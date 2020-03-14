【美國疫情分佈圖】全國突破2000確診 只剩一州未失守

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破1300 封關歐洲30日

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數突破2000，更已擴至49州。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，美國全國進入緊急狀態，將向各地方政府提供最多500億美元資金抗疫。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（14日）早上，美國共有至少2199宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。死亡人數增至47人，其中37人來自西岸華盛頓州。

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美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達809，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）37%。

美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至123宗，全美第四嚴重。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／568宗／37死

紐約州／421宗

加利福尼亞州／241宗／4死

馬薩諸塞州／123宗

科羅拉多州／77宗

佛羅里達州／51宗／2死

新澤西州／50宗／1死

伊利諾伊州／46宗

佐治亞州／42宗／1死

賓夕法尼亞州／41宗

德克薩斯州／39宗

路易斯安那州／36宗

俄勒岡州／30宗

弗吉尼亞州／30宗

田納西州／26宗

密歇根州／25宗

威斯康星州／19宗

艾奧瓦州／17宗

馬里蘭州／17宗

內華達州／17宗

明尼蘇達州／14宗

內布拉斯加州／14宗

北卡羅萊納州／14宗

羅德島州／14宗

俄亥俄州／13宗

南卡羅萊納州／13宗

印第安納州／12宗

康涅狄格州／11宗

肯塔基州／11宗

亞利桑那州／10宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／10宗

新墨西哥州／10宗

阿肯色州／9宗／1死

南達科他州／9宗／1死

堪薩斯州／6宗

密西西比州／6宗

新罕布什爾州／6宗

亞拉巴馬州／5宗

猶他州／5宗

特拉華州／4宗

密蘇里州／4宗

緬因州／3宗

俄克拉荷馬州／3宗

夏威夷州／2宗

佛蒙特州／2宗

阿拉斯加／2宗

愛達荷州／1宗

蒙大拿州／1宗

北達科他州／1宗

懷俄明州／1宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／49州／2199宗／74死

以上數字截至香港時間周六（14日）早上。

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紐約州新冠肺炎病例增至421宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

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另一方面，爆出疫情的至尊公主號日前停泊在加州三藩市對面奧克蘭港，大分乘客已經下船，並送往空軍基地隔離。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

▲ 至尊公主號獲安排在加州奧克蘭泊岸。奧克蘭與三藩市隔岸相望，並有橋樑連接

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