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【美國疫情分佈圖】增至9死 華盛頓確診超越加州

環球社會熱點 09:20 2020/03/04

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新冠肺炎美國疫情分佈圖 病擴散逾10州 紐約西雅圖等大城市染病

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，新冠肺炎死亡人數增至9人，全在西岸華盛頓州。美國疫情確診病例升至逾120宗，華盛頓州人數超越加州。疫情延至美國各方14州、紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市都有確診個案。加州及華盛頓州是美國疫情重災區，集中了約70%美國本地病例。

【國際疫情總覽 最新消息】

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（4日）上午，美國共有122宗新冠肺炎確診病例，比周二傍晚大增17例。美國確診病例之中，45人為鑽石公主號遊輪返美公民，其餘77宗分佈在美國14個州份。

華盛頓州成為美國疫情最重災區。華盛頓州西雅圖市所在地金縣（King County），確診人數由14激增50%至21。當地一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。

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美國新增3宗死亡病例亦都出現在金縣，縣內死亡人數增至8人。其餘一名死者來自西雅圖市附近另一縣。美國疫情至今死亡人數為9人。

華盛頓州確診人數目前升至27人，超越加州的25人，並集中了所有死亡病例。

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美國新確肺炎確診人數突破100後，華府語氣也愈發嚴重。美國副總統彭斯日前坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。

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新冠肺炎美國疫情病例集中在西岸，但美國東岸、中部和南部都出現疫情。最新染疫州份為北卡羅萊納州，1人確診。

紐約州確診人數升至2人。其中一人來自紐約市曼哈頓區，最近曾經前往伊朗。東岸另一大城市波士頓也有病例。

美國中西部伊利諾爾州大城市芝加哥、南部佛羅里達州、德州亦有確診個案。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 西部
  • 華盛頓州／27宗／9死
  • 加利福尼亞州／25宗
  • 俄勒岡州／3宗
  • 亞利桑那州／2宗
  • 中西部
  • 伊利諾伊州／4宗
  • 威斯康星州／1宗
  • 南部
  • 佛羅里達州／3宗
  • 佐治亞州／2宗
  • 北卡羅萊納州／1宗
  • 德克薩斯州／1宗
  • 東北部
  • 馬薩諸塞州／2宗
  • 新罕布什爾／2宗
  • 紐約州／2宗
  • 羅德島州／2宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／45宗
  • 總數：14州／122宗／9死

以上數字截至香港時間周三（4日）上午。

除了上述出現確診病例州份，內布拉斯加州、猶他州亦正治療返美新冠肺炎病人，或疑似患者，使美國涉及疫情州份達到16個。

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