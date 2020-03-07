【美國疫情分佈圖】佛州首現兩死 近30州失守

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】病毒擴散近30州 紐約西雅圖洛杉磯染病 加州緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，一天間失陷近10州，以至夏威夷也出現首宗確診，佛羅里達州更錄得2宗死亡個案。新冠肺炎疫情現已遍佈美國近60%州份。紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至47宗，並涉及美國最大城市紐約市。美國疫情死亡人數增至14人，新冠肺炎病例升至逾300宗。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（7日）下午，美國共有338宗新冠肺炎確診病例，比周五晚激增約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。

最新一批確診州份遍佈美國四方，包括夏威夷州、中西部明尼蘇達州、內布拉斯加州、南部南卡羅萊納州、肯塔基州、東北部賓夕法尼亞州、康涅狄格州，反映疫情正在美國迅速散播。

紐約州確診人數，數天內由1宗猛增至47宗，紐約當局證實疫情出現社區傳播。紐約市以北韋斯切斯特縣（Westchester County）病例增至27宗。韋斯切斯特縣一名50多歲男居民確診，他在紐約市曼哈頓一律師樓工作，現時留院情況嚴重。

紐約市所在紐約縣確診人數也增至16人。

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華盛頓州最嚴重3原因 料已有500人染病

華盛頓州與加州疫情繼續惡化。華盛頓州確診人數增至87人，其中59人來自西雅圖市所在地金縣（King County）。金縣一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。

金縣也再多1名病人死亡，使美國疫情死亡人數增至16。16死者中13人都來自華盛頓州，2人來自佛羅里達州，1人來自加州。

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加州首死者曾坐遊輪至尊公主號 21人疑染病

加州死者曾坐遊輪至尊公主號。加州限制至尊公主號泊岸，船上目前至少有21人確診。華府安排至尊公主號前往特定港口靠岸，為船上所有人員做病毒測試。

加州政府本周亦頒佈緊急狀態抗疫。州內確診增至63人，其中聖何塞市相鄰聖克拉拉市（Santa Clara）佔24人、洛杉磯市佔13人。

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美國南部馬里蘭、田納西州，西部科羅拉多、內華達州也最新染疫。美國50州之中，疫情州份增至28個，接近3分2。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。紅色州份確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

西部

華盛頓州／87宗／13死

加利福尼亞州／65宗／1死

科羅拉多州／8宗

亞利桑那州／3宗

俄勒岡州／3宗

內華達州／2宗

夏威夷州／1宗

猶他州／1宗

中西部

伊利諾伊州／6宗

印第安納州／1宗

明尼蘇達州／1宗

內布拉斯加州／1宗

威斯康星州／1宗

南部

佛羅里達州／5宗／2宗

德克薩斯州／10宗

馬里蘭州／3宗

佐治亞州／2宗

北卡羅萊納州／2宗

南卡羅萊納州／2宗

肯塔基州／1宗

田納西州／1宗

東北部

紐約州／47宗

馬薩諸塞州／8宗

新澤西州／3宗

新罕布什爾州／2宗

羅德島州／3宗

賓夕法尼亞州／2宗

康涅狄格州／1宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

至尊公主號遊輪／21宗

總數：28州／338宗／16死

以上數字截至香港時間周六（7日）下午；州份所屬地區劃分按照美國人口普查局（United States Census Bureau）定義。

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美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯早前宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

彭斯亦坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。

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