【美國疫情分佈圖】單日死亡創新高 改指引籲戴口罩

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【美國疫情】疾控中心終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟
美國疫情繼續加速擴散，確診迫近28萬，佔全球確診比率四分一。美國疫情一日新增近1,500人死亡，單日新增死亡個案為歷史新高，累計死亡人數破7,000人，為全球第三。
美國疾控中心（CDC）一改早前所指，有病徵才需要戴口罩的說法，改為建議所有民眾外出時需戴口罩。美國總統特朗普表示，此指引僅屬建議性質，他自己則未必會跟從。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|4月3日
星期五
|確診27.7萬
（佔全球25%）
增3.2萬
|確診109.93萬
增8.36萬
|4月2日
星期四
|確診24.5萬
（佔全球24%）
增3.18萬
|確診101.57萬
增8.31萬
|4月1日
星期三
|確診21.34萬
（佔全球23%）
增2.52萬
|確診93.26萬
增7.51萬
|3月31日
星期二
|確診18.82萬
（佔全球22%）
增2.64萬
|確診85.75萬
增9.51萬
|3月30日
星期一
|確診16.18萬
（佔全球21%）
增2.09萬
|確診78.24萬
增6.23萬
|數字未反映周六最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（4日）上午，美國共有超過27.7萬宗新冠肺炎確診病例，劇增3.2萬宗，速度比此前更高。
美國確診人數現佔全球近110萬人的25%，比率多日持續上升。這意味全球每4名確診者，就有1人在美國。
美國疫情重災區紐約州，情況未見好轉，確診人數繼續以每天約7,000人高速上升，累計近10.3萬宗，比中國全國8.2萬宗還多。
紐約州死亡人數增至2,935，至少1,867名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周五更警告，以目前消耗率計算，全州的呼吸機只是夠用6日。
美國疫情一日增添近1,500人死亡，累計死亡人數突破升至7,152人，是繼意大利、西班牙後全球第三高。
白宮日前預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周六（4日）上午。
美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
美國頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至4月4日，美國還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。