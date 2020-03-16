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【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死

環球社會熱點 11:36 2020/03/16

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破3700 僅剩1州無病 阿拉斯加都已中招

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國。美國50州之中，只剩西弗吉尼亞州未有疫情。美國新冠肺炎疫情確診人數升至超過3700，至今68人死亡。紐約市110萬學生停課。美國聯儲局突然大幅減息1厘，為2周內第2度緊急減息，美國自金融海嘯後重返零息時代。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

減息1厘再嚇怕市場 美股期指挫5%跌停

紐約公立學校關閉 110萬名學生停課

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（16日）傍晚，美國共有3734宗新冠肺炎確診病例。美國疫情死亡人數增至68人，其中42人來自西岸華盛頓州。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

美國緊急狀態抗疫 擬斥500億美元紓困

民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短

除了重災區華盛頓州、紐約州及加州，馬薩諸塞州、佛羅里達州、科羅拉多州、佐治亞州、路易斯安那州、新澤西州都有超過100宗以上確診病例。

疫情引起美國民眾恐慌，沃爾瑪等大型商店出現搶購潮。美國總統特朗普嘗試派定心丸，呼籲美國人「放鬆」，不要囤積物資。

特朗普籲國民放鬆 而非囤積食物

美國入境禁令亦由歐洲大陸，擴大至英國及愛爾蘭。大批美國公民由歐洲湧回國，美國機場入境大排長龍。

美國入境禁令擴大至英國愛爾蘭 機場大混亂

【歐洲疫情分佈】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少500宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

意大利死亡率為何高過湖北 南韓極低

德國死亡率奇低之謎 1500確診僅2死

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 華盛頓州／769宗／42死
  • 紐約州／744宗／6死
  • 加利福尼亞州／431宗／6死
  • 馬薩諸塞州／164宗
  • 佛羅里達州／136宗／4死
  • 科羅拉多州／131宗／1死
  • 佐治亞州／111宗／1死
  • 路易斯安那州／103宗／2死
  • 新澤西州／101宗／2死
  • 伊利諾伊州／92宗
  • 德克薩斯州／77宗
  • 賓夕法尼亞州／66宗
  • 密歇根州／45宗
  • 弗吉尼亞州／45宗／1死
  • 俄勒岡州／39宗／1死
  • 田納西州／39宗
  • 俄亥俄州／37宗
  • 明尼蘇達州／35宗
  • 威斯康星州／34宗
  • 北卡羅萊納州／33宗
  • 馬里蘭州／32宗
  • 南卡羅萊納州／28宗
  • 猶他州／28宗
  • 康涅狄格州／28宗
  • 內華達州／26宗
  • 亞拉巴馬州／22宗
  • 艾奧瓦州／22宗
  • 肯塔基州／21宗
  • 印第安納州／20宗
  • 羅德島州／20宗
  • 內布拉斯加州／19宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／18宗
  • 阿肯色州／16宗
  • 亞利桑那州／13宗
  • 新罕布什爾州／13宗
  • 新墨西哥州／13宗
  • 緬因州／12宗
  • 密西西比州／10宗
  • 南達科他州／9宗／1死
  • 堪薩斯州／8宗／1死
  • 佛蒙特州／8宗
  • 特拉華州／7宗
  • 蒙大拿州／7宗
  • 俄克拉荷馬州／7宗
  • 夏威夷州／6宗
  • 愛達荷州／5宗
  • 密蘇里州／5宗
  • 懷俄明州／3宗
  • 阿拉斯加／1宗
  • 北達科他州／1宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／5宗
  • 關島／3宗
  • 美屬維珍群島／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／46宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • ————————
  • 本地總數／49州／3734宗／68死

以上數字截至香港時間周一（16日）上午。

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