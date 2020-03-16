【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破3700 僅剩1州無病 阿拉斯加都已中招

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國。美國50州之中，只剩西弗吉尼亞州未有疫情。美國新冠肺炎疫情確診人數升至超過3700，至今68人死亡。紐約市110萬學生停課。美國聯儲局突然大幅減息1厘，為2周內第2度緊急減息，美國自金融海嘯後重返零息時代。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（16日）傍晚，美國共有3734宗新冠肺炎確診病例。美國疫情死亡人數增至68人，其中42人來自西岸華盛頓州。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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除了重災區華盛頓州、紐約州及加州，馬薩諸塞州、佛羅里達州、科羅拉多州、佐治亞州、路易斯安那州、新澤西州都有超過100宗以上確診病例。

疫情引起美國民眾恐慌，沃爾瑪等大型商店出現搶購潮。美國總統特朗普嘗試派定心丸，呼籲美國人「放鬆」，不要囤積物資。

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美國入境禁令亦由歐洲大陸，擴大至英國及愛爾蘭。大批美國公民由歐洲湧回國，美國機場入境大排長龍。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少500宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／769宗／42死

紐約州／744宗／6死

加利福尼亞州／431宗／6死

馬薩諸塞州／164宗

佛羅里達州／136宗／4死

科羅拉多州／131宗／1死

佐治亞州／111宗／1死

路易斯安那州／103宗／2死

新澤西州／101宗／2死

伊利諾伊州／92宗

德克薩斯州／77宗

賓夕法尼亞州／66宗

密歇根州／45宗

弗吉尼亞州／45宗／1死

俄勒岡州／39宗／1死

田納西州／39宗

俄亥俄州／37宗

明尼蘇達州／35宗

威斯康星州／34宗

北卡羅萊納州／33宗

馬里蘭州／32宗

南卡羅萊納州／28宗

猶他州／28宗

康涅狄格州／28宗

內華達州／26宗

亞拉巴馬州／22宗

艾奧瓦州／22宗

肯塔基州／21宗

印第安納州／20宗

羅德島州／20宗

內布拉斯加州／19宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／18宗

阿肯色州／16宗

亞利桑那州／13宗

新罕布什爾州／13宗

新墨西哥州／13宗

緬因州／12宗

密西西比州／10宗

南達科他州／9宗／1死

堪薩斯州／8宗／1死

佛蒙特州／8宗

特拉華州／7宗

蒙大拿州／7宗

俄克拉荷馬州／7宗

夏威夷州／6宗

愛達荷州／5宗

密蘇里州／5宗

懷俄明州／3宗

阿拉斯加／1宗

北達科他州／1宗

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美國領地：

波多黎各／5宗

關島／3宗

美屬維珍群島／1宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／21宗

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本地總數／49州／3734宗／68死

以上數字截至香港時間周一（16日）上午。

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