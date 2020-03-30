【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

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【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
美國疫情繼續加速擴散，確診人數日增2萬，至超過14萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數升至近2,500。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。特朗普又指美國疫情死亡會在「兩周後見頂」，然而美國目前死亡人數，仍與華府首席傳染病專家預乎介乎10萬至20萬水平有巨大距離。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|3月29日
星期日
|確診14.09萬
增1.94萬
（佔全球20%）
|確診72.01萬
增5.94萬
|3月28日
星期六
|確診12.15萬
增1.98萬
（佔全球18%）
|確診66.07萬
增6.74萬
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
增1.79萬
（佔全球17%）
|確診59.33萬
增6.37萬
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.80萬
（佔全球16%）
|確診52.96萬
增6.19萬
|3月25日
星期三
|確診6.58萬
增1.21萬
（佔全球14%）
|確診46.77萬
增4.97萬
|數字未反映周一最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（30日）上午，美國共有14.23萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增近2萬宗。美國疫情死亡人數增至2493人。
美國確診人數現佔全球72.24萬20%，意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。假如現時趨勢不變，比例還會繼續上升。
紐約州確診人數逼近6萬，死亡人數增至966，至少776名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過1.3萬，是為美國第二嚴重疫區。
除此以外，賓夕法尼亞州、佛羅里達州、密歇根州、伊利洛伊州目前確診人數，都超越美國疫情原本最重災區西岸華盛頓州，反映美國全國疫情都在大幅度轉差。
美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。
但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。
美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（30日）上午。
美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有26州全州禁足，佔全美超過一半，另外13州局部地區禁足。
然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。