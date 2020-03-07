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【美國疫情分佈圖】夏威夷也確診 近30州失守

環球社會熱點 11:53 2020/03/07

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】病毒擴散近30州 紐約西雅圖洛杉磯染病 加州緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，一天間失陷近10州，以至夏威夷也出現首宗確診。新冠肺炎疫情現已遍佈美國近60%州份。紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至47宗，並涉及美國最大城市紐約市。美國疫情死亡人數增至14人，新冠肺炎病例升至逾300宗。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。

【國際疫情總覽 最新消息】

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

【歐洲疫情分佈】德國爆升梵蒂岡城破 英國首死確診破百

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（7日）早上，美國共有327宗新冠肺炎確診病例，比周五晚激增約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。

最新一批確診州份遍佈美國四方，包括夏威夷州、中西部明尼蘇達州、內布拉斯加州、南部南卡羅萊納州、肯塔基州、東北部賓夕法尼亞州、康涅狄格州，反映疫情正在美國迅速散播。

紐約州確診人數，數天內由1宗猛增至47宗，紐約當局證實疫情出現社區傳播。紐約市以北韋斯切斯特縣（Westchester County）病例增至27宗。韋斯切斯特縣一名50多歲男居民確診，他在紐約市曼哈頓一律師樓工作，現時留院情況嚴重。

紐約市所在紐約縣確診人數也增至16人。

【日本疫情分佈】確診狂增57宗 停免簽爆外交戰

【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境

華盛頓州最嚴重3原因 料已有500人染病

華盛頓州與加州疫情繼續惡化。華盛頓州確診人數增至83人，其中58人來自西雅圖市所在地金縣（King County）。金縣一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。

金縣也再多1名病人死亡，使美國疫情死亡人數增至14。14死者中13人都來自華盛頓州，其餘1人來自加州。

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加州首死者曾坐遊輪至尊公主號 21人疑染病

加州死曾坐遊輪至尊公主號。加州限制至尊公主號泊岸，船上目前至少有21人確診。華府安排至尊公主號前往特定港口靠岸，為船上所有人員做病毒測試。

加州政府本周亦頒佈緊急狀態抗疫。州內確診增至63人，其中聖何塞市相鄰聖克拉拉市（Santa Clara）佔24人、洛杉磯市佔13人。

至尊公主號禁靠岸加州 公主遊輪聲稱暫無確診

【加拿大疫情分佈圖】逾50確診 多倫多卑詩省重災

美國南部馬里蘭、田納西州，西部科羅拉多、內華達州也最新染疫。美國50州之中，疫情州份增至28個，接近3分2%。

無視世衛定性 德國宣布病毒全球大流行

美國末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品

美國新冠肺炎疫情分佈圖。紅色州份確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

英國恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃

「避開人群就是救命」日本指年輕人無意中播毒

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 西部
  • 華盛頓州／83宗／13死
  • 加利福尼亞州／63宗／1死
  • 科羅拉多州／8宗
  • 亞利桑那州／3宗
  • 俄勒岡州／3宗
  • 內華達州／2宗
  • 夏威夷州／1宗
  • 猶他州／治療染病返國者
  • 中西部
  • 伊利諾伊州／6宗
  • 印第安納州／1宗
  • 明尼蘇達州／1宗
  • 內布拉斯加州／1宗
  • 威斯康星州／1宗
  • 南部
  • 佛羅里達州／4宗
  • 德克薩斯州／7宗
  • 馬里蘭州／3宗
  • 佐治亞州／2宗
  • 北卡羅萊納州／2宗
  • 南卡羅萊納州／2宗
  • 肯塔基州／1宗
  • 田納西州／1宗
  • 東北部
  • 紐約州／47宗
  • 馬薩諸塞州／8宗
  • 新澤西州／3宗
  • 新罕布什爾州／2宗
  • 羅德島州／3宗
  • 賓夕法尼亞州／2宗
  • 康涅狄格州／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／45宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • 總數：28州／327宗／14死

以上數字截至香港時間周六（7日）早上；州份所屬地區劃分按照美國人口普查局（United States Census Bureau）定義。

南韓文在寅認「口罩大亂」民眾排隊零收獲

日本哮喘藥 助73歲女患者打贏新冠肺炎

美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯早前宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

彭斯亦坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。

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