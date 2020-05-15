【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數反彈至一周高，增至超過141萬染病，死亡人數近8.6萬。美國總統特朗普再將責任歸究中國，威脅切斷中美所有關係，遭《環球時報》總編胡錫進反駁。特朗普亦加緊將焦點轉向前總統奧巴馬。美國「吹哨人」則再度發功，早前指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針
美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,417,889
|246,414
|85,906
|1,085,569
（增加中）
|截至香港時間5月15日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周五最新變化
|5月14日
星期四
|確診141.75萬
增2.74萬
（5月7日以來最高）
|5月13日
星期三
|確診139.01萬
增2.08萬
|5月12日
星期二
|確診136.93萬
增2.17萬
|5月11日
星期一
|確診134.76萬
增1.86萬
|5月10日
星期日
|確診132.9萬
增1.98萬
|5月9日
星期六
|確診130.92萬
增2.56萬
|5月8日
星期五
|確診128.36萬
增2.69萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會
特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（14日）下午，美國有超過141.7萬宗新冠肺炎確診病例，逾8.59萬人死亡。美國周四新增2.74萬人確診，為一周最高。
特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。
特朗普據報想改計法 壓低死亡數字
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美國疫情仍未受控，美國繼續對中國施加輿論壓力。特朗普再拿中美貿易協議扯上疫情，稱100份協議也抵不上疫情損失。美國14州檢察長去信特朗普，要求華府堅持中國為美國疫情賠償。
美國逾40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。
白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,417,889宗／85,906死
- ————————
- 紐約州／343,051宗／27,641死／未解封
- 新澤西州／142,704宗／9,946死／未解封
- 伊利諾伊州／87,937宗／3,928死／未解封
- 馬薩諸塞州／82,182宗／5,482死
- 加利福尼亞州／74,871宗／3,052死／未解封
- 賓夕法尼亞州／63,105宗／4,288死
- 密歇根州／49,582宗／4,787死／未解封
- 德克薩斯州／44,485宗／1,235死
- 佛羅里達州／43,210宗／1,875死
- 佐治亞州／35,977宗／1,545死
- 馬里蘭州／35,903宗／1,866死／未解封
- 康涅狄格州／35,464宗／3,219死
- 路易斯安那州／33,489宗／2,417死
- 弗吉尼亞州／27,813宗／956死
- 俄亥俄州／26,357宗／1,534死
- 印第安納州／26,053宗／1,646死
- 科羅拉多州／20,838宗／1,086死
- 華盛頓州／17,773宗／983死／未解封
- 北卡羅萊納州／16,966宗／641死
- 田納西州／16,699宗／287死
- 艾奧瓦州／13,675宗／318死
- 明尼蘇達州／13,435宗／672死
- 亞利桑那州／12,674宗／624死
- 羅德島州／12,016宗／468死
- 威斯康星州／11,275宗／434死
- 亞拉巴馬州／11,101宗／473死
- 密蘇里州／10,594宗／566死
- 密西西比州／10,483宗／480死
- 內布拉斯加州／9,260宗／103死
- 南卡羅萊納州／8,189宗／371死
- 堪薩斯州／7,705宗／189死
- 肯塔基州／7,225宗／328死
- 特拉華州／7,223宗／260死／未解封
- 猶他州／6,749宗／75死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／6,736宗／358死
- 內華達州／6,610宗／339死
- 新墨西哥州／5,503宗／242死
- 俄克拉荷馬州／4,963宗／284死
- 阿肯色州／4,366宗／98死
- 南達科他州／3,792宗／43死
- 俄勒岡州／3,479宗／137死
- 新罕布什爾州／3,382宗／151死
- 愛達荷州／2,351宗／72死
- 北達科他州／1,712宗／40死
- 緬因州／1,565宗／69死
- 西弗吉尼亞州／1,433宗／62死
- 佛蒙特州／932宗／53死
- 懷俄明州／701宗／7死
- 夏威夷州／637宗／17死
- 蒙大拿州／462宗／16死
- 阿拉斯加州／383宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,427宗／117死
- 關島／152宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／19宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周五（15日）下午。
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