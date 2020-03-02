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日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨急彈逾500點

環球經濟金融 17:02 2020/03/02

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全球股市因新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）受挫，日本央行行長黑田東彥承諾，採取必要的措施，努力維持市場穩定。全球股市倒升，憧憬全球聯手行動，高盛料全球齊減息。道指期貨愈升愈勁，彈逾500點。

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黑田罕有地發出緊急講話，稱疫情令日本經濟前景蒙上陰影，將盡力通過市場運作和資產購買操作，提供充足的流動性。這是黑田自英國脫歐公投、2016年6月以來，首次與財相麻生太郎共同發表講話。

黑田稱，疫情對經濟影響愈來愈不確定，海外和國內金融市場表現持續不穩定，央行將密切監測事態發展。

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日央周一（2日）早上宣布，向金融機構購買國債，向市場注入5,000億日圓、期限為兩周的資金，為2016年3月以來，日央首次透過回購國債為市場提供資金。

市場憧憬，全國央行減息支支撐經濟，包括美國聯儲局。高盛經濟師周日（1日）預計，加拿大央行今年減息1厘；英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度與南韓分別減息半厘；歐央與瑞士央行減息0.1厘。

高盛同時料，聯儲局在本月中旬或之前減息0.5厘，第二季進一步減息0.5厘。利率期貨顯示，市場估計，3月減息0.5厘的機會率達到100%。

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全球股市因新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）受挫，黑田東彥承諾維持市場穩定。

記者：鄧燕君

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