【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，確診人數日增2萬，至超過14萬，佔全球近5分1。新型冠狀病毒美國疫情嚴重程度，已遠遠拋離確診人數世界第二之意大利。美國新冠肺炎死亡人數升至近2,500。美國疫情瀕臨失控，總統特朗普甚至稱把死亡人數限於10萬以內「已經很好」。特朗普又指美國疫情死亡會在「兩周後見頂」，然而美國目前死亡人數，仍與華府首席傳染病專家預乎介乎10萬至20萬水平有巨大距離。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

特朗普：美國死10萬人已很好

華府專家：死亡人數或達20萬

美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 3月29日

星期日 確診14.09萬

增1.94萬

（佔全球20%） 確診72.01萬

增5.94萬 3月28日

星期六 確診12.15萬

增1.98萬

（佔全球18%） 確診66.07萬

增6.74萬 3月27日

星期五 確診10.17萬

增1.79萬

（佔全球17%） 確診59.33萬

增6.37萬 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.80萬

（佔全球16%） 確診52.96萬

增6.19萬 3月25日

星期三 確診6.58萬

增1.21萬

（佔全球14%） 確診46.77萬

增4.97萬 數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

專家：美國醫療系統最快2周後崩潰

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（30日）上午，美國共有14.23萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天劇增近2萬宗。美國疫情死亡人數增至2493人。

美國確診人數現佔全球72.24萬20%，意味全球幾乎每5名確診者，就有1人在美國。假如現時趨勢不變，比例還會繼續上升。

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

紐約州確診人數逼近6萬，死亡人數增至966，至少776名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數超過1.3萬，是為美國第二嚴重疫區。

除此以外，賓夕法尼亞州、佛羅里達州、密歇根州、伊利洛伊州目前確診人數，都超越美國疫情原本最重災區西岸華盛頓州，反映美國全國疫情都在大幅度轉差。

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

美國總統特朗普周日（29日）宣佈，延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

特朗普稱，疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

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但特朗普又指，自己看過預測，假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人，因此如果把死亡人數控制在10萬以內，那華府就已「做得很好」。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）則警告，美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。

不戴口罩只保持距離1.8米 紐約封車路變行人路

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡破萬

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

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「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／142,356宗／2,493死

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紐約州／59,742宗／965死

新澤西州／13,386宗／161死

加利福尼亞州／6,247宗／130死

密歇根州／5,488宗／132死

馬薩諸塞州／4,955宗／48死

佛羅里達州／4,950宗／60死

伊利諾伊州／4,596宗／66死

華盛頓州／4,483宗／198死

路易斯安那州／3,540宗／151死

賓夕法尼亞州／3,465宗／43死

德克薩斯州／2,818宗／37死

佐治亞州／2,683宗／84死

科羅拉多州／2,307宗／47死

康涅狄格州／1,993宗／34死

田納西州／1,723宗／8死

俄亥俄州／1,653宗／29死

印第安納州／1,513宗／32死

馬里蘭州／1,239宗／15死

北卡羅萊納州／1,198宗／7死

威斯康星州／1,164宗／18死

內華達州／920宗／15死

亞利桑那州／919宗／17死

密蘇里州／915宗／13死

弗吉尼亞州／890宗／20死

亞拉巴馬州／827宗／10死

南卡羅萊納州／774宗／16死

密西西比州／759宗／14死

猶他州／722宗／2死

俄勒岡州／549宗／13死

明尼蘇達州／503宗／9死

肯塔基州／438宗／9死

俄克拉荷馬州／429宗／16死

阿肯色州／426宗／6死

首都華盛頓哥倫比亞特區／342宗／5死

艾奧瓦州／336宗／4死

堪薩斯州／330宗／7死

愛達荷州／324宗／6死

羅德島州／294宗／3死

新罕布什爾州／258宗／3死

緬因州／253宗／3死

新墨西哥州／237宗／2死

佛蒙特州／235宗／12死

特拉華州／232宗／6死

夏威夷州／175宗

蒙大拿州／161宗／1死

西弗吉尼亞州／124宗／1死

內布拉斯加州／120宗／2死

阿拉斯加／111宗／2死

北達科他州／98宗／1死

南達科他州／90宗／1死

懷俄明州／87宗／1死

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美國領地：

波多黎各／127宗／5死

關島／56宗／1死

美屬維珍群島／22宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周一（30日）上午。

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【日本疫情分佈】日增百人確診 東京周末禁足死城

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

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美國確診病例增加迅速，頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。美國現時有26州全州禁足，佔全美超過一半，另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，美軍兩艘醫院船前往支援。其中一艘醫院船至部署到洛杉磯港，但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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