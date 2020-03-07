【美國疫情分佈圖】佛州首現兩死 近30州失守

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，一天間失陷近10州，以至夏威夷也出現首宗確診，佛羅里達州更錄得2宗死亡個案。新冠肺炎疫情現已遍佈美國近60%州份。紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至47宗，並涉及美國最大城市紐約市。美國疫情死亡人數增至14人，新冠肺炎病例升至逾300宗。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（7日）下午，美國共有338宗新冠肺炎確診病例，比周五晚激增約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。
最新一批確診州份遍佈美國四方，包括夏威夷州、中西部明尼蘇達州、內布拉斯加州、南部南卡羅萊納州、肯塔基州、東北部賓夕法尼亞州、康涅狄格州，反映疫情正在美國迅速散播。
紐約州確診人數，數天內由1宗猛增至47宗，紐約當局證實疫情出現社區傳播。紐約市以北韋斯切斯特縣（Westchester County）病例增至27宗。韋斯切斯特縣一名50多歲男居民確診，他在紐約市曼哈頓一律師樓工作，現時留院情況嚴重。
紐約市所在紐約縣確診人數也增至16人。
華盛頓州與加州疫情繼續惡化。華盛頓州確診人數增至87人，其中59人來自西雅圖市所在地金縣（King County）。金縣一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。
金縣也再多1名病人死亡，使美國疫情死亡人數增至16。16死者中13人都來自華盛頓州，2人來自佛羅里達州，1人來自加州。
加州死者曾坐遊輪至尊公主號。加州限制至尊公主號泊岸，船上目前至少有21人確診。華府安排至尊公主號前往特定港口靠岸，為船上所有人員做病毒測試。
加州政府本周亦頒佈緊急狀態抗疫。州內確診增至63人，其中聖何塞市相鄰聖克拉拉市（Santa Clara）佔24人、洛杉磯市佔13人。
美國南部馬里蘭、田納西州，西部科羅拉多、內華達州也最新染疫。美國50州之中，疫情州份增至28個，接近3分2。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周六（7日）下午；州份所屬地區劃分按照美國人口普查局（United States Census Bureau）定義。
美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯早前宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。
彭斯亦坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。
美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。