【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數急升

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情有放緩蹟象，美國新增確診人數連續3天回落，創逾兩周新低，累計超過58萬人確診。但美國疫情死亡人數，已增至超過2.36萬人死於新冠肺炎，拋離意大利2萬餘人死亡數字，全球最多。美國疫情重災區紐約州，死亡人數亦突破1萬，佔美國疫情死亡人數43%。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

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美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周二最新變化 4月13日

星期一 確診58.02萬

增2.49萬

增幅連降3天 4月12日

星期日 確診55.53萬

增2.89萬 4月11日

星期六 確診52.64萬

增2.99萬 4月10日

星期五 確診49.65萬

增3.51萬

紀錄增幅 4月9日

星期四 確診46.14萬

增3.23萬 4月8日

星期三 確診42.91萬

增3.29萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（14日）中午，美國共有超過58.2萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2.36萬人。

美國周一（13日）新增2.49萬人確診，較上周五3.51萬紀錄高位連續回落3天，並創3月30日以來最低增幅。

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美國疫情重災區紐約州，疫情亦有所放緩。紐約州最新數據顯示，周日新增671宗死亡病例，是連續7天以來首次少於700人病逝。

不過，紐約州死亡人數已突破1萬，其中至少7,300人來自紐約市。

美國紐約州確診人數亦超過19萬，拋離全球確診人數第二多國家西班牙之17萬。

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紐約死亡人數暴增，震驚當地醫護人員。有護士坦言，病人轉過頭就可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。

紐約州早前提高違反「社交距離禁令」罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／582,607宗／23,628死

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紐約州／196,146宗／10,058死

新澤西州／64,584宗／2,443死

馬薩諸塞州／26,867宗／844死

密歇根州／25,635宗／1,602死

加利福尼亞州／24,382宗／732死

賓夕法尼亞州／24,336宗／592死

伊利諾伊州／22,025宗／798死

佛羅里達州／21,019宗／499死

路易斯安那州／21,016宗／884死

德克薩斯州／14,505宗／317死

康涅狄格州／13,381宗／602死

佐治亞州／13,125宗／480死

華盛頓州／10,838宗／522死

馬里蘭州／8,936宗／262死

印第安納州／8,368宗／353死

科羅拉多州／7,696宗／306死

俄亥俄州／6,975宗／274死

弗吉尼亞州／5,747宗／149死

田納西州／5,610宗／109死

北卡羅萊納州／4,887宗／99死

密蘇里州／4,515宗／123死

亞拉巴馬州／3,803宗／103死

亞利桑那州／3,705宗／122死

南卡羅萊納州／3,439宗／87死

威斯康星州／3,428宗／154死

內華達州／3,029 宗／120死

羅德島州／2,976宗／73死

密西西比州／2,942宗／98死

猶他州／2,363宗／13死

肯塔基州／2,048宗／107死

俄克拉荷馬州／2,069宗／99死

首都華盛頓哥倫比亞特區／1,955宗／52死

特拉華州／1,761宗／41死

艾奧瓦州／1,710宗／43死

明尼蘇達州／1,650宗／70死

俄勒岡州／1,584宗／53死

阿肯色州／1,475宗／30死

愛達荷州／1,464宗／27死

堪薩斯州／1,390宗／62死

新墨西哥州／1,345宗／31死

新罕布什爾州／1,020宗／23死

南達科他州／868宗／6死

內布拉斯加州／853宗／18死

佛蒙特州／748宗／28死

緬因州／698宗／19死

西弗吉尼亞州／633宗／9死

夏威夷州／504宗／9死

蒙大拿州／394宗／7死

北達科他州／331宗／8死

阿拉斯加／277宗／8死

懷俄明州／275宗／1死

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美國領地：

波多黎各／903宗／45死

關島／133宗／5死

美屬維珍群島／51宗／1死

北馬里亞納群島／11宗／2死

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周二（14日）中午。

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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普周五（10日）改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。

美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。

美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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