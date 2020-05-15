【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數反彈至一周高，增至超過141萬染病，死亡人數近8.6萬。美國總統特朗普再將責任歸究中國，威脅切斷中美所有關係，遭《環球時報》總編胡錫進反駁。特朗普亦加緊將焦點轉向前總統奧巴馬。美國「吹哨人」則再度發功，早前指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。

特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,417,889 246,414 85,906 1,085,569

（增加中） 截至香港時間5月15日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周五最新變化 5月14日

星期四 確診141.75萬

增2.74萬

（5月7日以來最高） 5月13日

星期三 確診139.01萬

增2.08萬 5月12日

星期二 確診136.93萬

增2.17萬 5月11日

星期一 確診134.76萬

增1.86萬 5月10日

星期日 確診132.9萬

增1.98萬 5月9日

星期六 確診130.92萬

增2.56萬 5月8日

星期五 確診128.36萬

增2.69萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（14日）下午，美國有超過141.7萬宗新冠肺炎確診病例，逾8.59萬人死亡。美國周四新增2.74萬人確診，為一周最高。

特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。

特朗普據報想改計法 壓低死亡數字

美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資

美國疫情仍未受控，美國繼續對中國施加輿論壓力。特朗普再拿中美貿易協議扯上疫情，稱100份協議也抵不上疫情損失。美國14州檢察長去信特朗普，要求華府堅持中國為美國疫情賠償。

美國逾40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

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美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

總數 ／1,417,889宗／85,906死

／1,417,889宗／85,906死 ————————

紐約州 ／343,051宗／27,641死／未解封

／343,051宗／27,641死／未解封 新澤西州 ／142,704宗／9,946死／未解封

／142,704宗／9,946死／未解封 伊利諾伊州 ／87,937宗／3,928死／未解封

／87,937宗／3,928死／未解封 馬薩諸塞州 ／82,182宗／5,482死

／82,182宗／5,482死 加利福尼亞州 ／74,871宗／3,052死／未解封

／74,871宗／3,052死／未解封 賓夕法尼亞州 ／63,105宗／4,288死

／63,105宗／4,288死 密歇根州 ／49,582宗／4,787死／未解封

／49,582宗／4,787死／未解封 德克薩斯州 ／44,485宗／1,235死

／44,485宗／1,235死 佛羅里達州 ／43,210宗／1,875死

／43,210宗／1,875死 佐治亞州 ／35,977宗／1,545死

／35,977宗／1,545死 馬里蘭州 ／35,903宗／1,866死／未解封

／35,903宗／1,866死／未解封 康涅狄格州 ／35,464宗／3,219死

／35,464宗／3,219死 路易斯安那州 ／33,489宗／2,417死

／33,489宗／2,417死 弗吉尼亞州 ／27,813宗／956死

／27,813宗／956死 俄亥俄州 ／26,357宗／1,534死

／26,357宗／1,534死 印第安納州 ／26,053宗／1,646死

／26,053宗／1,646死 科羅拉多州 ／20,838宗／1,086死

／20,838宗／1,086死 華盛頓州 ／17,773宗／983死／未解封

／17,773宗／983死／未解封 北卡羅萊納州 ／16,966宗／641死

／16,966宗／641死 田納西州 ／16,699宗／287死

／16,699宗／287死 艾奧瓦州 ／13,675宗／318死

／13,675宗／318死 明尼蘇達州 ／13,435宗／672死

／13,435宗／672死 亞利桑那州 ／12,674宗／624死

／12,674宗／624死 羅德島州 ／12,016宗／468死

／12,016宗／468死 威斯康星州 ／11,275宗／434死

／11,275宗／434死 亞拉巴馬州 ／11,101宗／473死

／11,101宗／473死 密蘇里州 ／10,594宗／566死

／10,594宗／566死 密西西比州 ／10,483宗／480死

／10,483宗／480死 內布拉斯加州 ／9,260宗／103死

／9,260宗／103死 南卡羅萊納州 ／8,189宗／371死

／8,189宗／371死 堪薩斯州 ／7,705宗／189死

／7,705宗／189死 肯塔基州 ／7,225宗／328死

／7,225宗／328死 特拉華州 ／7,223宗／260死／未解封

／7,223宗／260死／未解封 猶他州 ／6,749宗／75死

／6,749宗／75死 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／6,736宗／358死

／6,736宗／358死 內華達州 ／6,610宗／339死

／6,610宗／339死 新墨西哥州 ／5,503宗／242死

／5,503宗／242死 俄克拉荷馬州 ／4,963宗／284死

／4,963宗／284死 阿肯色州 ／4,366宗／98死

／4,366宗／98死 南達科他州 ／3,792宗／43死

／3,792宗／43死 俄勒岡州 ／3,479宗／137死

／3,479宗／137死 新罕布什爾州 ／3,382宗／151死

／3,382宗／151死 愛達荷州 ／2,351宗／72死

／2,351宗／72死 北達科他州 ／1,712宗／40死

／1,712宗／40死 緬因州 ／1,565宗／69死

／1,565宗／69死 西弗吉尼亞州 ／1,433宗／62死

／1,433宗／62死 佛蒙特州 ／932宗／53死

／932宗／53死 懷俄明州 ／701宗／7死

／701宗／7死 夏威夷州 ／637宗／17死

／637宗／17死 蒙大拿州 ／462宗／16死

／462宗／16死 阿拉斯加州 ／383宗／10死

／383宗／10死 ————————

美國領地：

波多黎各／2,427宗／117死

關島／152宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／19宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（15日）下午。

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