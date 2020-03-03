【國際疫情總覽】G7財長急商疫情 澳洲減息澳元彈（不斷更新）
▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破9萬宗，死亡人數突破3000。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，七國集團（G7）財長今日稍後緊急商討疫情。歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。當局指，這是基於部分病例無法找到具體傳染途徑，且愈來愈多國家通報出現病例，而18個歐盟成員國將會合作，採購防護裝備予醫護人員。而歐盟各國衛生部長將於周五會晤，展開相關討論。
亞洲/大洋洲
美洲
歐洲
- G7（美日英法德意加）財長會於香港時間周二晚上8時，舉行緊急視像會議，討論聯手應對新冠肺炎疫情對經濟衝擊。
- 歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。
- 意大利確診個案增至2,036宗，並有再多18人死亡，累計52死。
- 法國羅浮宮職員續因疫情罷工，博物館連續第2日關閉。
- 西歐唯一未中招的葡萄牙失守，周一宣布在第二大城市波圖（Porto）發現2宗新冠肺炎確診個案。
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版