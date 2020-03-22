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【美國疫情分佈圖】單日急增1/3近7000宗 紐約確診破萬 全美340死

環球社會熱點 21:03 2020/03/22

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州。美國加強檢測下，新冠肺炎確診人數也迅速增加，累計已增至逾2.6萬宗。紐約州確診數字突破1萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國5州實施居家令 全國4分1人口禁足

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（22日）下午，美國共有26747宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約7000宗。美國疫情再增約80死，死亡人數升至340人。

紐約州疫情極其嚴重，確診數字升至12315，死亡人數也增至76。相比下，美國疫情第二嚴重州份華盛頓州，至今有1793人確診，死亡則有94人。

特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。

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【歐洲疫情分佈】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】四國所有縣失守 東京確診破百

【美國封關加拿大】封關國家地區措施列表

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／12315宗／76死
  • 華盛頓州／1793宗／94死
  • 加利福尼亞州／1470宗／27死
  • 新澤西州／1327宗／11死
  • 密歇根州／790宗／7死
  • 佛羅里達州／763宗／13死
  • 路易斯安那州／763宗／20死
  • 伊利諾伊州／753宗／6死
  • 佐治亞州／555宗／20死
  • 德克薩斯州／554宗／5死
  • 馬薩諸塞州／529宗／1死
  • 科羅拉多州／475宗／6死
  • 賓夕法尼亞州／399宗／2死
  • 田納西州／371宗／1死
  • 威斯康星州／282宗／4死
  • 北卡羅萊納州／261宗
  • 俄亥俄州／248宗／3死
  • 康涅狄格州／223宗／4死
  • 馬里蘭州／193宗／2死
  • 南卡羅萊納州／174宗／3死
  • 內華達州／157宗／2死
  • 弗吉尼亞州／156宗／2死
  • 密西西比州／140宗／1死
  • 明尼蘇達州／137宗／1死
  • 俄勒岡州／137宗／5死
  • 猶他州／136宗
  • 亞拉巴馬州／131宗
  • 印第安納州／128宗／4死
  • 阿肯色州／122宗
  • 亞利桑那州／104宗／1死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／98宗／1死
  • 肯塔基州／87宗／3死
  • 密蘇里州／81宗／3死
  • 緬因州／70宗
  • 艾奧瓦州／69宗
  • 羅德島州／66宗
  • 新罕布什爾州／65宗
  • 堪薩斯州／57宗／2死
  • 新墨西哥州／57宗
  • 俄克拉荷馬州／53宗／1死
  • 佛蒙特州／49宗／2死
  • 夏威夷州／48宗
  • 特拉華州／45宗
  • 愛達荷州／42宗
  • 內布拉斯加州／38宗
  • 蒙大拿州／30宗
  • 北達科他州／28宗
  • 懷俄明州／23宗
  • 阿拉斯加／14宗
  • 南達科他州／14宗／1死
  • 西弗吉尼亞州／12宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／21宗／1死
  • 關島／15宗
  • 美屬維珍群島／6宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／23宗
  • ————————
  • 總數／26747宗／340死

以上數字截至香港時間周日（22日）下午。

共和黨倡4萬億救市 由聯儲局借錢予財困企業

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元

美國或派兩次錢 大人1000美元細路500

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口

美國目前所有州份，確診病例數目都在10宗以上。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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