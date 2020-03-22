【美國疫情分佈圖】單日急增1/3近7000宗 紐約確診破萬 全美340死

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州。美國加強檢測下，新冠肺炎確診人數也迅速增加，累計已增至逾2.6萬宗。紐約州確診數字突破1萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（22日）下午，美國共有26747宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約7000宗。美國疫情再增約80死，死亡人數升至340人。
紐約州疫情極其嚴重，確診數字升至12315，死亡人數也增至76。相比下，美國疫情第二嚴重州份華盛頓州，至今有1793人確診，死亡則有94人。
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隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／12315宗／76死
- 華盛頓州／1793宗／94死
- 加利福尼亞州／1470宗／27死
- 新澤西州／1327宗／11死
- 密歇根州／790宗／7死
- 佛羅里達州／763宗／13死
- 路易斯安那州／763宗／20死
- 伊利諾伊州／753宗／6死
- 佐治亞州／555宗／20死
- 德克薩斯州／554宗／5死
- 馬薩諸塞州／529宗／1死
- 科羅拉多州／475宗／6死
- 賓夕法尼亞州／399宗／2死
- 田納西州／371宗／1死
- 威斯康星州／282宗／4死
- 北卡羅萊納州／261宗
- 俄亥俄州／248宗／3死
- 康涅狄格州／223宗／4死
- 馬里蘭州／193宗／2死
- 南卡羅萊納州／174宗／3死
- 內華達州／157宗／2死
- 弗吉尼亞州／156宗／2死
- 密西西比州／140宗／1死
- 明尼蘇達州／137宗／1死
- 俄勒岡州／137宗／5死
- 猶他州／136宗
- 亞拉巴馬州／131宗
- 印第安納州／128宗／4死
- 阿肯色州／122宗
- 亞利桑那州／104宗／1死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／98宗／1死
- 肯塔基州／87宗／3死
- 密蘇里州／81宗／3死
- 緬因州／70宗
- 艾奧瓦州／69宗
- 羅德島州／66宗
- 新罕布什爾州／65宗
- 堪薩斯州／57宗／2死
- 新墨西哥州／57宗
- 俄克拉荷馬州／53宗／1死
- 佛蒙特州／49宗／2死
- 夏威夷州／48宗
- 特拉華州／45宗
- 愛達荷州／42宗
- 內布拉斯加州／38宗
- 蒙大拿州／30宗
- 北達科他州／28宗
- 懷俄明州／23宗
- 阿拉斯加／14宗
- 南達科他州／14宗／1死
- 西弗吉尼亞州／12宗
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- 美國領地：
- 波多黎各／21宗／1死
- 關島／15宗
- 美屬維珍群島／6宗
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- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／23宗
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- 總數／26747宗／340死
以上數字截至香港時間周日（22日）下午。
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美國疫情可持續多久 華府料最少18個月
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者
特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬
特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
美國或派兩次錢 大人1000美元細路500
美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口
美國目前所有州份，確診病例數目都在10宗以上。
美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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