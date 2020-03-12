【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日

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【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運
新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數突破1300，並再有5州染疫，使美國疫情已擴至42州，佔全美50州逾80%。美國總統特朗普採取非常措施，禁止歐洲公民入境美國30日。特朗普又炮轟歐盟防疫不力，指摘是歐洲旅客令美國疫情擴大。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（12日）上午，美國共有1312宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗。
最新失守5州分別為特拉華、蒙大拿、新墨西哥、南達科他，以及懷俄明州。其中南達科他疫情嚴重，首批病例多達8宗，並有1人死亡。
美國疫情再添約10名死者，死亡人數增至38人，其中30人來自西岸華盛頓州。加州4死、佛羅里達州2死，新澤西州與南達科他州各1死。
美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達550，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）近半。
美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至接近100宗，全美第四嚴重。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周四（12日）上午。
紐約州新冠肺炎病例增至220宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。
紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。
另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號日前停泊在加州三藩市對面奧克蘭港，乘客分批送往空軍基地隔離。
至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。
至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。