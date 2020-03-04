【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖 病擴散逾10州 紐約西雅圖等大城市染病

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，新冠肺炎死亡人數增至9人，全在西岸華盛頓州。美國疫情確診病例升至逾120宗，華盛頓州與加州確診人數遙遙超前其他州份，成為美國疫情重災區。新冠肺炎疫情至今延至美國各方14州、紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市都有確診個案。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（4日）下午，美國共有125宗新冠肺炎確診病例，比早上再增3宗，全部來自加州。

最新確診總數更較周二傍晚大增20例。美國確診病例之中，45人為鑽石公主號遊輪返美公民，其餘80宗分佈在美國14個州份。

加州及華盛頓州是美國疫情重災區，目前分別有28及27宗病例，合計集中了約70%美國本地病例。

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華盛頓州西雅圖市一帶疫情尤其嚴重。西雅圖市所在地金縣（King County），確診人數由14激增50%至21。當地一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。

美國最新3宗死亡病例亦都出現在金縣，縣內死亡人數增至8人。其餘一名死者來自西雅圖市附近另一縣。美國疫情至今死亡人數為9人。

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美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯周二宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

彭斯日前坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。

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新冠肺炎美國疫情病例集中在西岸，但美國東岸、中部和南部都出現疫情。最新染疫州份為北卡羅萊納州，1人確診。

紐約州確診人數升至2人。其中一人來自紐約市曼哈頓區，最近曾經前往伊朗。東岸另一大城市波士頓也有病例。

美國中西部伊利諾爾州大城市芝加哥、南部佛羅里達州、德州亦有確診個案。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。紅色州份確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

西部

加利福尼亞州／28宗

華盛頓州／27宗／9死

俄勒岡州／3宗

亞利桑那州／2宗

猶他州／治療染病返國者

中西部

伊利諾伊州／4宗

威斯康星州／1宗

內布拉斯加州／治療染病返國者

南部

佛羅里達州／3宗

佐治亞州／2宗

北卡羅萊納州／1宗

德克薩斯州／1宗

東北部

馬薩諸塞州／2宗

新罕布什爾／2宗

紐約州／2宗

羅德島州／2宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

總數：16州／122宗／9死

以上數字截至香港時間周三（4日）下午。

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