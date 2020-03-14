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【美國疫情分佈圖】全國突破2000確診 只剩一州未失守

環球社會熱點 12:27 2020/03/14

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破1300 封關歐洲30日

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數突破2000，更已擴至49州。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，美國全國進入緊急狀態，將向各地方政府提供最多500億美元資金抗疫。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國封關歐洲恐損經濟 美股市前瀉1200點

全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（14日）早上，美國共有至少2199宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。死亡人數增至47人，其中37人來自西岸華盛頓州。

【全球大流行】美頒全國緊急令抗疫 聯邦政府擬500億美元紓民困

【美國疫情】美國進入緊急狀態 斯塔福德法是甚麼？

美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達809，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）37%。

美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至123宗，全美第四嚴重。

德國死亡率奇低之謎 1500確診僅2死

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美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 華盛頓州／568宗／37死
  • 紐約州／421宗
  • 加利福尼亞州／241宗／4死
  • 馬薩諸塞州／123宗
  • 科羅拉多州／77宗
  • 佛羅里達州／51宗／2死
  • 新澤西州／50宗／1死
  • 伊利諾伊州／46宗
  • 佐治亞州／42宗／1死
  • 賓夕法尼亞州／41宗
  • 德克薩斯州／39宗
  • 路易斯安那州／36宗
  • 俄勒岡州／30宗
  • 弗吉尼亞州／30宗
  • 田納西州／26宗
  • 密歇根州／25宗
  • 威斯康星州／19宗
  • 艾奧瓦州／17宗
  • 馬里蘭州／17宗
  • 內華達州／17宗
  • 明尼蘇達州／14宗
  • 內布拉斯加州／14宗
  • 北卡羅萊納州／14宗
  • 羅德島州／14宗
  • 俄亥俄州／13宗
  • 南卡羅萊納州／13宗
  • 印第安納州／12宗
  • 康涅狄格州／11宗
  • 肯塔基州／11宗
  • 亞利桑那州／10宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／10宗
  • 新墨西哥州／10宗
  • 阿肯色州／9宗／1死
  • 南達科他州／9宗／1死
  • 堪薩斯州／6宗
  • 密西西比州／6宗
  • 新罕布什爾州／6宗
  • 亞拉巴馬州／5宗
  • 猶他州／5宗
  • 特拉華州／4宗
  • 密蘇里州／4宗
  • 緬因州／3宗
  • 俄克拉荷馬州／3宗
  • 夏威夷州／2宗
  • 佛蒙特州／2宗
  • 阿拉斯加／2宗
  • 愛達荷州／1宗
  • 蒙大拿州／1宗
  • 北達科他州／1宗
  • 懷俄明州／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／46宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • ————————
  • 總數／49州／2199宗／74死

以上數字截至香港時間周六（14日）早上。

美國確診何以這般低 疾控中心只測試1583人

【意大利疫情】醫院主管澄清 沒有任由病人死去

紐約州新冠肺炎病例增至421宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

【新冠肺炎】中招個肺會點？ 澳洲呼吸科醫生詳盡拆解

白宮堅稱 特朗普不需病毒測試

另一方面，爆出疫情的至尊公主號日前停泊在加州三藩市對面奧克蘭港，大分乘客已經下船，並送往空軍基地隔離。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

至尊公主號獲安排在加州奧克蘭泊岸。奧克蘭與三藩市隔岸相望，並有橋樑連接

【全球大流行】確診名人一覽 巴西總統博爾索納羅也中招

至尊公主號泊三藩市 乘客往空軍基地隔離

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