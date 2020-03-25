【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半

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【美國疫情】蘋果疫情中重開有先例 非盲從特朗普指示
新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州，確診人數正以每天接近5位數增加，最新突破5.5萬宗，增長速度超越歐洲重災區意大利。美國確診人數全球僅次中國及意大利，紐約州確診人數更佔一半，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區，醫院床位和呼吸機均告短缺。
紐約州、加州等美國10個州份都頒令限制民眾出行，涉及約1億人，佔美國人口3分1。美國疫情更導致內部「封關」，佛羅里達州下令紐約等州旅客強制檢疫。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（25日）上午，美國共有55041宗新冠肺炎確診病例，比前一天下午增加近1萬宗。相比下，意大利現時一天新增約5000宗病例。
美國疫情增約200死，死亡人數升至790人。
紐約州疫情最為嚴重，確診人數增近3000人，至26374人，佔全美近一半。紐約州死亡人數亦增近百人至271人。
紐約州疫情現時與歐洲最嚴重意大利、西班牙等國十分相似，紐約州醫院床位和呼吸機都極其短缺。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）炮轟華府支援呼吸機不足，等同判處數以萬計紐約病人死刑後，華府宣佈增調呼吸機前往紐約州。
佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（25日）上午。
美國現時確診人數全球第三，僅次中國的8.1萬餘宗，以及意大利的約6.9萬宗。
隨著確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。
美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元