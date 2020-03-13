【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破1300 封關歐洲30日

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數突破1700，更已擴至46州。美國總統特朗普日前採取非常措施，禁止歐洲公民入境美國30日。特朗普又炮轟歐盟防疫不力，指摘是歐洲旅客令美國疫情擴大。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（13日）早上，美國共有1721宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗。

美國疫情擴至46州，現在只剩愛達荷、亞拉巴馬、西弗吉尼亞、蒙大拿未有疫情。死亡人數增至39人，其中31人來自西岸華盛頓州。

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美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達672，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）40%。

美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至108宗，全美第四嚴重。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／420宗／31死

紐約州／328宗

加利福尼亞州／252宗／4死

馬薩諸塞州／108宗

科羅拉多州／49宗

佐治亞州／31宗／1死

佛羅里達州／45宗／2死

伊利諾伊州／32宗

新澤西州／29宗／1死

德克薩斯州／36宗

俄勒岡州／23宗

賓夕法尼亞州／22宗

艾奧瓦州／16宗

路易斯安那州／14宗

馬里蘭州／13宗

印第安納州／12宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／10宗

內布拉斯加州／24宗

南卡羅萊納州／12宗

亞利桑那州／9宗

北卡羅萊納州／15宗

田納西州／18宗

弗吉尼亞州／17宗

肯塔基州／11宗

南達科他州／8宗／1死

內華達州／10宗

威斯康星州／8宗

明尼蘇達州／9宗

新罕布什爾州／6宗

俄亥俄州／5宗

羅德島州／5宗

新墨西哥州／6宗

康涅狄格州／6宗

猶他州／3宗

夏威夷州／2宗

密歇根州／12宗

俄克拉荷馬州／4宗

佛蒙特州／2宗

阿肯色州／6宗

特拉華州／4宗

堪薩斯州／5宗／1死

密西西比州／1宗

密蘇里州／2宗

北達科他州／1宗

懷俄明州／1宗

緬因州／1宗

阿拉斯加／1宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／46州／1721宗／39死

以上數字截至香港時間周五（13日）早上。

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紐約州新冠肺炎病例增至328宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

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另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號日前停泊在加州三藩市對面奧克蘭港，乘客分批送往空軍基地隔離。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

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