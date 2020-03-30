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【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

環球社會熱點 12:20 2020/03/30

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，確診人數日增2萬，至超過14萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數升至近2,500。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。特朗普又指美國疫情死亡會在「兩周後見頂」，然而美國目前死亡人數，仍與華府首席傳染病專家預乎介乎10萬至20萬水平有巨大距離。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

特朗普：美國死10萬人已很好

華府專家：死亡人數或達20萬

美國疫情最近5天趨勢
日期 美國 全球
3月29日
星期日		 確診14.09萬
增1.94萬
（佔全球20%）		 確診72.01萬
增5.94萬
3月28日
星期六		 確診12.15萬
增1.98萬
（佔全球18%）		 確診66.07萬
增6.74萬
3月27日
星期五		 確診10.17萬
增1.79萬
（佔全球17%）		 確診59.33萬
增6.37萬
3月26日
星期四		 確診8.38萬
增1.80萬
（佔全球16%）		 確診52.96萬
增6.19萬
3月25日
星期三		 確診6.58萬
增1.21萬
（佔全球14%）		 確診46.77萬
增4.97萬
數字未反映周一最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

專家：美國醫療系統最快2周後崩潰

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（30日）上午，美國共有14.23萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增近2萬宗。美國疫情死亡人數增至2493人。

美國確診人數現佔全球72.24萬20%，意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。假如現時趨勢不變，比例還會繼續上升。

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

紐約州確診人數逼近6萬，死亡人數增至966，至少776名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過1.3萬，是為美國第二嚴重疫區。

除此以外，賓夕法尼亞州、佛羅里達州、密歇根州、伊利洛伊州目前確診人數，都超越美國疫情原本最重災區西岸華盛頓州，反映美國全國疫情都在大幅度轉差。

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。

不戴口罩只保持距離1.8米 紐約封車路變行人路

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡破萬

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／142,356宗／2,493死
  • ————————
  • 紐約州／59,742宗／965死
  • 新澤西州／13,386宗／161死
  • 加利福尼亞州／6,247宗／130死
  • 密歇根州／5,488宗／132死
  • 馬薩諸塞州／4,955宗／48死
  • 佛羅里達州／4,950宗／60死
  • 伊利諾伊州／4,596宗／66死
  • 華盛頓州／4,483宗／198死
  • 路易斯安那州／3,540宗／151死
  • 賓夕法尼亞州／3,465宗／43死
  • 德克薩斯州／2,818宗／37死
  • 佐治亞州／2,683宗／84死
  • 科羅拉多州／2,307宗／47死
  • 康涅狄格州／1,993宗／34死
  • 田納西州／1,723宗／8死
  • 俄亥俄州／1,653宗／29死
  • 印第安納州／1,513宗／32死
  • 馬里蘭州／1,239宗／15死
  • 北卡羅萊納州／1,198宗／7死
  • 威斯康星州／1,164宗／18死
  • 內華達州／920宗／15死
  • 亞利桑那州／919宗／17死
  • 密蘇里州／915宗／13死
  • 弗吉尼亞州／890宗／20死
  • 亞拉巴馬州／827宗／10死
  • 南卡羅萊納州／774宗／16死
  • 密西西比州／759宗／14死
  • 猶他州／722宗／2死
  • 俄勒岡州／549宗／13死
  • 明尼蘇達州／503宗／9死
  • 肯塔基州／438宗／9死
  • 俄克拉荷馬州／429宗／16死
  • 阿肯色州／426宗／6死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／342宗／5死
  • 艾奧瓦州／336宗／4死
  • 堪薩斯州／330宗／7死
  • 愛達荷州／324宗／6死
  • 羅德島州／294宗／3死
  • 新罕布什爾州／258宗／3死
  • 緬因州／253宗／3死
  • 新墨西哥州／237宗／2死
  • 佛蒙特州／235宗／12死
  • 特拉華州／232宗／6死
  • 夏威夷州／175宗
  • 蒙大拿州／161宗／1死
  • 西弗吉尼亞州／124宗／1死
  • 內布拉斯加州／120宗／2死
  • 阿拉斯加／111宗／2死
  • 北達科他州／98宗／1死
  • 南達科他州／90宗／1死
  • 懷俄明州／87宗／1死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／127宗／5死
  • 關島／56宗／1死
  • 美屬維珍群島／22宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周一（30日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】日增百人確診 東京周末禁足死城

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有26州全州禁足，佔全美超過一半，另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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