增3.29萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（14日）中午，美國共有超過58.2萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2.36萬人。
美國周一（13日）新增2.49萬人確診，較上周五3.51萬紀錄高位連續回落3天，並創3月30日以來最低增幅。
美國疫情重災區紐約州，疫情亦有所放緩。紐約州最新數據顯示，周日新增671宗死亡病例，是連續7天以來首次少於700人病逝。
不過，紐約州死亡人數已突破1萬，其中至少7,300人來自紐約市。
美國紐約州確診人數亦超過19萬，拋離全球確診人數第二多國家西班牙之17萬。
紐約死亡人數暴增，震驚當地醫護人員。有護士坦言，病人轉過頭就可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。
紐約州早前提高違反「社交距離禁令」罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（14日）中午。
白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普周五（10日）改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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